Menikö kahvi väärään kurkkuun sopimattoman ruokamainoksen takia? Nyt mainoksesta voi pyytää lausunnon elintarvikemarkkinointilautakunnalta

Elintarviketeollisuus luottaa yhä vahvemmin itsesäätelyyn tuotteidensa markkinoinnin ohjaamisessa. Keskuskauppakamarin yhteydessä on aloittanut vuoden alussa toimintansa Elintarvikemarkkinointilautakunta (siirryt toiseen palveluun), jolta kuka tahansa voi pyytää lausuntoa esimerkiksi ruokamainoksen asianmukaisuudesta.

– Todennäköisesti tulee lausuntopyyntöjä vaikuttajamarkkinoinnin saralta, eli vaikuttaja tekee mainontaa esimerkiksi Instagramissa tai muissa some-kanavissa, sanoo lautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta Keskuskauppakamarista.

Esimerkiksi nuorille myytävien tuotteiden osalta vaikuttajamarkinnointi on koettu erittäin tehokkaaksi menekinedistämiskeinoksi. Tällaisessa markkinoinnissa ongelmana on usein mainonnan tunnistettavuus. Eli kysymys on piilomainontaväitteestä.

Säännöt ja ohjeet arvioinnin pohjana

Keskeinen asiaryhmä ovat myös ympäristöväittämät.

– Niitä käytetään todella paljon tällä hetkellä. On myös nähtävissä, että niitä käytetään aika kevein perustein, Paloranta toteaa.

Lautakunnassa markkinointia arvioidaan Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisääntöjen ja tulkintaohjeen sekä Elintarviketeollisuusliiton markkinointiohjeen pohjalta.

Huomattavaa on, että lautakunta ei arvioi tuotetta tai esimerkiksi sen terveellisyyttä, vaan ainoastaan markkinointia.

– Me emme ole tässä katsoneet mitään erityistä elintarvikeryhmää, vaan katsotaan tätä koko tuoterepertuaaria. Ja pidetään tärkeänä, että oli se tuote mikä tahansa, niin tehdään kokonaisvaltainen tapauskohtainen arviointi, kertoo toimialapäällikkö Marika Säynevirta Elintarviketeollisuusliitosta.

Keskuskauppakamari kokenut toimija itsesäätelyalalla

Vaikka itsesäätelyn lisäämisen taustalla voi olla toiveita välttää virallisempi säätely, pidetään Kilpailu- ja kuluttajavirastossa elintarvikemarkkinointilautakunnan perustamista sinällään hyvänä asiana.

Näin esimerkiksi uusien markkinointitapojen sopivuutta koskevia linjauksia voidaan saada lainsäädäntötietä nopeammin.

– Kun Keskuskauppakamari on perinteisestikin järjestänyt tällaista itsesäätelyä, niin uskon että tässäkin tapauksessa menettelytavat ovat varmaan kunnossa, luottaa kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen.