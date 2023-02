Pikku Kakkonen julkaisee satuja selkosuomeksi – selkokielistä lastenohjelmaa on toivottu jo pitkään

Pikku Kakkonen julkaisee selkokielisiä satuja Yle Areenassa. Selkosadut on tehty erityisesti heille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Pikku Kakkonen alkaa tarjota lastenohjelmaa myös selkokielellä.

Maaliskuussa julkaistaan kuunneltavaksi sarja selkokielisiä satuja Yle Areenassa. Jos niiden vastaanotto on hyvä, voidaan selkosuomea kokeilla tulevaisuudessa myös lasten tv-ohjelmissa.

Selkosadut on Pikku Kakkosen ensimmäinen selkokielinen sarja. Riikka Tuohimetsä ja Nora Lehtinen ovat kirjoittaneet 10 uutta satua, jotka kertoo näyttelijä Riikka Papunen.

Selkosatujen tuottaja Elli Murtonen kuvailee satuja arkisaduiksi. Ne kertovat kaikille tutuista aiheista: kavereista ja leikeistä, pikkusisaruksen syntymästä tai vaikkapa siitä, millaista on olla päiväkodissa.

Koska sadut ovat selkosuomea, sanasto on mahdollisimman helppoa, lauserakenteet yksinkertaisia ja puherytmi tavallista rauhallisempi. Saduissa on myös tehosteääniä elävöittämässä ja tukemassa kerrontaa, mutta niitä on käytetty varoen, etteivät taustaäänet häiritse puheen ymmärtämistä.

Tuottaja Elli Murtonen kertoo, että Selkokeskus on ollut hankkeessa mukana alusta asti tukemassa ja neuvomassa. Mukana oli myös testiperheitä, joilta saatiin arvokasta palautetta.

Elli Murtonen sanoo, että lasten lisäksi selkokieliset sadut sopivat esimerkiksi kielenoppijoille ja kaikille, joille yleiskieli on liian vaikeaa.

– Me tietysti toivomme, että satuja kuuntelisivat aivan kaikki. Isoin toive kuitenkin on, että näitä satuja löytäisivät sellaiset lapset, perheet ja vaikkapa varhaiskasvatusryhmät, jotka kokevat hankalaksi tavallisten lastenohjelmien kuuntelemisen ja ymmärtämisen. Että vaikkapa joku lapsi, joka tutustuu suomen kieleen, hoksaisi, että ihanaa, tässä on tarpeeksi toistoa, minä tunnistan sanoja, ja nyt haukkuu koira eli äänikerronnan ansiosta satua on helppo seurata, vaikka ei joka sanaa ymmärtäisikään, Murtonen kuvailee.

Avaa kuvien katselu Selkosadut julkaistaan maaliskuussa Yle Areenassa. Kuva: Niina Väänänen

Pikku Kakkosen vastaava tuottaja Teija Ryösä sanoo, että selkosuomea voisi tulevaisuudessa kokeilla myös tv-sisällöissä. Selkokieli voisi sopia esimerkiksi sellaisiin ohjelmiin, joissa on vain kuva ja kertojaääni.

Selkokieliset sadut julkaistaan Yle Areenassa 10. maaliskuuta. Tuottaja Elli Murtonen kertoo, että selkosaduista on suunnitteilla jo toinen kausi.