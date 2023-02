Uutuuselokuva The Fabelmans kertoo Steven Spielbergin lapsuustraumasta – neljä syytä, miksi ohjaaja on elokuvan kiintotähti

Sammy (Mateo Zoryan Francis-DeFord) näkee The Fabelmans -elokuvassa junakolarin valkokankaalta lapsena, eikä kykene enää ajattelemaan juuri muuta. Videolla ohjaaja Steven Spielberg kertoo, miksi elokuva on hänelle henkilökohtainen.

The Fabelmans on Spielbergin henkilökohtaisin elokuva. Leffa tulee Suomessa elokuvateattereihin tänään perjantaina.

Ikoninen yhdysvaltalaisohjaaja Steven Spielberg kääntää uusimmassa elokuvassaan kameransa ensimmäistä kertaa peittelemättä kohti omaa psyykeään: The Fabelmans kertoo aviokriisin keskellä olevasta lapsiperheestä, eli ohjaajan omista kipeistä lapsuuskokemuksista.

Seitsemän Oscar-ehdokkuutta saanut elokuva tulee ensi-iltaan tänään Suomessa.

Avaa kuvien katselu Nuori Sammy (Gabriel LaBelle) elokuvien lumoissa. The Fabelmans kertoo nuoren pojan kasvutarinan ja samalla hänen rakkaudestaan elokuviin. Kuva: Storyteller Distribution Co., LLC

Mihin Spielbergin maine perustuu? Asiaa kommentoi elokuva-asiantuntija ja Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin toiminnanjohtaja Anna Möttölä.

1. Samaistuttavat tarinat

Spielbergin elokuvan aiheena voi olla sankariarkeologi, tappajahai tai avaruusolio, mutta elokuvat kertovat aina jostain paljon yksinkertaisemmasta kokemuksesta.

– E.T. (1982) esimerkiksi on tieteiselokuva, mutta lopulta se on tarina pojasta, kodista ja kaipuusta ystävyyteen, Anna Möttölä sanoo.

Avaa kuvien katselu Elliott (Henry Thomas) ja E.T. Steven Spielbergin E.T.-elokuvassa 1982. Spielberg on kertonut, että tarinan innoittajana oli hänen vanhempiensa ero. Kuva: ©Andora Pictures International/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Käsiteltävät teemat ovat usein suurelle yleisölle samaistuttavia ja avoimin kortein esitettyjä. Harva iso ohjaaja on käsitellyt avioeroa ja rikkoutuneita perheitä yhtä usein kuin Spielberg – tieteiselokuvissaan.

– Hänen elokuvissaan ei juurikaan ole piilomerkityksiä. Ne ovat hyvinkin läpinäkyviä, vaikka monitahoisia.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa ohjaaja sanoi, että hän on vain kerran käynyt terapiassa: välttääkseen Vietnamin sodan. The Fabelmans on ensimmäinen elokuva, jossa Spielberg kommentoi suoraan omaa perhettään.

– Kertomani tarinat ovat luultavasti olleet terapeuttisempia minulle kuin mitään mitä olisin voinut tehdä freudilaisessa tai jungilaisessa terapiassa, ohjaaja sanoi The New York Timesille.

2. Tekninen taituruus

Spielberg kuuluu 60–70-luvun movie brat -sukupolveen. Perinteisten studioiden kaatuessa Yhdysvalloissa nousi lukuisia uusia ohjaajanimiä, jotka olivat elokuvakoulujen kasvatteja.

Martin Scorsese, Robert Altman, Steven Spielberg ja muut saivat yleisön kiinnostumaan ohjaajista studioiden sijaan. Auteur-ajattelun myötä studion sijaan ohjaajasta tuli laadun tae.

Avaa kuvien katselu Harrison Ford arkeologi Indiana Jonesina Kadonneen aarteen metsästäjät -elokuvassa (1981). Kuva: TM, ® & Copyright © 2007 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Spielbergiä voi pitää yhtenä teknisesti taitavimmista elossa olevista yhdysvaltalaisen viihde-elokuvan tekijöistä. Möttölän mukaan hänessä yhdistyy tarinankertojan ammattitaito ja mekaanikkomainenkin suhtautuminen ja kiinnostus elokuvantekemiseen.

Kriitikko Walter Chaw kirjoittaa The Fabelmans -kritiikissään (siirryt toiseen palveluun), että elokuvassa on tappelukohtaus, joka on kuvattu niin taiten, että se Orson Wellesin sanoin se ”saisi kivenkin itkemään”.

–Spielbergille on leimallista kerronnan sujuvuus ja vaivattomuus. Niistä välittyy valtava kunnioitus elokuvaa kohtaan ja ammattiylpeys, Anna Möttölä sanoo.

3. Tekemisen hurja tahti

Spielberg on ohjannut viidessäkymmenessä vuodessa lähes 40 elokuvaa. Aiheet ovat olleet moninaisia, mutta Möttölä suosittelee katsomaan myös Spielbergin viime vuosien töitä ennen The Fabelmansia, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

– Tekeminen näyttää niin helpolta, ettei sitä ehkä osaa enää edes arvostaa. Vaikkapa se, miten jännitys tiivistyy Vakoojien sillassa (2015) kuvakerronnalla, on mielettömän tarkkaa työtä.

Avaa kuvien katselu Tom Hanks ja Steven Spielberg Vakoojien silta -elokuvan (2015) kuvauksissa. Elokuva sijoittuu kylmään sotaan. Kuva: ©DreamWorks II Distribution Co., LLC and Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

Möttölän mukaan kriitikoiden ja elokuva-alan arvostus Spielbergin elämäntyötä kohtaan on vain kasvanut.

– Viimeisen 15 vuoden ajan hänen elokuvansa ovat saaneet vaihtelevia arvioita, mutta hänen kokonaismerkityksensä ja vaikutuksensa alaan ymmärretään yhä paremmin.

Esimerkkinä tästä Spielberg saa elämäntyöstään kultaisen karhun nyt käynnissä olevilla Berliinin elokuvajuhlilla. Ohjaajan uusien elokuvien suosio yleisön silmissä on kuitenkin vaihdellut, ne eivät ole enää yltäneet vanhempien teosten kaltaisiksi yleisöhiteiksi.

– Spielberg on blockbuster-kuningas, joka ymmärtää elokuvat jaettuna, fanitettavana kokemuksena. Vielä reilut kymmenen vuotta sitten olisi tuntunut uskomattomalta, että yleisö ei ryntää katsomaan uutta Spielbergiä.

4. Spielberg-magia

Ohjaajan kohdalla usein puhutaan Spielberg-magiasta. Mitä sillä tarkoitetaan?

– Hänellä on liikuttava usko ihmisyyteen. Spielberg on kiinnostunut lapsuudesta ja hänen elokuvissaan on vahva usko ihmisen kykyyn ja päättäväisyyteen, Möttölä kuvailee.

Elokuvat ovat häpeilemättömän tunteellisia. Möttölä vertaa häntä Frank Capraan, jonka elokuvista välittyi samanlainen usko ihmisiin.

Avaa kuvien katselu Kolmannen asteen yhteys (1977). Elokuvassa puhelinlinjoja korjaava Roy Neary (Richard Dreyfuss) obsessoituu ufoihin, perheensä kustannuksella. Kuva: Everett Collection / Everett Collection / AOP

Elokuvia on tekemässä pitkälti sama työryhmä. Michael Kahn on leikannut vuodesta 1977 saakka jokaisen Spielberg-elokuvan. Viime vuosina elokuvat on kuvannut Janusz Kamiński.

Yksi yhteistyökumppani on ylitse muiden suuren yleisön silmissä: suuresta ja romanttisesta elokuvasäveltämisestä tunnettu John Williams, 91.

Williams on The Fabelmansista jälleen Oscar-ehdolla parhaasta elokuvamusiikista. Hän on samalla eniten Oscar-ehdokkuuksia saanut elossa oleva henkilö, sillä kyseessä on hänen 53. ehdokkuutensa.

Spielbergin oma tyyli voi olla vaikeammin tunnistettavissa, hän mukautuu genreen kuin genreen. Mutta kuten Möttölä asian sanoo: ”Williams on aina Williams”.

– Luottotekijöiden kesken on kehittynyt vuosikymmenien myötä yhteinen elokuvantekemisen kieli.