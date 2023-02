Tatjana Snigur pakeni Ukrainasta, sai työn ja ompelee nyt esimerkiksi menkkapikkareita – silti tiedon puute vaivaa asettumista Suomeen

Pienyritys sai hittituotteen valmistuksen vauhtiin, kun se palkkasi Ukrainan pakolaisia. Ompelijat aikovat ottaa kopin kotikuntaoikeudesta, vaikka Suomen yhteiskunta on heille vielä arvoitus.

Viime syyskuussa Tatjana Snigurin, 45, perhe hajosi. Snigur pakeni sotaa teini-ikäisen poikansa kanssa Suomeen, mutta puoliso ja täysi-ikäinen poika joutuivat jäämään Keski-Ukrainaan.

Kun juupajokelainen tekstiiliyritys etsi vastaanottokeskuksista ompelijoita, Snigur tarjoutui tulemaan. Hänellä oli ompelijan koulutus, joskin elämä oli vienyt hänet kaupan alalle.

Nyt hän ompelee kymmenen kollegansa kanssa ekologisia vaatteita, kestovaippoja, kestokuukautissuojia ja kuukautispikkuhousuja maaseudun rauhassa Ylä-Pirkanmaalla.

Avaa kuvien katselu Tatjana Snigur tarttui heti hänelle tarjottuun työhön ompelijana. Hän näkee tulevaisuutensa Suomessa ja toivoo, että mies ja aikuinen poika pääsivät joskus Ukrainasta Suomeen. Kuva: Outi Parikka / Yle

Yrittäjä Johanna Putkoselle Tatjana oli onnenpotku. Suorittavan työn tekijöistä on nyt huutava pula ympäri Suomea. Syrjäiseksi koettu Juupajoki ei myöskään vedä puoleensa, vaikka matkaa Tampereelta on vain noin kuusikymmentä kilometriä.

– Meidän viime vuoden hittituote oli kuukautisalushousut. Nyt pystymme vastaamaan kysyntään, kun saimme ukrainalaisia työntekijöitä. Kaksi ukrainalaista ompelee nyt pelkästään kuukautispikkareita, Putkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuukautisalushousuista on Myllymuksut oy:n yrittäjän mukaan tullut melkoinen hitti. Kuva: Outi Parikka / Yle

Yrittäjä on palkannut myös kaksi muuta ukrainalaista ammattiompelijaa. Tatjana Snigurin kanssa haastattelupäivänä ompelukonetta huristeli 48-vuotias Irina Shulgaevits, joka on ollut Suomessa pian jo vuoden.

Irinan saapuessa Suomeen viime maaliskuussa hänen puolisonsa oli jo täällä. Mies oli sodan syttyessä ulkomailla töissä eikä palannut Ukrainaan.

Pariskunta paiski viime kesän töitä marjatilalla Kuhmoisissa ja sai hankittua auton. Kun Irina sai ompelijan työn, he muuttivat Juupajoelle. Nyt he käyvät kerran viikossa suomen kielen kurssilla, mies on saamassa työtä maatilalta.

Irina Shulgaevits voi ensimmäisten ukrainalaispakolaisten joukossa hakea kotikuntaoikeutta, ja aikoo myös tehdä sen.

Tämän oikeuden hakemisessa riittää vielä ihmeteltävää niin ukrainalaisilla kuin heitä työllistävällä yritykselläkin.

Avaa kuvien katselu Irina Shulgaevits työskenteli myös Ukrainassa ompelijana. Hän ja hänen puolisonsa asettuivat työn perässä asumaan Juupajoelle. Aikuinen tytär jäi puolisonsa kanssa Ukrainaan.

”Saan paljon tietoa, mutta tiedän vähän”

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tulee perjantaina 24.2. kuluneeksi vuosi. Ukrainasta sotaa paenneet ovat jättäneet jo yli 50 000 tilapäisen (siirryt toiseen palveluun) suojelun hakemusta Suomessa. Heidän asemaansa tilapäisen suojelun alaisuudessa on jatkettu ensi vuoden maaliskuulle asti.

Kymmenet tuhannet heistä voivat tänä vuonna hakea kotikuntaa, kun vuoden oleskelu Suomessa tulee täyteen.

Digi- ja väestövirasto julkaisee maaliskuun alussa verkkolomakkeen, jolla ukrainalaiset voivat hakea kotikuntaoikeutta.

Mitä ukrainalaisten kotikuntaoikeus tarkoittaa? Avaa Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on ollut Suomessa vähintään vuoden, hänen oleskelulupaansa on jatkettu ja hänellä on suomalainen henkilötunnus, hän voi hakea kotikuntaa. Tällöin henkilö siirtyy vastaanottopalveluiden asiakkaasta kunnan ja hyvinvointialueen palveluiden asiakkaaksi ja kuntalaiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on asunut vastaanottokeskuksessa tai keskuksen järjestämässä majoituksessa, jatkossa majoitus pitää järjestää ja maksaa itse. Vastaanottorahan maksu päättyy, mutta jatkossa voi hakea Kelan etuuksia. Kuntalaisuuden myötä hän saa samat oikeudet, palvelut ja velvollisuudet kuin Suomessa vakituisesti asuvat. Alle kouluikäisellä lapsella on esimerkiksi oikeus saada varhaiskasvatuspaikka, ja oppivelvollisuusikäisillä lapsilla ja nuorilla on oppivelvollisuus. Kotikunta määräytyy asuinpaikan mukaan. Henkilö voi muuttaa minne päin Suomea tahansa. Kotikuntaa ei ole pakko hakea, vaan voi jäädä edelleen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi. Lähteet: Maahanmuuttovirasto

Työn myötä Tatjana Snigurin usko Suomeen jäämisestä on vahvistunut – ehkä joskus koko perhe on yhdessä täällä. Hänkin aikoo hakea Suomen tarjoamaa kotikuntaoikeutta, kun vuosi Suomessa tulee täyteen.

Tatjana Snigur ei kylläkään vielä tiedä, miten Suomen yhteiskunta toimii.

– Saan kyllä paljon tietoa, mutta silti tiedän vähän. Mikä se Kela oikein on? Miten terveydenhuolto toimii? Miten niissä asioidaan? Snigur pohtii.

Hän käy linja-autolla töissä Mänttä-Vilppulasta. Muutto työnantajan paikkakunnalle ei tullut kysymykseen, koska poika käy koulua Mänttä-Vilppulassa. Myös muutto vastaanottokeskuksen järjestämästä asunnosta arveluttaa.

Tatjana Snigur ei tiedä, miten vuokrasopimus tehdään yksityisen kanssa. Häntä pohdituttaa sekin, voiko hän asua edelleen vastaanottokeskuksen asunnossa ja alkaa maksaa sille vuokraa.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Johanna Putkonen kannustaa kollegoitaan palkkaamaan ukrainalaisia työntekijöiksi. Kielikään ei ole ongelma, kun teknologia tulee avuksi. ”Google translator kääntää tosi hyvin esimerkiksi englannista ukrainaksi.” Kuva: Outi Parikka / Yle

Ukrainalaisnaisten työnantajakin on vielä ymmällä siitä, mitä kotikuntaoikeus tuo tullessaan. Johanna Putkonen olettaa, että Maahanmuuttoviraston sivuille tulee lisätietoa.

– Minulle ei tule mitään kohdennettua tietoa tai ohjeita, vaikka olen Migriin rekisteröitynyt työnantaja. Kaikki tieto täytyy hakea itse, Putkonen kertoo.

Yrittäjä pelkää kannustinloukkujen syntymistä

Mikäli Ukrainan pakolainen tarttuu kotikuntaoikeuteen, hän poistuu vastaanottokeskusten palveluista kuntien palvelun piiriin. Terveys- ja sote-palveluihin liittyvien oikeuksien lisäksi tulee myös velvollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ukrainalaisten olisi saatava myös työtä.

Yrittäjä Johanna Putkosesta ukrainalaispakolaiset taas saavat kotikuntaoikeudesta lisää turvallisuudentunnetta. Hänestä on myös hyvä, että Suomi pyrkii saamaan ukrainalaispakolaiset tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa.

– Kotikuntaoikeus on hieno juttu, koska jokainen Suomen pieni kunta tarvitsee lisää asukkaita.

Putkosta tosin kalvaa pieni pelko, että kotikuntaoikeus voi vietellä kannustinloukkuihin.

– Pitää lähteä siitä, että saadessaan kotikuntaoikeuden ihminen käyttäytyy kuten muutkin kuntalaiset. Eli hän käy töissä, maksaa vuokransa, käyttää kunnan palveluja ja lapset saavat päivähoidon ja koulutuksen, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Myllymuksut oy:n omistaja Johanna Putkonen ja avainasiakkuuspäällikkö Johanna Saastamoinen pyörittävät myyntiä verkkokaupan kautta. Kuusikymmentä prosenttia myynnistä menee ulkomaille. Kuva: Outi Parikka / Yle

Johanna Putkonen kertoo, että etsiessään työvoimaa pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksista hän on saanut vastaukseksi ihmettelyä: miksi lähtisi Juupajoelle ja menettäisi vastaanottokeskuksen palvelut ja vastaanottorahan.

Noin kahdentuhannen asukkaan Juupajoen asukasluku vähenee, kuten muuallakin Ylä-Pirkanmaalla.

Viransijaisena toimiva kunnanjohtaja Anne Tuovila karistelee pois pelkoa vapaamatkustajien vaarasta.

– Pienellä paikkakunnalla ihmiset tavoitetaan helposti. Pystymme aktivoimaan ja olemaan heidän tukenaan.