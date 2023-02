Ylen kysely: Valtaosa puolueista katsoo, että Suomen pitäisi olla valmis liittymään Natoon myös ilman Ruotsia

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Turkin venkoilu Ruotsin Nato-jäsenyyden kanssa on nostanut suomalaisten huulille kysymyksen siitä, tulisiko Suomen edetä puolustusliittoon jo ennen länsinaapuriaan.

Valtaosa Ylen turvallisuuspolitiikkaa koskevaan kyselyyn vastanneista eduskuntapuolueista on sitä mieltä, että tulisi. Tällä kannalla ovat kokoomus, perussuomalaiset, keskusta, kristillisdemokraatit ja Liike nyt.

Vasemmistoliitto on kyselyssä ainoa, joka kertoo selkeästi vastustavansa Ruotsin jättämistä taakse. Rkp ja vihreät eivät ota kysymykseen kantaa, SDP kieltäytyi vastaamasta.

Kaikkien puolueiden mukaan ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin edelleen se, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon käsi kädessä ja mahdollisimman nopeasti.

Puolueet antoivat vastauksensa 2.–16. helmikuuta. Yle on lyhentänyt osaa vastauksista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi eilen, että Turkin mukaan Suomi on toteuttanut Nato-jäsenyydelle asetetut ehdot, mutta Ruotsin kanssa heillä on yhä neuvoteltavaa. Turkki on vihjaillut jo aikaisemmin mahdollisuudella käsitellä Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset eri aikaan.

Eduskunta aikoo viedä Nato-sopimusten hyväksyminen osaltaan päätökseen vielä ennen huhtikuun vaaleja, jotta prosessi etenee mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun Turkki ja Unkari ratifioivat hakemuksen.

Tällä hetkellä auki on kuitenkin se, eteneekö Suomi Natoon saman tien, kun ratifioinnit on saatu sen osalta päätökseen, vai odotetaanko Ruotsia.

”Suomella tulee olla valmius toimia”

Perussuomalaisten mielestä Suomen on varauduttava kulisseissa siihen, että Ruotsin Nato-tie jumiutuu pidemmäksi aikaa Turkin vuoksi ja puolustusliittoon olisi edettävä yksin.

– Mitä muuta voisimme tehdä? Asia ei ole omissa käsissämme, ja Suomella tulee olla valmius myös tässä vaihtoehdossa toimia, puheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

Kokoomus on samoilla linjoilla.

– Suomella pitää olla valmius liittyä yksin sotilasliitto Natoon, mikäli esimerkiksi Ruotsille tulisi pysyvä este Natoon pääsylle, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Moni puheenjohtaja muistuttaa, ettei ratifiointi lopulta edes ole Suomen käsissä. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko toteaa, että Suomen ja Ruotsin hakemukset ovat erilliset, eikä Suomi voi vaikuttaa muiden maiden ratifiointijärjestykseen.

– Periaatteessa koko kuvio on Naton asia eikä vain Suomen, Ruotsin ja Turkin välinen. Mutta jos Turkki nyt sitten ensin hyväksyy Suomen, Suomen pitää olla siihen valmis, toteaa myös Liike nytin Hjallis Harkimo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan asiasta käydään parhaillaan parlamentaarista keskustelua. Hänen mukaansa kummankin maan tulee kuitenkin liittyä mahdollisimman nopeasti, vaikka se ei tapahtuisi aivan yhtäaikaisesti.

Vasemmistoliitto vastustaa eritahtista etenemistä

Eritahtista etenemistä vastustavan vasemmistoliiton mukaan Suomen etu ei ole se, että Ruotsin jäsenyysprosessi hidastuu.

– On haitallista koko Naton uskottavuudelle, että jäsenkriteerit selvästi täyttävät maat pidetään eteisessä odottamassa Turkin sisäpolitiikan kiemuroiden ratkeamista, puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

RKP ei tahdo ottaa kysymykseen suoraan kantaa. Puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan Suomen on kuitenkin tärkeää viedä oma jäsenyysprosessi niin pitkälle kuin mahdollista.

Niin ikään kantaansa panttaava vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vetoaa siihen, että samanaikainen eteneminen Ruotsin kanssa on tärkeää Naton puolustussuunnittelun ja Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön kannalta.

SDP ei suostu vastaamaan kysymykseen. Puheenjohtaja Sanna Marin toteaa, että Suomi ja Ruotsi ovat osa samaa turvallisuusympäristöä ja maiden puolustussuunnittelu kytkeytyy vahvasti yhteen osana Natoa.

– Odotamme puuttuvien ratifiointien tapahtuvan molempien maiden osalta ennen Naton Vilnan huippukokousta, Marin sanoo.

Kokoomus ja PS ylittäisivät puolustusrahoissa Naton tavoitteen

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg väläytti alkuviikosta Brysselissä jäsenmaiden puolustusministerien kokouksessa puolustusliiton puolustusmenojen tavoitetason nostamista.

Nykyisin kansallinen tavoitetaso on kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta, minkä lisäksi Nato edellyttää, että 20 prosenttia puolustusbudjetista käytettäisiin puolustusteollisuuden investointeihin.

Osa Nato-maista pitää kahta prosenttia ehdottomana miniminä, toiset eivät edelleenkään yllä nykytavoitteeseen.

Tulevina vuosina Suomi täyttää kriteerit F-35-hävittäjähankintojen ja Laivue 2020 -hankkeen ansiosta. Tänä vuonna puolustusmäärärahojen osuus bkt:sta on noin 2,4 prosenttia ja ensi vuoden arvio on 2,1 prosenttia. Vuodesta 2026 eteenpäin taso on kuitenkin tipahtamassa tämänhetkisen ennusteen mukaan 1,9 prosenttiin suurien hankintojen maksuosuuksien pienentyessä.

Kokoomus ja perussuomalaiset olisivat valmiita nostamaan Suomen puolustusmäärärahojen tason yli Naton vähimmäistavoitteen. Muut puolueet pysyisivät nykyisessä kahden prosentin tavoitteessa.

Kokoomus ja perussuomalaiset eivät tarkenna, mille tasolle puolustusmäärärahat tulisi heidän mielestään asettaa. Kokoomuksen mukaan tämä riippuu turvallisuustilanteesta.

– Jos turvallisuustilanne pahenee, voi olla, että me tarvitsemme enemmänkin panostuksia turvallisuuteen, mutta ehdottomasti sen pitää olla yli kaksi, Orpo sanoo.

Kokoomus on esittänyt myös parlamentaarisen ryhmän perustamista, jossa keskusteltaisiin eduskuntapuolueiden kesken puolustukseen suunnattavien rahojen säilyttämisestä pitkällä aikavälillä yli kahdessa prosentissa.

Perussuomalaiset perustelee kantaansa sillä, että viime aikojen suuret puolustushankkeet eivät ole loppumassa, ja seuraavaksi merkittäviä lisäpanostuksia tulevat vaatimaan esimerkiksi maavoimat.

Vasemmistoliiton mukaan Suomella ei ole syytä säästää puolustusmenoista, mutta niitä ei pidä myöskään kasvattaa ilman perusteltua tarvetta.

– On myös huomioitava, että Nato laskee mukaan kriisinhallinnan sekä sotilaseläkkeiden kuluja, jotka eivät vielä Suomessa tilastoidu puolustusmenoiksi, Andersson toteaa.

Myös vihreät muistuttaa, että kahden prosentin tavoitetta arvioitaessa on huomioitava Suomen kustannustehokas asevelvollisuusjärjestelmä ja siitä muodostuvan laajan reservin käyttö verrattuna palkka-armeijasta aiheutuviin suurempiin menoihin.

Pääministerin turpo-neuvonantaja ei saa kannatusta

Valtioneuvoston kanslian ehdotus pääministerin omasta turvallisuusneuvonantajasta ja tehtävää varten perustettavasta uudesta yksiköstä sai hiljattain pyyhkeitä niin Puolustusvoimien pääesikunnasta, tasavallan presidentin kansliasta ja ulkoministeriöstä.

Ylen kyselyn perusteella ajatus ei vakuuta myöskään puolueiden puheenjohtajia. Kahdeksan puoluetta yhdeksästä ei näe uuden turvallisuuspoliittisen yksikön perustamista perusteltuna. Ainoa ajatuksen kannattaja on pääministeripuolue SDP.

Marinin mukaan muuttunut turvallisuusympäristö ja kuluneen hallituskauden kriisit ovat osoittaneet, että pääministerin saamaa tukea turvallisuusasioissa tulisi vahvistaa. Vertailukohtaa voi pääministerin mukaan hakea muista Euroopan pääkaupungeista, joissa pääministeriä tukee useampi turvallisuusasioiden neuvonantaja ja avustaja.

Perussuomalaisten mielestä hankkeen ajoitus on väärä. Se myös vaatisi kunnollista selvitystä ja tulisi käynnistää vasta eduskuntavaalien jälkeen. Sinänsä puolue näkee, että kansallisen turvallisuuden johtamisjärjestelyt kaipaavat uudistusta, jotta Suomessa kyetään paremmin monialaisten ja samanaikaisten uhkien torjuntaan ja hallintaan.

Suuri osa puolueista on sitä mieltä, että Suomella on jo toimiva ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisjärjestelmä. Tämän lisäksi ulko- ja puolustusministeriöiden asiantuntemus on pääministerin käytettävissä.

– On pidettävä huolta, ettei luoda sellaisia rakenteita, joissa tehdään asioita joko tehottomasti rinnakkain tai sitten pahimmillaan keskenään kilpailevasti, vihreiden Ohisalo sanoo.

Alta näet puolueiden vastaukset siihen, mikä on niiden mielestä tällä hetkellä merkittävin turvallisuusuhka Suomelle.

