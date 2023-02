Terrafame aikoi kuivattaa järven kaivoksen laajentamista varten, mutta siihen tarvittaisiin lakimuutos

Kolmisoppi-järven alla on suuret metallivarat, mutta sieltä louhimiseen ei voi saada lupaa, ennen kuin nykyinen ympäristölupa on lainvoimainen ja vesienhoitolain uudistus on valmis.

Avaa kuvien katselu Kolmisoppi arkistokuvassa syksyllä 2021. Kuva: Timo Sihvonen