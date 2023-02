Hämeen kokoomus selvittää separatistijohtaja Simon Ekpan toimintaa Nigeriassa – Suomessa asuvat maanmiehet irtisanoutuvat väkivallasta

Yle uutisoi torstaina lahtelaisesta kunnallispoliitikosta Simon Ekpasta, joka johtaa aseellista kapinaa Nigeriassa. Hän haluaa estää Nigerian keskushallintoa järjestämästä vaalit maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Biafrassa.

Ekpa on kokoomuksen jäsen ja toimii Lah­den seu­dun jouk­ko­lii­ken­ne­lau­ta­kun­nan jäsenenä.

Tiedot hänen toiminnastaan Nigeriassa tulivat torstai-iltana täytenä yllätyksenä Hämeen kokoomukselle. Toiminnanjohtaja Mika Airinen harmittelee, että kunnallisjärjestö on vedetty mukaan kansainväliseen selkkaukseen.

– Selvitämme asiaa heti tämän päivän aikana, Airinen sanoo.

Myös Helsingin Sanomat uutisoi torstaina Ekpan toiminnasta. Airisen mukaan mediassa olleet tiedot ovat ristiriitaisia. Ekpa luonnehtii itseään ihmisoikeusaktivistiksi ja toisaalta häneen viitataan kapinaliikkeen johtajana.

– Mehän emme ole Lahden kokoomuksen kunnallisjärjestössä mitään Nigerian sisäisen tilanteen asiantuntijoita. Otamme ensin selkoa siitä, mistä tässä on kyse, ennen kuin lähdemme vetämään enempiä johtopäätöksiä, Airinen sanoo.

Ekpaa itseään ei ole vielä kuultu.

– Mikäli käy ilmi, että Ekpa on osallisena aseelliseen toimintaan, hänen asemaansa kokoomuksessa täytyy puntaroida, Airinen kommentoi.

Avaa kuvien katselu Simon Ekpa pitää väkivaltaa Nigerian hallituksen joukkoja kohtaan oikeutettuna itsepuolustuksena. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Maanmiehet varoittavat Ruandan kohtalosta

Simon Ekpa kuuluu Nigerian igbo-vähemmistöön. Nigerian kaakkoisosassa sijaitsee igbojen asuttama Biafran alue.

Suomessa elää satoja igbo-kansaan kuuluvia ihmisiä. Heitä edustava Igbo Union Finland -yhdistys haluaa irtisanoutua Ekpan toiminnasta.

– Hänen tulisi lopettaa vihan lietsominen ja provosointi. Ekpa ei edusta Suomen igboja, sanoo järjestön puheenjohtaja Orji Anya Odim.

Hän huomauttaa, että monilla Suomessa elävillä igboilla on edelleen sukulaisia ja perheenjäseniä Nigeriassa. Väkivaltaisuuksien kiihtyessä nämä ihmiset ovat vaarassa.

– Jos Suomi ei puutu Ekpan toimintaan, me olemme Biafrassa menossa kohti uutta Ruandaa. Hänet täytyy pysäyttää, Odim sanoo.

Odim viittaa Ruandan vuoden 1994 kansanmurhaan, jossa liki 800 000 ihmistä sai surmansa.

Myös Nigeria on vaatinut Suomea lopettamaan Ekpan toiminnan. Ekpa on erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, missä hänellä on kymmeniä tuhansia seuraajia.

Simon Ekpa johtaa joukkojaan säännöllisten verkkolähetysten kautta.

Suomessa vaikea puuttua

Ekpa on Suomen kansalainen ja valtion mahdollisuudet puuttua hänen aktivismiinsa ovat rajalliset.

– Kiihottaminen kansanryhmää vastaan voisi olla yksi rikosnimike, mutta Nigerian keskushallinto ei oikein käy kansanryhmästä, pohtii rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

Ekpa on sanonut edustavansa IPOB-järjestöä ja sen aseellista siipeä. Nigeria pitää näitä ryhmiä terroristiorganisaatioina, mutta Euroopan unioni ei jaa tätä käsitystä.

Professori Tolvasen mukaan järjestöjen kansainvälisellä luokituksella ei ole vakavissa rikoksissa merkitystä.

– Oleellista on kysyä, täyttävätkö nämä järjestöt terrorismin tunnusmerkit niin kuin ne on Suomen laissa määritelty.

– Jos katsotaan, että ne ovat terroristisia järjestöjä, silloin laki antaa paljon mahdollisuuksia puuttua toimintaan. Vähäinenkin kosketus järjestöön on rangaistavaa, Tolvanen kuvailee.

– Sitä mitä nämä ryhmät tekevät, pitäisi Suomen viranomaisten selvittää sitten käytännössä Nigeriasta, professori jatkaa.

Hän pitää Ekpan toimintaa poikkeuksellisena.

– Ei ole vastaavaa tilannetta tullut aikaisemmin vastaan, missä vierasta valtiovaltaa näin uhmataan, professori sanoo.

Suojelupoliisista Simon Ekpan toimintaa ei haluttu kommentoida. Supo ei enää uusien tiedustelulakien myötä tee esitutkintaa, vaan tarvittaessa konsultoi rikostutkinnasta vastaavaa poliisia.

Myös keskusrikospoliisi kieltäytyi kommentoimasta tapausta.