Kurjet tanssivat suuria tunteita, eivätkä rennot lehmät ammu – eläinten kieli on vielä ihmiselle vieras, mutta Mia Takula aikoo muuttaa asian

Mia Takula kävi tervehtimässä helsinkiläisen Fallkullan kotieläintilan asukkaita 16.2.2023. Tässä tehdään tuttavuutta poni Make My Dayn, eli Maken kanssa.

Ihminen puhuu, koira haukkuu, lintu laulaa ja lehmä ammuu.

Vain ihmisellä on kieli ja vain ihmisellä on kulttuuri.

Suunnilleen näin me Mia Takulan mukaan perustelemme ihmiskeskeistä maailmankuvaamme: olemme arvokkaampia kuin toiset lajit ja siksi meillä on oikeus käyttää niitä hyväksemme.

– Meillä on vimmainen tarve kohottaa ja eriyttää itsemme muista eläimistä. Kieli on viimeisimpiä asioita, joita ihminen haluaa pitää vain itsellään, Takula pohtii.

Avaa kuvien katselu Takulan mielestä on omituista, että ihminen etsii älyllistä elämää avaruudesta, eikä perehdy kunnolla siihen, millaista älyllistä elämää on maan pinnalla. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Takula on lukeutunut Suomen tunnetuimpiin eläinaktivisteihin jo teinistä pitäen. Suuri yleisö muistaa hänet yhä parhaiten pohjanmaalaisille turkistarhoille 1990-luvulla tehdyistä iskuista.

Kettutyttö-nimitys heilahtaa edelleen herkästi, vaikka Takula on sittemmin ansainnut kannuksensa muun muassa tietokirjailijana. Edellinen teos, Susien mailla, syntyi siten, että Takula vietti 150 yötä maastossa susireviireillä. Nyt tekeillä on kirja ekokatastrofista.

Nyt kuitenkin puhutaan eläinten puheesta.

Kurjet tanssivat kun sanat loppuvat

Nykyään tiedetään, että esimerkiksi valaat laulavat toisilleen vaihtuvia ”hittibiisejä” ja että kädelliset käyttävät viittomia. Mehiläiset puolestaan kommunikoivat tanssien jopa murteella.

Takula päätti lähteä purkamaan eläinten kieleen liittyviä myyttejä.

Yhdessä äänisuunnittelija Ellen Virmanin kanssa syntyi radioessee Eläinharha – eläimet eivät puhu. Se julkaistiin sunnuntaina myös Yle Areenassa.

Esseessä pääsevät ääneen Takulan ja Virmanin lisäksi sudet, kurjet ja härät, metsälinnut, sekä asiantuntijat, jotka selittävät, mistä eläimet puhuvat. Ohjelmassa on käytetty myös Oikeutta eläimille -järjestön tallenteita eläintuotannon äänistä.

– Itse hämmennyin ohjelmaa tehdessä esimerkiksi siitä, miten hiljaa lehmät olivat Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä. He pitävät sellaista hiljaista örinää, vaikka jo lapsille opetetaan, että lehmä ammuu. Selvisi, että naudat ammuvat lähinnä kiihtyneinä tai stressaantuneina.

Kuuntele Eläinharha-podcast Yle Areenassa:

Esimerkiksi lintututkija Heidi Björklund osaa erottaa punakylkirastaiden paikallismurteita, ja 30 vuotta loukkaantuneita kurkia hoitanut Jouko Alhainen tunnistaa, koska ilmassa lentävät kurjet keskustelevat siitä, olisiko lepotauon aika.

Osa asioista on niin isoja, että kurjet ilmaisevat niitä muulla kuin äänellä.

– Jouko kertoi, että kun sanat eivät riitä, niin kurjet tanssivat suuria tunteitaan. Se kosketti henkilökohtaisesti, kun olen 4-vuotiaasta tanssinut itsekin, Takula kertoo.

Kieli ei ole vain sanoja

Mia Takula ja Ellen Virman yrittävät radioesseessään myös ylittää lajirajat. Virman sävelsi musiikkia Nunnu-härälle ja ihmisten kanssa asuvalle, lentokyvyttömälle Kookka-kurjelle.

Naudoista tiedettiin jo ennalta, että millaisesta musiikista ne pitävät, esimerkiksi tummista äänistä. Kurjista tietoa oli vähemmän.

– Se kriikkroo-ääni, joka raikuu yli Suomen niemen keväisin, on ihan erilainen kuin se äärimmäisen pieni ääni, jolla he jutustelevat muuten keskenään. Se on niin pieni ääni, että meille oli iso haaste saada sitä äänitettyä.

Avaa kuvien katselu Fallkullan Uska ja Ultrajuoksu ottivat kuvaustilanteen Takulan kanssa rennosti. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Takula arvelee, että ihmisten on helppo olla tunnistamatta eläinten kieltä kieleksi erityisesti silloin, kun emme kuule sitä.

Moni laji ääntelee niin korkealla tai matalalla, ettei ihmiskorva yllä niiden taajuudelle. Jotkut eläimet kommunikoivat myös kylkiviiva-aistilla.

– Kielen määritelmä on ihmisen tekemä ja ihmisellä on mahdollisuus myös laventaa määritelmää. On omituista, että samalla kun me etsimme avaruudesta älyllistä elämää, emme tunnista sitä kanssakulkijoissamme täällä maan pinnalla.

Susien hajuaisti on parempi kuin koirien ja sudet viestivät myös hajuilla. Sudenpennuilla on äänenmurros siinä missä ihmislapsillakin. Sudenpennut eivät osaa ulvoa, elleivät ne opettele.

Rotat nauravat, mutta ultraäänellä. Myös ainoa kotoinen valaslajimme, Itämeren pyöriäinen, viestii taajuudella, joka on ihmisen kapean kuuloalueen ulkopuolella, Takula lataa esimerkkejä.

Muunlajiset havainnoivat muutenkin eri tavalla ympäristöään kuin ihmiset. Jotkin lajit aistivat magneettikenttiä, jollain on ultraviolettinäkö.

– Kannattaisi pysähtyä kuulemaan ja selvittämään, mitä muunlajiset sanovat. Heillä on valtavasti kokemusperäistä ja erilaisten aistien välillä saatua tietoa, joka ei ole välttämättä meille mitenkään muuten saavutettavissa kuin heiltä.

Koska kieli on valtaa ja toiseuttamisen väline, ei Takula viittaa ihmisistä ja eläimistä puhuessaan meihin ja niihin. Hän puhuu ihmisistä ja muunlajisista eläimistä, ja käyttää kaikista pronominia ”hän”.

Hörinäkeskusteluja hevosen kanssa

Yksi kysymys, johon Mia Takula lähti esseellään etsimään vastausta oli se, voivatko lajit oppia toistensa kieltä.

On paljon esimerkkejä siitä, että lintulajit oppivat ymmärtämään toisten lajien kielestä varsinkin varoitusääniä.

– Esimerkiksi tiaiset voivat ilmoittaa muille pikkulinnuille, lähestyykö nyt haukka vai pöllö. Hengissä pysymisen kannalta on olennaista tietää, mikä tai kuka uhkaa.

Avaa kuvien katselu Rapsutteluvuorossa ovat Niiskuneiti (vas.) ja Unelma. Takula huomauttaa, ettei koira ole todellakaan ainoa laji, joka ymmärtää ihmiskieltä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Tiedetään myös, miten jotkin varislinnut ja papukaijat oppivat matkimaan ihmiskieltä. Takulan mielestä on huvittavaa, että eläintä pidetään viisaana, jos se osaa puhua ”ihmistä”.

– Jos ajatusleikin kääntää toisinpäin, niin esimerkiksi simpanssi voisi yrittää opettaa minua puhumaan simpanssia. Sitten vastailisin sille osaamillani ihmiskielillä, suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja italiaksi, että puhun tässä koko ajan, mutta en osaa teidän kieltänne. Lopputuloksena simpanssi päättelisi, että onpa tuo tyhmä, ei osaa edes puhua.

Toki Takula on itsekin yrittänyt, enemmän tai vähemmän, oppia rakkaan eläinyksilön kieltä. Hän osaa höristä kuin rentoutunut hevonen.

Takulalla oli eläinystävä, nyttemmin edesmennyt Rölli-hevonen. Takula ja Rölli kävivät jopa vartin mittaisia hörinäkeskusteluja yhteisillä metsäretkillään.

Tai no, keskusteluja ja keskusteluja.

– En tiedä sanoisiko Rölli niitä keskusteluiksi. En voi tietää, yrittikö hän sanoa minulle jotain täsmällistä, vai vain ilmaista, että onpa kiva olla täällä keväisessä metsässä yhdessä luotettavan kaverin kanssa.

Koirat ymmärtävät ihmiskieltä paremmin kuin taaperot

Moni lemmikinomistaja uskoo tietävänsä, mitä asuinkumppanin päässä liikkuu. Luultavasti lemmikki kuitenkin ymmärtää ihmistään paremmin kuin tämä lemmikkiään, Takula summaa.

Tiedetään, että vaikkapa koira ymmärtää huomattavan määrän ihmiskielen sanoja, vaikka ei täysin erilaisen rakenteensa takia pysty puhumaan ”ihmistä”.

Avaa kuvien katselu Takula osaa höristä kuin hevonen, mutta ei tiedä, mitä hevonen siitä oikeasti tuumii. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Moni luulee, että riittää, kun koiralle sanoo jotain tietyllä intonaatiolla, vaikkapa innostuneesti. Näin ei ole.

– On osoitettu, että sen mitä sanotaan, miten sanotaan ja missä tilanteessa sanotaan, pitää täsmätä. Tätä on tutkittu ihan viime aikoina. Ihan sama testi tehtiin alle viisivuotiaille lapsille. Koirat pärjäsivät paremmin, he erottavat huijaamisen helpommin.

Takulan mielestä ei yleisesti ottaen ole kovin hyvä idea alkaa laittamaan ajatuskuplia eläimille. Liiasta inhimillistämisestä voi olla paljon vahinkoa.

– Meillä on tapana inhimillistää lemmikkimme ja siirtää siihen ihmismäisiä ajatuksia. Emme me oikeasti tiedä, miten vaikka koira ajattelee puhumattakaan siitä, että me tietäisimme mitä hän ajattelee. Olisi tärkeää oppia tulkitsemaan muunlajisten kielistä ainakin perusteet oikein.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit keskustella asiasta 21.2.2023 kello 23:een asti.

Lue lisää:

Entistä kettutyttöä Mia Takulaa on hakattu koulussa ja peloteltu metsäteillä: ”Oikea sankaruus on aina heikomman puolustamista”

Tina Cavénin essee: Emme ymmärrä eläinten kieltä