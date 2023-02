Ranskalaisia ärsyttävä tv-sarja houkuttelee Pariisiin turisteja – fani: Kaikki on sarjassa upeaa, mutta oikeasti joka paikassa haisee pissa

Suosikkisarjassa Pariisi on uskomattoman upea, mutta todellisuus saattaa yllättää kaupunkiin ensimmäistä kertaa saapuvan turistin.

Pariisi kuvataan suoratoistopalvelu Netflixin romanttisessa Emily in Paris -komediasarjassa niin idyllisenä, että se on saanut monet ulkomaalaiset harkitsemaan jopa muuttoa kaupunkiin.

PARIISI Suositun TV-sarjan pariisilaisilla kuvauspaikoilla käy jatkuva kuhina.

Emily in Paris -turistit haluavat syödä sarjassa esiintyvässä ravintolassa ja ottaa selfien päähenkilön Pariisin viidennessä kaupunginosassa sijaitsevan kotitalon edessä. Osa on pukeutunut kirkasvärisiin baskereihin ja minimekkoihin TV-sarjan tyyliä mukaillen.

– Tämä fanimatkamme on ollut aivan ihana! Olemme katsoneet kaikki kolme tuotantokautta ja odotamme kovasti seuraavaa, espanjalainen Anna sanoo.

Hän on Pariisissa ensimmäistä kertaa tyttärensä Darian kanssa ja kertoo matkakohteen valikoituneen nimenomaan Emily in Paris -TV-sarjan innostamana.

Avaa kuvien katselu Syntymäpäivämatkalla olleet Daria ja Anna poseerasivat Emilyn kotitalon edessä. Kuva: Juha Nurminen

– Juhlimme tyttäreni syntymäpäivää ja söimme tietenkin [sarjan miespäähenkilön] Gabrielin ravintolassa. Se oli ikimuistoinen ilta, Anna hymyilee.

”Pariisi esitetään huvipuistona, jossa asuu ainoastaan superrikkaita”

Suoratoistopalvelu Netflixin tuottamassa sarjassa kuvataan Emily Cooper-nimisen amerikkalaisnaisen romanttisia seikkailuja postikorttimaisen kauniissa Pariisissa.

Yli-innokas Emily poseeraa muotiluomuksissa ja kipuilee kulttuurierojen ja töykeiden ranskalaisten kollegojen ristipaineissa.

Emily in Paris on fiktiota, mutta sen tapahtumapaikat ovat todellisia. Ne on tosin kuvattu ilman turistiruuhkia ja koirankakkakasoja.

Avaa kuvien katselu Pariisin viidennessä kaupunginosassa sijaitseva Emilyn kotiaukio leipomoineen on nykyään suosittu turistinähtävyys. Kuva: Juha Nurminen

Sarja on ärsyttänyt etenkin ranskalaisia, joiden mielestä se typistää Pariisiin kimpuksi kliseitä ja vanhentuneita stereotypioita. Esimeriksi Pariisin apulaiskaupunginjohtaja David Bellard kuvasi sarjaa taantumukselliseksi.

– Sarja kuvaa kaupunkia, joka ei muka koskaan muutu. Pariisi esitetään siinä huvipuistona, jossa asuu ainoastaan superrikkaita yhdenmukaisen klassisissa rakennuksissa.

Avaa kuvien katselu Emily-fanit haluavat valokuvan tai illallismuiston sarjan kokin Gabrielin ravintolasta. Kuva: Juha Nurminen

– Tuon Instagram-Pariisin pinta on siloteltu tylsäksi ja virheettömäksi, Bellard totesi sanomalehti Libérationin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) pian sarjan kolmoskauden ilmestyttyä.

Sarjan on luonut Sinkkuelämää-sarjasta tunnettu Darren Star. Ensimmäinen kausi julkaistiin vuonna 2020 ja se nousi suoratoistopalveluiden katsotuimpien listalle muun muassa Suomessa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Kolmas tuotantokausi julkaistiin viime joulukuussa.

”Todellinen Pariisi ei ole yhtä täydellinen, joka paikassa haisee pissa”

Pariisiin saapuneet Emily in Paris -turistit puolestaan tuntuvat arvostavan juuri sarjan liioittelevaa romantiikkaa. Moni sanoo TV-sarjan tuoneen tervetullutta todellisuuspakoa sotauutisten ja korkeiden sähkölaskujen lomaan.

Emilyn kotitalon edessä istuskelevat ystävykset Su ja Jasmin kertovat fanittavansa sarjan camp-henkeä: epäkäytännöllisiä ja värikkäitä asuja ja toinen toistaan komeampia miehiä.

Avaa kuvien katselu Emily in Paris -fanit Jasmin ja Su joivat kahvia TV-sarjasta tutulla aukiolla. Kuva: Juha Nurminen

– Kaikki sarjassa on niin uskomattoman upeaa! Todellinen Pariisi ei ole valitettavasti yhtä täydellinen: metro ei toimi ja joka paikassa haisee pissa, naurahtaa hongkongilainen Su.

– Pariisi oli meille entuudestaan tuttu kaupunki, mutta jos on katsonut vain Netflixiä, voi kaupungin arki ja tietty nuhjuisuus tulla vähän shokkina, saksalainen Jasmin lisää.

Turistiruuhkat ja hintojen nousu ärsyttävät osaa kaupunkilaisista

Sarjan aiheuttamat turistiruuhkat ovat nostaneet hotelliöiden ja palveluiden hintoja, mikä sekin ärsyttää osaa kaupunkilaisista. Esimerkiksi sarjassa esiintyvä leipomo on nykyään niin suosittu, etteivät korttelin todelliset asukkaat meinaa mahtua sinne sisään.

Sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella esiintynyt Pariisin moskeijan hamam on puolestaan kaksinkertaistanut saunavuorojensa hinnan hillitäkseen ihmismääriä.

Moni yrittäjä on kuitenkin myös tyytyväinen. Panthéonin kulmilla sijaitsevaa sisustustavarakauppaa pyörittävä Beatrice Serpil kertoo ulkomaalaisten turistien pelastaneen koko bisneksen.

Avaa kuvien katselu Keramiikkatuotteita myyvä Beatrice Serpil myhäili TV-sarjan tuoneen liikkeeseen runsaasti uusia asiakkaita. Kuva: Juha Nurminen

– Aiemmin tällä kadulla oli aika hiljaista ja koronaviruspandemia pahensi asiaa. TV-sarja on tuonut kortteliin ihmisiä ja yhtäkkiä kauppa käy, Serpil hymyilee.

Pariisin asuntoja koskevat nettihaut ovat monikymmenkertaistuneet

TV-sarja on saanut monet ulkomaalaiset haaveilemaan jopa muutosta Pariisiin.

Ranskalaisten asunnonvälittäjien mukaan Pariisin asuntoja koskevat nettihaut monikymmenkertaistuivat heti kolmoskauden julkaisua seuranneella viikolla. Erityisen kiinnostuneita ovat olleet amerikkalaiset ja britit.

Avaa kuvien katselu Pariisin hotellihuoneet ja suositut turistinähtävyydet ovat olleet viime kuukausina täyteen varattuja. Kuva: Juha Nurminen

TV-sarjan tuoma noste näkyy enemmän lyhytaikaisessa vuokrauksessa, mutta yhdysvaltalaiset ostajatkin ovat innostuneet.

– Dollarin kurssi on vahvistunut kesän jälkeen, mikä on piristänyt kauppaa. Näitä ostajia kiinnostavat kuitenkin vain halutuimpien kortteleiden luksusasunnot, eikä ilmiö siis heijasta koko Pariisin asuntomarkkinoiden tilannetta, sanoo pariisilainen kiinteistönvälittäjä Julien Garnier.

Avaa kuvien katselu Kiinteistönvälittäjä Julien Garnier arveli Emily-fanien asuntoprojektien jäävän useimmiten haaveilun tasolle. Kuva: Juha Nurminen

Garnierin mukaan suurin osa TV-sarjan synnyttämästä innostuksesta jää kuitenkin haaveilun tasolle.

– Ulkomaalaiset fantasioivat Pariisiin muuttamisesta, mutta Emily-huumassa tehdyt nettihaut tuskin realisoituvat toiminnaksi, Garnier sanoo.

Nopeaa loppua Emily- ja Pariisi-huumalle ei kuitenkaan näy, sillä sarjasta tehdään jo neljättä tuotantokautta.