“Juulia” oli juuri vetänyt pirikuurin, kun sai tietää olevansa 29. viikolla raskaana – äitien huumeongelmaan ei uskalleta puuttua neuvoloissa

Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten hoitoa pyritään parantamaan ja yhdenmukaistamaan kaikilla hyvinvointialueilla. Päihdeäitien tunnistamisessa ja eri palvelujen yhteistyössä on nykyisin usein ongelmia.

Juulia, 27, saapuu Sovatek-säätiön päihdepalveluun hakemaan viikottaista korvaushoitoannostaan Jyväskylässä. Hän on ensi kuussa 2 vuotta täyttävän tytön äiti.

Nuori äiti pääsi eroon huumeista ollessaan kolmatta kertaa raskaana. Aiemmat irtipääsy-yritykset olivat epäonnistuneet. Myös Juulian puoliso on korvaushoidossa.

– Meillä on mennyt tytön kanssa tosi kivasti, ihan yllättävänkin hyvin. Korvaushoidosta on ollut iso apu. Aiemmin haimme lääkkeen päivittäin, mutta nykyisin haemme ne kerran viikossa. Korvaushoito oli oikea päätös meille.

Juulia käytti aiemmin huumeita ahdistukseen. Nyt hän haaveilee, että pystyisi lopettamaan korvaushoidonkin vielä jonain päivänä.

Juulia aloitti päihteiden käytön 12-vuotiaana. 14-vuotiaana hän kokeili ensimmäisen kerran Subutexia. Juuri ennen raskaustestin tekoa hän oli vetänyt viikkoja kestäneen pirikuurin. Raskaus oli edennyt silloin jo viikolle 29.

Juulia ei aiheen arkaluontoisuuden vuoksi esiinny oikealla nimellään.

– Äitinä olo on ollut tosi ihanaa. En olisi tässä enää ilman tyttöä. Huumeiden käyttöni oli sellaista, että en voinut edes kuvitella, että joskus lopettaisin sen.

Juulia sai raskaustestin tehtyään aluksi apua sairaala Novan päihteitä käyttävien HAL-klinikalta. Samalla hän sai lähetteen Sovatekin päihdelääkärille. Häntä sekä koko perhettä on autettu ja tuettu myös synnytyksen jälkeen.

Varhainen tunnistaminen tärkeää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti viime syksynä hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluita. Keski-Suomen hyvinvointialueella sen osatoteuttajana toimii Vauras-hanke.

Tavoitteena on, että päihteitä raskausaikana käyttävät naiset tunnistettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeella tähdätään myös nykyistä toimivampaan päihdeäitien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuteen.

Raskaus on usein motivoivaa aikaa päästä huumeista eroon. Päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden tarkkaa määrää ei tiedä kukaan.

Arviolta noin kuudella prosentilla raskaana olevista naisista on päihdeongelma, joka vaarantaa sikiön ja syntyvän lapsen terveyttä sekä normaalia kehitystä. Se tarkoittaa, että vuosittain noin 3000–6000 vauvaa on vaarassa vahingoittua jo kohdussa.

Arviolta muutamia kymmeniä vastasyntyneitä joutuu vieroitushoitoon vuosittain. Tietoja ei tilastoida valtakunnallisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vieroitetaan yhdestä viiteen vauvaan vuosittain.

Vaikeimmat vieroitusoireet seuraavat vauvan altistumisesta opioideille. Oireita voivat olla esimerkiksi itkuisuus, vapina, hengityksen vaikeutuminen, hikoilu ja vatsaoireet.

– Osalla vauvoista on niin vaikeat vieroitusoireet, että heitä joudutaan vieroittamaan suun kautta annettavalla morfiini-liuoksella. Lääkkeellinen vieroitushoito saattaa kestää useita viikkoja, kertoo osastonylilääkäri Elina Hyödynmaa Keski-Suomen keskussairaala Novan vastasyntyneiden teho-osastolta sähköpostitse.

Sovatekilla sairaanhoitaja Tuire Riekkinen on ollut iso tukipilari Juulian hoitopolulla.

Vuonna 2020 tavoitettiin valtakunnallisten tilastojen mukaan ainoastaan kaksi prosenttia raskaana olevista päihteitä käyttävistä naisista. Äitien on myös usein vaikea kertoa päihteiden käytöstään, koska he häpeävät sitä ja pelkäävät lapsen huostaanottoa.

Myöskään terveydenhuollossa ei oteta päihteiden käyttöä riittävästi puheeksi.

– Vaikka palvelujärjestelmien työntekijöillä saattaa nousta huoli asiakkaan tilanteesta ja mahdollisesta päihteiden käytöstä, niin asiaa ei kuitenkaan uskalleta ottaa aina puheeksi, koska ei tiedetä, miten sitten pitää toimia tai keneen ottaa yhteyttä, sanoo projektikoordinaattori Anne Pitkänen Vauras-hankkeesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämistä selvityksistä (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että odottavan ja vauvaperheen päihdeongelman tunnistaminen ja ongelmasta puhuminen koetaan vaikeaksi.

Palvelujärjestelmät paremmaksi

Raskaana olevien, päihteitä käyttävien naisten hoitopolku ja palvelujärjestelmä pyritään saamaan hankkeella paremmaksi ja yhtenäiseksi kaikilla hyvinvointialueilla.

Nyt eri alueiden välillä on suuria eroja ja palvelut toimivat heikosti yhteen. Apua tarvitaan päihteiden käytön lopettamisen lisäksi usein myös esimerkiksi mielenterveysongelmiin.

– Palvelupolku on nykyisin aika pirstaleinen. Oleellinen asia raskausajan päihdehoidon onnistumisessa ja sikiön kasvun sekä kehityksen turvaamisessa on äidin ja työntekijän välinen turvallinen ja luotettava hoitosuhde, joka jatkuu edelleen synnytyksen jälkeen, sanoo Pitkänen.

Sovatekille päihdehoitoon saaduista äideistä kaksi kolmasosaa on pystynyt vähentämään päihteiden käyttöään ja osa lopettamaan käytön kokonaan raskausaikana.

Raskauden aikana vauva toimii hyvänä motivaationa päihteettömyyteen, mutta haasteena on, että äidit tarvitsevat lisäksi paljon tukea vauva-arkeensa.

Raskaus on usein otollinen aika päihteistä eroon pääsemiseen. Anne Pitkänen toimii sekä Sovatekin päihdesosiaalityöntekijänä että Vauras-hankkeen projektikoordinaattorina.

Raskauden jälkeen äidin tarvitsee löytää motivaatiota päihteettömyyteensä vauvan lisäksi myös itsestään. Hankkeessa painotetaan, että päihderiippuvuussairauteen pitäisi suhtautua niin kuin muihinkin pitkäaikaissairauksiin ja päihdeäitejä kohdella yhtä arvostavasti kuin muitakin potilaita.

– Kuulluksi tuleminen on tärkeää. Meidän tehtävämme ei ole täällä tuomita, eikä arvostella, vaan meidän tehtävämme on auttaa. Kohtaaminen kaikissa terveydenhuollon yksiköissä ei asiakkaiden mukaan ole aina hyvää. Täytyisi jäädä sellainen olo, että tänne voi tulla uudestaan, kertoo sairaanhoitaja Tuire Riekkinen Sovatek-säätiöltä.

Juulia iloitsee vauva-arjesta

Juulia on ollut nyt päiheettomänä kaksi vuotta. Hän myöntää, ettei se ole ollut aina helppoa.

– Tyttö on se tärkein, vaikka ymmärrän, että minun on pysyttävä päihteettömänä myös itseni takia. Monta kertaa minulle on tarjottu huumeita, ja sitten tulee sellaisia vaikeita hetkiä. Heti ensimmäisenä mieleeni tulee kuitenkin tyttöni, ja siksi sanon huumeille ei.

Juulian perhe saa apua Sovatekilta, lastensuojelusta ja perhetyöntekijöiltä. Perhetyöntekijät vievät heitä esimerkiksi kahville, uimahalliin tai kuntosalille.

– Meillä on aivan ihanat perhetyöntekijät ja lastensuojelun työntekijä. Saan myös paljon keskustelutukea Sovatekin sairaanhoitajaltani. Voin vaikka soittaa hänelle milloin vaan. On tärkeä, että viranomaisiin voi luottaa ja olla heille rehellinen.

Juulia kannustaa raskaana olevia äitejä, jotka käyttävät päihteitä, hakemaan rohkeasti apua. Oman lapsen kasvun seuraaminen on hänestä parasta.

Juulia näkee säännöllisesti myös vanhempia huostaanotettuja poikiaan. Hän on aloittanut kuntosaliharjoittelun ja haaveilee koirien hoitokodin perustamisesta.

– Äitinä olo on ollut tosi ihanaa! Kun on jättänyt päihteet pois, tunteet tulevat tosi vahvoina. Onnen tunteet ovat olleet voimakkaita ja olen nauttinut joka hetkestä, kun olen saanut olla tytön kanssa kotona.

