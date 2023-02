Maatilaa ei johdeta enää vain toisella kädellä – tiloille on palkattava rohkeasti työvoimaa, jotta yrittäjälle jää aikaa ennakoida tulevaa

Isokyröläiselle yrittäjä Antti Hyppöselle, 30, kirkastui jo agrologiopiskelujen lomassa, miten tärkeää maatilan johtaminen on.

Hyppösen tilan isännyys ja johtajuus siirtyivät hänelle vuonna 2018.

– Strategiakuvioita on tehty jo sieltä sukupolvenvaihdoksesta lähtien ja niitä on päivitetty kaiken aikaa.

Hyppösen tilalla on 200 emakkoa, 500 lihasikapaikkaa ja 200 hehtaaria peltoa kasvinviljelyä varten. Tila tekee noin miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa ja työllistää läpi vuoden kolme vakituista työntekijää.

Kotitilan lisäksi Antti Hyppönen on osakkaana sikalayrityksessä, jolla on noin 3 000 lihasikapaikkaa.

Hyppönen arvioi, että hänen työpanoksestaan noin 40 prosenttia kuluu sikalassa ja loppu aika yritysten muissa työtehtävissä.

Aikaa menee johtamiseen ja tätä kautta tilan kehittämiseen.

Mikä on kaikkein tärkeintä?

– Työilmapiiri on kaikkein tärkein. Se että meidän kaikkien on mukava tulla tänne töihin. Siitä lähdetään ja sitten keskitytään muihin asioihin eli mitä tehdään ja kuka tekee.

Aikaa johtajuuteen työvoimaa palkkaamalla

Maatilojen johtajuuden esteenä on usein ajan puute.

Antti Hyppönen rohkaisee maatilayrittäjiä hakemaan aikaa johtajuudelle palkkaamalla tilalle työvoimaa ja ulkoistamalla osan töistä.

– Tietyn kokoluokan yrityksessä pitää olla työntekijöitä. Pitää uskaltaa pyytää apua sesonkiaikoina.

– Tällä alalla työt eivät lopu. Jos meidän tilalla olisi vähemmän työntekijöitä, saisin tehdä ympäripyöreää päivää ilman vapaapäiviä. Se ei ole oikein, enkä halua toimia niin, Hyppönen sanoo.

Maatiloilla on herätty viimeistään viime vuosina johtajuuden tärkeyteen. Suuret muutokset ja kustannuspaineet ovat johtaneet siihen, että maatilayrittäjän tulisi ennakoida ja reagoida oikealla hetkellä.

Tämä vaatii tarkkaa ajan ja markkinoiden seurantaa, eikä verkostoitumisestakaan ole haittaa.

– Ennakointi ja reagointi ovat niitä työkaluja, joilla olen yrittänyt pärjätä nykytilanteessa mahdollisimman hyvin. Yritän tehdä päätöksiä ja ostoja silloin, kun tuotantopanokset ovat halvimmillaan. Näin saadaan kannattavuutta nostettua vaikeassakin taloustilanteessa.

– On tärkeää reagoida oikeaan aikaan; olla niin sanotusti johtaja sille omalle yritykselleen ja tilan ostoille eikä jäädä markkinoiden johtamaksi, Antti Hyppönen sanoo.

Hyppönen on nähnyt tarpeelliseksi verkostoitua myös maatalouden ulkopuolisten tahojen kanssa.

Avaa kuvien katselu ProAgria Etelä-Pohjanmaan johtamisen asiantuntijat Timo Pajula ja Sari Morri. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Traktorin hytissä tehdyt oivallukset kirjattava ylös

Johtajuuteen liittyvät palvelut eivät ole kuuluneet ProAgrian perinteisiin asiantuntijapalveluihin, mutta nyt niille alkaa olla kysyntää, etenkin erilaisissa muutostilanteissa.

– Jos meillä oli digiloikka maatiloilla koronan vuoksi, niin nämä viime aikojen tapahtumat ovat muuttaneet tilojen asenteita myönteisimmiksi strategista johtamista ja tavoitteellisuutta kohtaan, toteaa johtamisen ja talouden asiantuntija Timo Pajula ProAgriasta.

– Viimeistään nämä menneet kolme vuotta muutoksineen ja kustannusnousuineen ovat nostaneet johtamisen ja sitä kautta ennakoimisen ja reagoimisen tärkeiksi asioiksi maatiloilla.

Timo Pajulan mukaan maatilojen johtajuus ei ole ollut kokonaan hukassa aiemminkaan, mutta se on ollut erilaista johtamista tyystin erilaisessa markkinatilanteessa.

Pajulan mukaan aiemmin tiloilla keskityttiin operatiiviseen johtamiseen.

– Meillä oli pitkään tasaisten hintojen ja kustannusten aikaa. Kyllähän sitä johtamista tapahtui silloinkin, koska matalien korkojen aikana tilat investoivat ja kasvoivat.

Timo Pajula muistuttaa, että maatiloja on kautta aikojen johdettu muiden töiden ohessa.

Esimerkiksi kevät- ja syystöiden aikana traktorin hyteissä on mietitty tulevaisuutta, mutta nuo mietinnät ovat jääneet dokumentoimatta.

– Kun asioita kirjataan ylös, niistä pidetään paremmin kiinni. Maatiloilla on paljon juoksevia asioita ja ihmisen muisti on rajallinen. Jos tuota kaikkea pyörittää vain korvien välissä, se ei välttämättä edistä tilan johtajuutta. Jos asiat on dokumentoitu, virheistäkin on helpompi ottaa opikseen.

Väsynyt johtaja ei tee tulosta

Asiantuntija Sari Morri ProAgriasta korostaa maatilan johtajuudessa henkilöstöjohtamisen merkitystä.

– Vaikka automaatio lisääntyy maataloudessa, ihmisiä tarvitaan edelleen tilan töihin.

Morri muistuttaa, että tilan strategia ja tulevaisuuden tavoitteet on oltava koko työyhteisön tiedossa.

– Tilan kehittymisen kannalta on tärkeää, että työntekijät toimivat yrityksen omistajien kanssa samaan suuntaan.

Sari Morri nostaa esiin myös maatilayrittäjien jaksamisen.

Maatilallakin ihmisten johtaminen lähtee siitä, että osaa johtaa ensin itseänsä.

– Huomiota pitää kiinnittää omaan jaksamiseensa sekä siihen miten toimin ja näytän muille mallia. Kun yrittäjä voi hyvin, hän jaksaa viestiä ja vuorovaikuttaa muiden ihmisten kanssa oikeaan suuntaan.

– Mutta jos omat voimavarat ehtyvät, ehtyy se yrityksen kehittyminenkin, henkilöstöjohtamisen asiantuntija Sari Morri varoittaa.

Avaa kuvien katselu Hyppösen tilalla on parisensataa emakkoa ja viitisensataa lihasikapaikkaa. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Isyyslomaa tiedossa kylvöaikaan

Hyppösen tilan isäntä Antti Hyppönen on ProAgrian Sari Morrin kanssa samaa mieltä yrittäjän jaksamisesta.

– Ei meidän tarvitse olla täällä joka päivä töissä 24/7. Meilläkin voi olla vapaapäiviä niin kuin muillakin ihmisillä.

Hyppösen henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu keväällä suuri muutos, kun perheen esikoisen on määrä syntyä parhaaseen kylvöaikaan. Antaakohan johtaja Hyppönen yhtään isyyslomaa tulevalle isälle?

– Kyllä hän antaa, Antti Hyppönen lupaa auliisti.