Joensuun kaupunki huutokauppasi arvorakennusta aivan kaupungin keskustasta – korkein tarjous jäi pettymykseksi

Lukiotoiminta lyseon vanhassa rakennuksessa päättyi vuonna 2020. Siitä lähtien tiloissa on ollut erilaisia vuokralaisia.

Joensuun entisen lyseon lukion huutokauppa päättyi tänään iltapäivällä. Kiinnostuneita ostajia oli määräaikaan mennessä 11 kappaletta. Tarjouksia he ehtivät jättää 120.

Kilpailu huutokaupan voitosta eteni hetkeä ennen kaupan umpeutumista kahden huutajan ja korotusautomaatin kilpailuksi. Korkein tarjous 73 500 euroa meni korotusautomaatin asettaneelle huutajalle. Vielä aamupäivällä korkein ostotarjous oli 27 000 euroa.

Joensuun kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen on korkeimpaan tarjoukseen pettynyt.

– Kun ottaa huomioon kohteen sijainnin, tontin koon ja vapaan rakennusoikeuden määrän, hinta kuulostaa vaatimattomalta, Varonen toteaa.

Hintahaarukasta oli haaveita, mutta Varonen ei paljasta niiden summia.

Joensuun kaupunki asetti joulukuussa rakennuksen myytäväksi huutokaupalla. Myynnissä oli lähemmäs hehtaarin kokoinen tontti ja 1950-luvulla valmistunut, asemakaavalla suojeltu koulurakennus. Tontilla on rakennusoikeutta vajaat 8 400 kerrosneliömetriä, josta on käyttämättä on vielä noin 3 400.

Tarkoituksena oli katsoa, olisiko markkinoilla kiinnostusta ostaa arvokohde huutokaupalla.

Kauppa ratkeaa ensi viikolla

Lukiotoiminta rakennuksessa päättyi vuoden 2020 lopussa, kun tilojen sisäilmaongelmat kävivät liian hankaliksi koulutoiminnan jatkamiselle.

Alueen asemakaava on muutettu vuonna 2019. Korttelin käyttötarkoituksia on laajennettu niin, että lyseon entinen lukio sopii jatkossa myös muuhun kuin opetuskäyttöön.

– Kaupungilla tällaiselle rakennusmassalle ei ole käyttöä. Järkevintä on etsiä uusi omistaja, joka jalostaisi ja kehittäisi tonttia ja kiinteistöä sellaiseen suuntaan, joka palvelisi kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin, toivoo Joensuun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen.

Joensuun kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen kaupoista ensi viikolla. Kaupungilla on myös mahdollisuus hylätä kaupat, mikäli korkein hinta ei miellytäkään.

Korkeimman tarjouksen jättäjän kanssa keskustellaan ja pohditaan jatkoa. Tarkoituksena on kuulla tarjoajan ajatuksia ja suunnitelmia siitä, mitä hän kohteelle tulevaisuudessa tekisi.

– Jos ratkaisu on se, ettei kauppoja synny, pohdimme tontin käyttöön uutta lähestymistapaa, Ari Varonen summaa.

Joensuun kaupunki myy parhaillaan myös muita suojeltuja arvorakennuksia. Myynnissä ovat vanha tyttölyseo, Kahilan talo ja Gävlenlinnan päiväkoti.