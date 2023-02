Uusien dieselautojen suosio on romahtanut eikä niitä pian myydä enää lainkaan

Noin neljännes Suomen autokannasta on dieselautoja. Kuva tammikuulta.

Viisi vuotta sitten dieselautoja ensirekisteröitiin muutamia tuhansia kuukaudessa, kun nyt kyse on muutamista sadoista. Kehitystä selittävät liikenteen sähköistyminen ja muutokset lainsäädännössä.

Vantaalla sijaitsevassa autoliikkeessä on näytillä ainoastaan yksi dieselmoottorilla varustettu henkilöauto. Se ei ole ihme. Sähköautoja myydään koko ajan enemmän, ja samalla dieselautojen suosio on hiipunut.

Trendi on selvä, sanoo Volkswagen-henkilöautoista vastaava liiketoimintajohtaja Tommi Iiskonmäki K-Autosta.

– Jos katsotaan Volkswagenin mallistoa vuosia takaperin, niin meillä oli paljon enemmän diesel-vaihtoehtoja. Nyt niitä on vähemmän ja tilalle on tullut sähköautoja.

Dieselmoottoristen henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat laskeneet selvästi kymmenen viime vuoden aikana. Vielä viisi vuotta sitten dieselautoja ensirekisteröitiin kuukausittain muutamia tuhansia. Nyt kyse on enää muutamista sadoista.

Viime vuosi oli historiallinen

Myös dieselautojen osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on laskenut. Viime vuonna se putosi alle kymmeneen prosenttiin, kun vuonna 2018 osuus oli noin neljänneksen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan viime vuosi oli historiallinen (siirryt toiseen palveluun). Silloin ensirekisteröitiin ensimmäistä kertaa enemmän sähköautoja kuin dieselautoja.

Kehityksen taustalla on ennen kaikkea muutokset lainsäädännössä.

Dieselmoottori tuottaa bensiiniautoa vähemmän ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä, mutta enemmän niin sanottuja lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia ja typen oksideja. Lähipäästöjä tulee pääasiassa pakoputkesta ja ne ovat haitallisia ihmisen terveydelle.

Aluksi lainsäädännön huomio oli lähipäästöjen kitkemisessä, kertoo ajoneuvo- ja moottoritutkimustiimin vetäjä Petri Söderena Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Sittemmin huomio taas on kääntynyt ilmastoa lämmittävien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, minkä seurauksena valmistajien panostukset ovat sähköautoissa eikä uusia dieselautoja pian enää myydä. Euroopan unioni on päättänyt kieltää uusien diesel- ja bensiiniautojen myynnin vuodesta 2035 alkaen.

– Valittu malli eli se, että katsotaan vain ajonaikaisia päästöjä ohjaa siihen, ettei mikään polttomoottorivaihtoehto – oli sitten fossiilinen tai uusiutuva – pääse vuoden 2035 vaatimuksiin, Söderena sanoo.

Asiantuntija: Lähipäästöjen kiristäminen teki dieselautojen valmistuksesta kallista

Erityisesti vuoden 2015 niin sanotun dieseliin liittyvän huijausskandaalin seurauksena dieselautojen lähipäästöjen raja-arvot kiristyivät. Vuonna 2015 paljastui, että Volkswagen-ryhmä oli asentanut 11 miljoonaan autoon huijausohjelmiston, jonka tarkoituksena oli vääristää dieselin päästötestien tuloksia.

Nykyisin uusien dieselautojen lähipäästöt ovat hyvin pienet, Söderena sanoo.

– Kehitys on ollut valtava viimeisen 4–5 vuoden aikana.

Kun lähipäästöjen raja-arvot ja niiden mittaaminen on kiristynyt, myös dieselautojen valmistaminen on tullut kalliimmaksi, kertoo liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen tietokeskuksesta.

Tämä selittää sitä, miksi pienikokoisia dieselautoja on yhä vähemmän tarjolla.

– Vielä kymmenisen vuotta sitten myös vähemmän ajavien kotitalouksien oli taloudellisesti järkevää valita diesel, mutta tällä hetkellä näin ei välttämättä enää ole. Dieselautojen hinnat ovat tuotantokustannusten nousun takia entistä korkeammat.

Dieselautoilun kustannuksia on myös lisännyt polttoaineen kallistuminen. Viime syksynä dieselin hinta oli poikkeuksellisesti jopa bensiiniä kalliimpaa.

Avaa kuvien katselu Volkswagen-automyyjä Henna Hakola K-Autosta kertoo, että diesel on edelleen vaihtoehto paljon ajavien keskuudessa sekä niiden, joilla on esimerkiksi peräkärry. Kuvassa myös liiketoimintajohtaja Tommi Iiskonmäki. Kuva: Markku Rantala / Yle

Käytettyjen dieselautojen kauppa käy

Kaiken kaikkiaan dieselautoja on Suomen autokannasta noin neljännes, kertoo Hanna Kalenoja. Vaikka uusien dieselautojen kauppa on laskenut, käytetyt käyvät vielä hyvin kaupaksi. Myös uusissa kuorma- ja pakettiautoissa diesel on yhä ylivoimainen.

Kalenoja ja Söderena sanovat, ettei dieselautojen arvo tule nopeasti romahtamaan vaikka myyntikielto häämöttääkin jo reilun kymmenen vuoden päässä.

– Kaikilla autoilla on käyttöarvoa. Jos ajaa pitkiä matkoja, ei siitä [arvon alenemisesta] kannata olla huolissaan, Söderena sanoo.

– Muutos tulee olemaan verkkainen, Kalenoja sanoo.

Hän arvioi, että viimeiset polttomoottorisukupolvet suunnitellaan aivan lähivuosien aikana. Valmistajat haluavat edelleen kehittää niitä, sillä tuotantotekniset syyt ja raaka-aineiden saatavuus estävät autovalmistajia siirtymästä täysin sähköautojen valmistamiseen, Kalenoja sanoo.

– Autokannan kierto on muutenkin hidasta. Jos auto rekisteröidään tänä vuonna, se palautuu kierrätykseen vasta vuoden 2040 tienoilla. Ei ole mitään merkkiä siitä, että jälleenmyyntiarvo romahtaisi tai elinkaari lyhentyisi.

Katso alta lyhyt tiivistys siitä, mitä polttomoottoriautojen myyntikielto tarkoittaa autoilijoille.