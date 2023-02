Jussi Halla-aho Ykkösaamussa – ”Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysprosesseissa eteneminen on tärkeämpää kuin samanaikaisuus”

Kansainvälisen Münchenin turvallisuuskokouksen päähuomio on Ukrainassa. Myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat olleet turvallisuuspoliittisen superviikon aikana esillä. Ykkösaamun vieraana on Jussi Halla-aho.

Turkki on tällä viikolla kertonut, että se voi käsitellä Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia eri aikaan. Kommentteja on sadellut.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mielestä olennaisinta on, että molemmista hakijoista tulee jäseniä mahdollisimman nopeasti, ei samanaikaisuus.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Naton signaali on muuttunut, että on Turkin kädessä, mitä Turkki tekee, ja että tavoitteena on Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen jäsenyys.

– Sanavalinnan muutoksella epäilemättä halutaan varautua myös siihen skenaarioon, että Turkki ja Unkari ratifioisivat ainoastaan Suomen jäsenyyden. Henkilökohtaisesti yhdyn siihen näkemykseen, että jäsenyysprosessien eteneminen on tärkeämpää kuin niiden samanaikaisuus, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.).

UAV:n mietintö lähti eduskunnan suureen saliin

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö laista Suomen Nato-jäsenyydestä lähti perjantaina 17.2. eduskunnan suureen saliin.

Suomen kannalta prosessi etenee niin, että eduskunta päättää laista. Sen jälkeen presidentillä on kolme kuukautta aikaa joko vahvistaa laki tai palauttaa se eduskuntaan.

Halla-ahon mukaan on erittäin epätodennäköistä, että laki palautuisi eduskunnan käsittelyyn.

Hän huomauttaa, että Suomi hakee nyt ensimmäistä kertaa Naton jäseneksi, eikä kokemusta vastaavasta lainsäädännöstä voi mitenkään olla.

– On muitakin Naton jäseneksi hakeneita maita, jotka ovat ennen jäsenyytensä ratifiointeja tehneet asiasta säädöksiä.

Halla-aho: Ukrainan tukeminen vaatii julkista rahaa Euroopan puolustusteollisuuteen

Ukrainan presidentti Volodomir Zelenskyi on varoittanut länttä, että Ukrainan sodankäyntiä uhkaa ammuspula.

– Länsimaiden tulee samanaikaisesti toimittaa Ukrainalle Nato-standardien mukaista raskasta aseistusta ja kiihdyttää ampumatarviketuotantoaan. Olemassaolevat varastot on pian kulutettu loppuun, sanoo Halla-aho.

Ukraina on myös vaatinut lännen siirtymistä sotatalouteen. Halla-aho ymmärtää vaatimusta.

– Venäjä on uhka koko Euroopalle, ja Euroopan tulisi ottaa tämä uhka tosissaan. Ei riitä, että Ukrainalle toimitetaan symbolista tukea, vaan tuen pitää olla määrällisesti ja laadullisesti riittävää Venäjän lyömiseen. Tämä vaatii julkista rahaa puolustusteollisuuteen Euroopassa, hän sanoo.

”Venäjällä riittää materiaalia ja miehistöä, eikä sen tarvitse välittää tappioistaan”

Venäjän uuden suurhyökkäyksen alkamista on ounasteltu jo jonkin aikaa. Presidentti Zelenskyin mukaan se on jo käynnissä. Halla-ahon mukaan asiasta liikkuu ristiriitaista tietoa, eikä hän halua arvioida, onko kyse suurhyökkäyksestä vai ei.

Sen sijaan hän arvioi osapuolten kykyä jatkaa sodankäyntiään.

– Venäjällä riittää materiaalia ja miehistöä, eikä sen tarvitse välittää tappioistaan. Siinä mielessä Venäjä kykenee jatkamaan hyökkäystään hyvinkin pitkään, Halla-aho sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan mahdollisuudet puolustautumiseen riippuvat Ukrainalle annettavan koulutus- ja materiaaliavun laadusta ja määrästä.

Tällä viikolla kerrotuista venäläisten tekemistä ukrainalaislasten kaappauksista Halla-ahon arvio on jäätävän selkeä:

– Venäjän tavoitteena Ukrainassa on kansanmurha ja Ukrainan olemassaolon lakkaaminen valtiona ja kansakuntana. Lasten kaappaaminen on johdonmukainen osa tätä kampanjaa.

Uutinen päivittyy