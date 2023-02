Useilla kansanedustajaehdokkailla ongelmia Facebookissa mainostamisessa – Oras Tynkkynen kuvaa kokemusta ”kafkamaiseksi virtuaalivirastoksi”

Vaalityön siirtyminen kaduilta ja toreilta sosiaalisen median alustoille ei suju ongelmitta. Tunnistautumisessa poliittiseksi mainostajaksi on ollut hankaluuksia useilla ehdokkailla.

Tutkijan mukaan sosiaalisen median palveluiden läpinäkymättömyys on ongelmallista demokratian kannalta, sillä niillä on jatkuvasti keskeisempi rooli vaalikampanjoinnissa.

Monet eduskuntavaalien ehdokkaista ovat törmänneet vaalikampanjaansa aloitellessaan yllättävään takaiskuun, kun mainonta sosiaalisessa mediassa ei onnistu tilin jäädytyksen tai muun ongelman takia.

Ehdokkaiden ja puoluetoimistojen työntekijöiden mukaan ongelmia on myös hankala lähteä ratkomaan, sillä muun muassa Facebookia ja Instagramia pyörittävän Meta-yhtiön asiakaspalveluun ei ole helppo saada yhteyttä. Tällä saattaa olla merkitystä jopa vaalien lopputuloksen kannalta, sillä monelle ehdokkaalle yhtiön palvelut ovat tärkeitä alustoja vaalikampanjointiin.

Ongelmat nosti Twitterissä esiin (siirryt toiseen palveluun) vihreiden kansanedustajaehdokas Oras Tynkkynen, joka on jo yli kolmen viikon ajan yrittänyt saada mainostamiseen tarvittavaa tiliään aktivoitua Facebookissa – huonolla menestyksellä.

– Mainostili on edelleen poissa käytöstä, mutta mistään ei ilmene, minkä takia. Tarjolla ei ole mitään keinoa korjata ongelmaa ja asiakaspalvelua on lähes mahdotonta tavoittaa, Tynkkynen tiivistää Ylelle.

Tynkkynen ei ole saanut aktivoitua aiemmin käyttämäänsä mainostiliä ja myös uuden tilin aktivointi on osoittautunut mahdottomaksi. Hän kertoo ratkoneensa asiaa some-viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten kanssa.

– Facebookin palveluissa voi viettää aikaa loputtomasti seuraamalla johtolankoja ja reittejä, mutta mikään niistä ei tuota haluttua lopputulosta. Tästä syntyy vaikutelma kafkamaisesta virtuaalivirastosta, Tynkkynen sanoo.

Tynkkysen tviittiketjussa samanlaisista ongelmista kertovat monet ehdokkaat useasta eri puolueesta.

Ongelmia enemmän kuin aiemmissa vaaleissa

Ongelmat ovat puoluetoimistoissa tuttuja. Myös Metan edustajat ovat olleet tällä viikolla Helsingissä tapaamassa puolueiden edustajia vaaleihin liittyen.

– Facebook-mainonnan kanssa on ollut tällä kertaa isoja ongelmia sekä aiemmin ehdolla olleilla että varsinkin heillä, jotka ovat ensimmäistä kertaa ehdolla, kertoo kokoomuksen somestrategi Janina Haapaniemi.

Yksi yleisimmistä ongelmista koskee Haapaniemen mukaan ensimmäistä kertaa ehdolla olevia, joilta vaaditaan tunnistautumista poliittiseksi mainostajaksi.

Kirjautumisvaiheessa ehdokkaan on annettava oma puhelinnumeronsa, johon Meta-yhtiö soittaa automaattipuhelun tilin vahvistamiseksi. Sama poliittinen tunnistautuminen vaaditaan sekä Facebookissa että Instagramissa mainostamiseen.

Suomessa automaattipuhelut eivät kuitenkaan ole menneet läpi eikä tilin vahvistaminen ole onnistunut. Meta pyrkii ratkomaan tunnistautumiseen liittyviä ongelmia väliaikaisella koodilla, jonka saa asiakaspalvelusta, mikäli asiakaspalveluun onnistuu saamaan yhteyden.

Lisäksi ongelmia on aiheuttanut ehdokkaiden päivityksistä kiusantekomielessä tehdyt epäasiallisen sisällön ilmoitukset, jotka voivat johtaa tilin jäädyttämiseen.

Haapaniemi on tehnyt töitä kokoomuksen digimarkkinoinnin parissa seitsemissä vaaleissa. Hänen mukaansa ehdokkaat eivät ole aiemmissa vaaleissa törmänneet yhtä moniin ongelmiin.

Facebook-mainontaan liittyviä pulmia ratkotaan myös SDP:n puoluetoimistolla.

SDP:n viestintäsuunnittelija Ulla Mikkola kertoo saaneensa yhteydenottoja tunnistautumisen ongelmista ehdokkailta joulukuusta lähtien.

Lisäksi ehdokkaiden mainostilejä on lukittu ilman, että yhtiö kertoo syytä lukitsemiselle.

– Viestejä Metan tuen kanssa on saatettu vaihtaa viikkojen ajan. Välillä Meta on saattanut selvittää asian ja todeta, että lukitseminen on ollut aiheeton, mutta osalle ei ole enää vastattu eikä asiaa ole ratkottu. Tuntuu, että näissä vaaleissa Metan päässä asiat eivät nyt vain toimi, Mikkola sanoo.

Tutkija: Metan irtisanomiset voivat näkyä myös Suomen vaaleissa

Verkkojulkisuuden tutkija Salla-Maaria Laaksonen Helsingin yliopistosta pitää yksittäisten yhtiöiden käyttämää merkittävää valtaa demokratian kannalta ongelmallisena.

– Vaali vaalilta sosiaalisen median julkisuus on keskeisempää ja Suomessa Metan palvelut ovat ne isoimmat sosiaalisen median alustat. Siinä saa olla kampanjassaan aika luova, jos näitä alustoja ei pysty käyttämään, Laaksonen sanoo.

Yhtiö on Laaksosen mukaan avannut toimintaansa esimerkiksi tutkijoiden suuntaan aiempaa enemmän, mutta toiminta on edelleen läpinäkymätöntä.

– Näen ongelmana varsinkin sen, että nämä eivät lähtökohtaisesti ole järjestelmiä, jotka olisi suunnattu demokraattiseen tiedonvälitykseen, vaan heidän pääbisneksensä on myydä mainoksia, Laaksonen sanoo.

Laaksonen arvioi, että Metan toiminnassa ja ehdokkaiden kertomissa ongelmissa voivat näkyä myös isot irtisanomiset yhtiössä. Meta ilmoitti loppuvuodesta irtisanovansa jopa 11 000 työntekijää.

Meta-yhtiön Pohjoismaiden viestinnästä vastattiin Ylen kommenttipyyntöön Suomen eduskuntavaaleihin liittyvistä ongelmista sähköpostilla.

Vastauksessaan yhtiö kertoo ottaneensa yhteyttä kaikkiin eduskuntapuolueisiin ja järjestäneensä tällä viikolla Helsingissä tapaamisia, joissa on käyty läpi sitä, miten puolueiden on mahdollista saada tukea, mikäli ongelmia ilmenee.

Metan vastauksessa myös korostetaan yhtiön panostaneen vaalien turvaamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen vaalien alla, mikä koskee myös Suomen eduskuntavaaleja.

Somealustojen merkitys vaaleille päätyi erityisen huomion kohteeksi Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen, kun Venäjä levitti Facebookin kautta merkittävän määrän disinformaatiota pyrkiäkseen vaikuttamaan vaalien lopputulokseen.

