Bertta-tamma nukkuu huonosti – hevosten unitutkimus kertoo, että syvä REM-uni olisi sillekin tärkeä

Bertta on 15-vuotias tamma.

Hevonen nukkuu kätevästi seisaallaan ja lukkiutuvat takapolvet estävät sitä kaatumasta.

Tämä on se tavallinen näkemys. Tirsat seisaaltaan eivät kuitenkaan riitä.

– REM-uneen hevonen tarvitsee rentoutuneet lihakset ja sitä varten pitää olla mahdollisuus makuuasentoon, eläinlääkäri ja väitöskirjatutkija Iina Brotherus sanoo.

Hevosen unta ei ole tutkittu paljon. Se kuitenkin tiedetään, että hevonen pystyy lykkäämään REM-unta kuusikin viikkoa. Pitkään jatkuessaan univaje iskee kuitenkin päälle, ja hevonen saattaa jopa kaatuilla itsensä ruhjeille.

Seuraavalla videolla Helsingin yliopiston tutkimuksessa mukana olevan hevosen jalkojen lukitus pettää kesken unien.

Hevosten aivosähkökäyriä tutkitaan on Helsingin yliopiston unitutkimuksessa.

Unikäyttäytyminen on hyvin tärkeä osa hevosenkin hyvinvointia ja sitä Helsingin yliopistossa tutkitaan yhteistyössä Norjan Nord-yliopiston kanssa. Aivosähkökäyrien ja testien perusteella voidaan selvittää, miten unet vaikuttavat hevosen kognitiivisiin taitoihin.

Bertta ei pääse tallissa makuulle nukkumaan

Bertta on yksi huonosti nukkuvista.

15-vuotias tamma asuu pihattotallissa Espoon Oittaassa. Bertta on myös tuore emä.

Hevosilla on tallissa tiukka nokkimisjärjestys ja porukassaan Bertta on pahnanpohjimmainen. Muut hevoset eivät anna sen asettua makuulle nukkumaan tallin lämpimässä.

Avaa kuvien katselu Eläinkouluttaja Tuire Kaimio (vas.) ja väitöskirjatutkija Iina Brotherus valvovat Hertan testiä. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Bertta pannaan testiin, mutta sitä ennen sille opetetaan, mistä on kyse. Maassa on kaksi autonrengasta, josta toisen sisällä on pesuvati. Hevonen saa palkkioksi porkkananpalan, kun se koskee vatia turvallaan. Opetus sujuu Bertalta hyvin.

Hevoset ovat yksilöitä oppijoina. Tutkimuksen nopein oli pienikokoinen shetlanninponi, joka oppi tempun saman tien.

Koulutus on mietitty huolella, tuoksut ja äänet eivät saa häiritä. Myös testiä tekevien ihmisten käyttäytyminen pitää vakioida.

– Hevonen alkaa helposti katsoa heidän eleitään ja saa siitä vihjeitä siitä, miten kuuluu toimia. Silloin testi ei enää ole luotettava, eläinkouluttaja Tuire Kaimio kertoo.

Hevonenkin haluaa hyvän makuualustan

Moni asia voi häiritä hevosen unta. Näin käy esimerkiksi, jos se ei tunne oloaan turvalliseksi.

Myös makuupaikalla on merkitystä. Aivan kuten ihminen tarvitsee kunnon patjan, hevonenkin arvostaa pehmikkeitä. Makuupaikalla pitää olla myös tilaa, että 500-kiloinen eläin pääsee helposti makuuasentoon ja sieltä ylös.

Avaa kuvien katselu Bertta saa porkkananpalan palkinnoksi, kun se koskettaa turvallaan autonrengasta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Testi alkaa. Vaikeuskerrointa on kasvatettu eli maassa onkin kaksi rengasta, joiden sisällä on vati. Vain toista koskettamalla tulee palkinto.

Bertta aloittaa kohtalaisen hyvin ja pääsee porkkanan makuun. Välillä se polkee vatia kaviolla, ehkä turhautuneena.

Muutaman minuutin jälkeen ote lipsuu. Porkkanat eivät enää kiinnosta, Bertta alkaa kiertää maneesia ja testi keskeytetään.

Johtuiko se huonoista unista?

– Toki se voi siitä kertoa. Meidän pitää vielä katsoa kokonaisuus, mutta voi kertoa, että keskittymiskyky ei riittänyt tähän testiin tänään, Brotherus sanoo.

Tuire Kaimio on kouluttanut eläimiä esiintymään elokuvissa ja teatterissa. Unen merkitystä ei niissäkään töissä voi vähätellä.

– Jos eläin ei pysty nukkumaan kunnolla tai lepäämään välissä, niin ei pitkään pysty toimimaan tai oppimaankaan. Alkaa pätkiä, siinä missä ihmiselläkin.

Paraikaa on menossa hevosenomistajille tehty kysely eläinten univaikeuksista. Tutkijalla on heille viesti:

– Tarkkailkaa hevosianne. Hevosten unesta ei paljon tiedetä. Perinteisesti on ajateltu, että uni ei ole tärkeä asia niille. Näyttäisi kuitenkin siltä, että se on ihan merkittävä hyvinvointitekijä. Tarvittaessa vaikka videoikaa sitä – katsokaa, että hevosella on mukava ja turvallinen paikka nukkua, Brotherus sanoo.

