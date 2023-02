Miljoonat nigerialaiset pysyvät kotona joka maanantai, kun Simon Ekpa Lahdesta käskee – Enugussa pelko on kouriintuntuvaa

Lahtelainen Simon Ekpa on saanut kymmenet miljoonat nigerialaiset pysymään poissa töistä ja koulusta joka maanantai. Nyt Ekpa haluaa estää heidän pääsynsä äänestämään ensi viikon vaaleissa.

Tämän viikon maanantai Enugun kaupungissa Nigeriassa. Aamu on kaunis ja aurinkoinen, Enugu vihreä ja kumpuileva.

Olen tullut paikalle selvittääkseni, millainen vaikutus on lahtelaisella yrittäjällä Simon Ekpalla on täällä, entisen Biafran valtion alueella.

Simon Ekpa kertoo Ylen haastattelussa johtavansa Biafran alueen itsenäistymistä ajavaa IPOB-järjestöä. Hän on jo yli puolentoista vuoden ajan jakanut sosiaalisen median alustoilla viikottaisia sit at home -määräyksiä, käytännössä ulkonaliikkumiskieltoja, viiden Nigerian osavaltion alueelle.

Ekpa sanoo, että suurin osa Kaakkois-Nigerian yli 20 miljoonasta ihmisestä noudattaa hänen määräyksiään. Ja omasta vapaasta tahdostaan, koska haluavat tukea Biafran itsenäistymistä.

Mutta Enugusta löytyy toisenlainen totuus.

Kun Lahti puhuu, Nigeria tottelee

Lähdemme paikallisoppaani autolla hotellilta kaupungille. Voimassa on Simon Ekpan määräämä sit at home, pysykää kotona -komento, niin kuin on ollut maanantaisin jo yli puolentoista vuoden ajan. Uhmaamme määräystä.

– Muista, minä en saa sitten näkyä sinun kuvissasi, opas sanoo.

Pelko asettuu matkakumppaniksi.

Simon Ekpa on oikeassa vaikutusvaltansa suhteen: 800 000 asukkaan Enugun keskusta on lähes autio. Kaupat, pankit, torit, tienvarsimyymälät, kojut ja koulut ovat suljettuja, kadulla kulkee vain yksittäisiä autoja ja ihmisiä.

Enugulaiset tottelevat, kun Simon Ekpa käskee pysyä kotona.

Maanantaina aamulla kaupungin pitäisi herätä uuteen viikkoon, mutta Enugun kadut ovat miltei autiot.

Pysähdymme New Marketin torialueelle. Sen portit ovat lukossa, kadunvarressa vain pari myyntipöytää uhmaa ulkonaliikkumiskieltoa.

Täällä valikoitui väkivallan uhriksi joulukuussa satunnainen torimyyjä, 52-vuotias Joy Ikwe. Hän kuoli naamioituneiden asemiesten luoteihin.

Naamioituneet asemiehet hyökkäsivät torimyyjien ja asiakkaiden kimppuun New Marketin torilla varhain lauantaiaamuna, joulukuun 10. päivänä.

Jos tulet ulos kodistasi, kuolet

Joy Ikwen kuollessa oli kulunut vain reilu viikko siitä, kun Simon Ekpa oli käynnistänyt suoran lähetyksen sosiaalisen median alustoilla kotonaan Lahdessa.

Ekpa luetteli viisi päivää, joiden ajaksi hän määräsi ulkonaliikkumiskiellon entisen Biafran alueelle. Hänen mukaansa kielto oli osa tulevien vaalien vaaliboikottia.

Simon Ekpa julisti joulukuussa 2022 Lahdesta käsin viiden päivän kotonapysymismääräyksen yli 20 miljoonalle nigerialaiselle.

Neljä päivää myöhemmin verkossa ilmestyi video, jossa ei puhunut Simon Ekpa, eikä video välttämättä edes liity häneen.

Mutta uhkaava ääni luettelevat täsmälleen samat päivät kuin Ekpa omassa videossaan, ja viesti on kylmäävä: Jos et noudata sit at home -määräystä, jos tulet ulos talostasi, kuolet.

Yle ei ole pystynyt varmistamaan tämän videon alkuperää, mutta se on levinnyt laajalti Nigeriassa. Simon Ekpa kommentoi Ylelle, että video on Nigerian hallinnon propagandaa, jonka tarkoituksen on luoda vaikutelma siitä, että hänen asemiehensä uhkailevat ja pakottavat ihmisiä.

Kuolema torilla

Enugulaiset olivat jo tottuneet aina maanantaisin toistuvaan ulkonaliikkumiskieltoon. Viiden päivän peräkkäinen sit at home oli useimmille kuitenkin liikaa.

– Monet ihmiset elävät täällä kädestä suuhun. Jos jonain päivänä ei ole töitä eikä ansioita, ei myöskään ole syötävää, kertoo nimettömänä pysyvä yrittäjä.

Joulukuun kymmenentenä oli menossa toinen päivä Simon Ekpan määräämästä ulkonaliikkumiskiellosta. Moni enugulainen otti riskin ja lähti töihinsä. Väkeä oli liikkeellä enemmän kuin normaalisti pysy kotona -käskyn aikaan.

– Se ehkä hämäsi äitiä. Hän oli yleensä todella tarkka siitä, että riskejä ei oteta. Jos on käsketty pysymään kotona, niin sitten pysytään, kertoo Joy Ikwen tytär Chisom Ikwe.

Joy Ikwe heräsi aikaisin ja lähti lauantain aamuhämärissä kohti New Marketin toria.

Siellä hän osti muilta torikauppiailta vihanneksia ja aloitteli Abacha-salaatin valmistusta. Salaattiannosten myynti oli perheen ainoa toimeentulon lähde, koska Joyn mies oli menettänyt tilapäisesti bussikuskin työnsä.

Puoli seitsemän aikoihin torille ajoi joukko naamioituneita asemiehiä (siirryt toiseen palveluun), jotka tulittavat summittaisesti torikauppiaita ja asiakkaita. Tilanne on hetkessä ohi, mutta kun asemiehet kaasuttivat pois paikalta, makasi torilla kaksi vakavasti haavoittunutta ihmistä, mies ja nainen.

Nainen oli Joy Ikwe.

Hänet kiidätettiin kolmipyörätaksilla Parklanen sairaalaan. Aviomies Uchenna Ikwe sai soiton ja ryntäsi perään.

Mutta liian myöhään, Joyn elämä oli päättynyt.

30-vuotias laborantti Chisom Ikwe suree kuollutta äitiään.

Pelko saa tottelemaan

Kaakkois-Nigerian turvallisuustilanne on huono. Poliisi ja armeija, aseelliset ryhmät, rikollisjoukkiot – kaikki syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin alueella.

Joy Ikwen tappajia ei tähän mennessä ole saatu oikeuden eteen. Yhden arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kaakkois-Nigeriassa tapettiin viime vuoden alkupuoliskolla 287 ihmistä. Monet tapauksista jäävät selvittämättä.

Pelko on se, joka saa ihmiset tottelemaan kaukaa pohjoisesta tulevia määräyksiä ja pysymään kodeissaan.

Olin ajatellut tehdä Enugussa katukyselyn ja kysyä, mitä mieltä paikalliset ovat Simon Ekpasta ja hänen jakamistaan kotonapysymismääräyksistä. Tehtävä osoittautui mahdottomaksi. Kukaan ei halunnut omalla nimellään ja kasvoillaan kommentoida Ekpan toimintaa.

– Kehenkään et voi luottaa, et edes omiin ystäviisi. Jos arvostelet Simon Ekpaa ja hänen määräyksiään, olet hengenvaarassa, kertoivat mantelipuun alla kadunvarressa istuskelevat miehet kuin yhdestä suusta.

Avaa kuvien katselu Tony Okeke on joutunut sulkemaan hotellinsa Enugussa. “Asiakkaita ei enää ole, kun turvallisuustilanne on niin huono.” Kuva: Pasi Toivonen / Yle

“Ekpa häpäisee itsenäisyystaistelun veteraanit”

68-vuotias Tony Okeke ottaa meidät vastaan kartanomaisessa talossaan, jonka pihassa on rivi ikääntyneitä loistoautoja. Okeke on yrittäjä. Hänellä on kaksi hotellia, kaksi sairaalaa ja kiinteistöomistuksia eri puolilla Nigeriaa.

Okeke oli 13-vuotias liittyessän vuonna 1967 vapaaehtoisena itsenäiseksi julistautuneen Biafran armeijaan.

– Näin Enugun rautatieasemalla junan, jonka lastina oli Pohjois-Nigeriassa tapettujen igbojen ruumiita. En voinut kuin liittyä itsenäisyystaisteluun.

Entisen Biafran, nykyisen Kaakkois-Nigerian asukkaat ovat pääosin igbo-heimoon kuuluvia ja kristittyjä. Enugussa tulee selväksi, että igbot poikkeuksetta ovat sitä mieltä, että heidän asemansa Nigerian liittovaltiossa on edelleen alisteinen.

Mutta millä keinoilla igbojen asiaa pitäisi ajaa? Tony Okeken mukaan Simon Ekpan valitsema tie on täysin väärä.

– Näillä ulkonaliikkumiskielloilla on ollut Biafran talouteen tuhoisa vaikutus. Yksi työpäivä puuttuu joka viikosta ja väkivalta karkottaa investoinnit täältä. Simon Ekpa sanoo puolustavansa Biafraa, mutta hyökkää sitä itseään vastaan.

Avaa kuvien katselu Tony Okeke liittyi 13-vuotiaana juuri itsenäistyneen Biafran armeijaan. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Tony Okeke arvostelee Simon Ekpaa kovin sanoin.

– Simon Ekpa häpäisee Biafran sodan veteraanit ja Biafran nimen, kun hän lietsoo sotaa. Se ei ole koskaan ollut Biafran idea, vaan omien ihmisten puolustaminen, Okeke sanoo.

“Ekpalla ei ole mitään asemaa IPOBissa”

Sit at home -kampanjan aloitti kesällä 2021 entisen Biafran alueen itsenäisyyttä ajava IPOB -liike. Se vaati vangitun johtajansa Nnamdi Kanun vapauttamista ja kehotti ihmisiä protestiksi jäämään koteihinsa kahtena maanantaina.

IPOB lopetti Sit at home -projektinsa kahteen kertaan. Mutta liikkeen nettiradiossa Radio Biafrassa ohjelmia tehnyt Simon Ekpa oli eri mieltä. Hän otti käyttöönsä sit at homen idean ja samalla myös IPOBin nimen.

Ylen haastattelussa Simon Ekpa ilmoittaa johtavansa IPOBin toimintaa Nnamdi Kanun ollessa vangittuna.

Avaa kuvien katselu Kuva: Samuli Niemi-Hukkala / Yle

Puhelin soi tiistaiaamuna hotellihuoneessani Enugussa. Puhelu on järjestynyt välikäsien kautta, ja linjalla on mieshenkilö, jonka sanotaan olevan IPOBin virallinen puhemies Emma Powerful.

Yle ei ole pystynyt varmistamaan langan päässä olleen ihmisen henkilöllisyyttä tai hänen asemansa aitoutta. Nigerian hallitus pitää IPOBia terroristijärjestönä, eivätkä sen jäsenet siksi voi esiintyä julkisesti.

Emma Powerful sanoo, että Simon Ekpalla ei ole mitään tekemistä IPOBin kanssa.

– Hän ei ole liikkeemme jäsen. Ekpan antamat ulkonaliikkumiskiellot ovat hyökkäys Biafralaisia vastaan, ja ne pilaavat IPOBin maineen. Hänen pitäisi perustaa oma järjestönsä ja lopettaa IPOBin nimen käyttö.

Nigerialaisten lehtitietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan IPOBin johtaja Nnamdi Kanu viestitti joulukuussa vankilasta veljensä kautta, että hän ei hyväksynyt Ekpan joulukuuksi julistamaa ulkonaliikkumiskieltoa. Sitä, jonka aikana Joy Ikwe kuoli asemiesten luoteihin.

Emma Powerfulin mukaan IPOB ei myöskään hyväksy Simon Ekpan Nigerian vaalien ajaksi julistamaa sit at home -määräystä. Sen sijaan liike kannustaa ihmisiä äänestämään.

– Emme ole erityisesti vaalien puolella, mutta emme niitä vastaankaan. Menkää ja äänestäkää, sen jälkeen jatkamme työtä itsenäisen Biafran puolesta, Emma Powerful sanoo.

Avaa kuvien katselu Nuoria Peter Obin vaalitilaisuudessa Lagoissa viime viikon lauantaina. Nigeria on vauras maa, mutta vaalit käydään turvallisuusongelmien, kohoavien hintojen, työttömyyden ja pahenevan köyhyyden varjossa. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Vaalit vaakalaudalla

Simon Ekpan ja Kaakkois-Nigerian suhteen faktojen tarkistaminen on vaikeaa. Sana on sanaa vastassa melkein joka kohdassa. Onko hän IPOBin johtaja vai ei, komentaako hän satoja vai kymmeniätuhansia asemiehiä, ovatko hänen miehensä vastuussa väkivallanteoista vai eivät? Kysymyslista on pitkä ja vaikeaselkoinen.

Mutta yksi asia on selvä: Simon Ekpa ei halua että Kaakkois-Nigerian viidessä osavaltiossa järjestetään onnistuneet vaalit ensi viikon lauantaina. Ekpa on määrännyt ihmiset pysymään kotona ja boikotoimaan vaaleja. Hän julistaa sotaa ja on valmis luomaan kaaosta vaalien estämiseksi.

Vaaliboikottia on monen igbon vaikea ymmärtää, sillä ensimmäistä kertaa itsenäisen Nigerian historiassa igbo-heimon edustajalla on mahdollisuus voittaa maan presidentinvaalit.

Avaa kuvien katselu Presidenttiehdokas Peter Obi ja varapresidenttiehdokas Datti Baba-Ahmed kampanjatilaisuudessa Lagosissa viime viikon lauantaina. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Pienen Labour-puolueen ehdokkaaksi asettunut entinen Anambran kuvernööri Peter Obi johtaa presidenttigalluppeja. Hän on erityisesti nuorten nigerialaisten suosikki ja pystynyt nostamaan kannatustaan myös muualla kuin varsinaisella tukialueellaan Kaakkois-Nigeriassa.

Ja taas kysymys: Miksi Simon Ekpa haluaa tuhota vaalit entisen Biafran alueella ja samalla mahdollisesti estää igbojen edustajan pääsyn presidentiksi?

Moni Enugussa uskoo, että Peter Obin poliittiset kilpailijat rahoittavat Simon Ekpan vaalien vastaista toimintaa oman etunsa nimissä. Mutta kenelläkään ei ole tästä todisteita.

Loogista tietysti on, että epäonnistuneet vaalit entisen Biafran alueella olisivat lahja vaalien kahdelle muulle pääehdokkalle, Bola Tinubulle ja Atiku Abubakarille.

“Äänestämme vaikka henkemme uhalla”

Verkko Simon Ekpan ympärillä kiristyy. Nigerian ulkoministeriö kutsui (siirryt toiseen palveluun)tiistaina Suomen Nigerian suurlähettilään Leena Pylvänäisen tapaamiseen ja toivoo Suomelta nopeita ja päättäväisiä toimia Simon Ekpan vaalien vastaisen toiminnan estämiseksi.

– Vaikuttaa siltä, että tilanne on riistäytymässä käsistä. Simon Ekpan toiminta uhkaa vaalejamme ja jotain on tehtävä välittömästi tilanteen korjaamiseksi, sanoi ulkoministeriön edustaja Zubairu Dada tapaamisessa tiistaina.

Nigerialaisen Business Day -lehden mukaan Zubairu Dada esitti myös kevyen uhkavaatimuksen Suomen viranomaisille: jos Suomi ei ryhdy nopeisiin ja voimakkaisiin toimiin, Nigeria “ei ota sitä kevyesti”.

Enugussa tapaamani ihmiset vakuuttivat menevänsä äänestämään, huolimatta Simon Ekpan langettamasta kotonapysymiskäskystä.

– Olemme väsyneitä tähän turvattomuuteen. Jos kuolemme niin kuolemme, mutta lähdemme äänestämään, sanoi kolmikymppinen enugulainen.

Hänen nimensä ja sukupuolensa jätän mainitsematta, ymmärrätte kyllä miksi.