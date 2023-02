Kansalaisuushakemuksia on jonossa enemmän kuin koskaan – 20 000 hakemuksen suma odottaa Migrin käsittelyä

Maahanmuuttoviraston käsissä on ennennäkemätön ruuhka kansalaisuushakemuksia. Suma pyritään puolittamaan tänä vuonna ja pääsemaan vuoden käsittelyaikaan. Nyt päätöstä voi joutua odottamaan yli kaksikin vuotta.

Kansalaisuushakemuksia on Suomessa jonossa enemmän kuin koskaan.

Normaalisti Suomen kansalaisuutta hakee Maahanmuuttovirastolta (Migri) vuosittain yli 10 000 ihmistä. Huippuvuonna 2021 hakemuksia tuli käsittelyyn kuitenkin noin 4 000 enemmän eli yli 14 000.

Tällä hetkellä jonossa on peräti 20 000 kansalaisuushakemusta, kertoo vastuualueen johtaja Anna Lindström Migrin Lupa- ja kansalaisuusyksiköstä.

– Siinä on noin kahden vuoden hakemukset. Tämä ei tarkoita, että kaikilla kestäisi kaksi vuotta, mutta osalla on valitettavasti mennyt pidempään, jos asia on vaatinut vähän enemmän selvittämistä.

Lindströmin mukaan ruuhka on tarkoitus purkaa tänä vuonna ja päästä sen jälkeen vuoden käsittelyaikoihin.

Turvapaikanhakijoiden aalto näkyy

Suurta kansalaisuushakemusten määrää selittää suurelta osin vuosien 2015–2016 pakolaisaalto, jolloin maahan saapui suuri määrä turvapaikanhakijoita.

Oleskeluluvan saaneet ovat nyt asuneet tarpeeksi kauan Suomessa hakeakseen kansalaisuutta.

Kun samaan aikaan Migrin käsittelijöiden määrässä oli vajausta, jonoutuminen on pahentunut.

Viime ja tänä vuonna virastoon on otettu lisää väkeä hakemusten käsittelyyn ja myös automaatiota käytetään mahdollisuuksien mukaan, vastuualueen johtaja Anna Lindsröm huomauttaa.

– Ukrainalaisten maahantuloon jonoutuminen ei liity, hän lisää.

Suuri määrä jonossa olevia hakemuksia on johtanut siihen, että myös annetut käsittelyaika-arviot ovat ylittyneet useilla kuukausilla. Tämänhetkinen käsittelyaika ilman viisumia maahan tulleilla on jopa reilusti yli kaksi vuotta.

Aikaisemmin käsittelyaika-arvio oli noin puolitoista vuotta.

Lindströmin mukaan positiivista on, että Suomen kansalaisuus on edelleen haluttu maahanmuuttajien keskuudessa.

– Kyllä Suomen kansalaisuus on hieno ja arvostettu asia. Jos elämäänsä tänne suunnittelee, on ymmärrettävää että haluaa myös saada maan kansalaisuuden.

Maahanmuuttoviraston mukaan lupa-asian käsittely etenee kaikista asioimispisteistä samaa tahtia.

Migrillä on yhdeksän palvelupistettä manner-Suomessa. Helsingin lisäksi pisteet ovat Lahdessa, Tampereella, Raisiossa, Lappeenrannassa, Vaasassa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Tämän lisäksi lupa-asioita voi hoitaa Ahvenanmaalla Maarianhaminassa.