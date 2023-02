Kaupunginjohtaja Hämeenlinnan lentopallokerhon tuesta – ”Haluamme mainehyötyjä, emme häirintäkohuja”

STT:n tietojen mukaan Hämeenlinnan Lentiskerhon manageri Ville Kalliomäen asiaton käytös on jatkunut vuosia. Kalliomäen käytöksestä STT:lle kertoo vuosina 2008–2009 Hämeenlinnassa pelannut Elina Salomäki.

Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) selvitti aiemmin Kalliomäen käytöstä vuonna 2021. Kalliomäki sai vuodenvaihteessa Lentopalloliiton sääntöryhmältä rangaistuksen epäasiallisesta käytöksestä.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen ei vielä perjantaina illansuussa ollut kuullut uusimpia uutisia Hämeenlinnan Lentiskerhon häirintätapauksista.

”Ei ole hyväksi kaupungin maineelle”

Parviainen kertoo, että Hämeenlinnan kaupunki teki tämän vuoden alkupuolella uuden markkinointisopimuksen seuran kanssa ja siihen kirjattiin ehdoton velvoite sitoutua Suomen olympiakomitean eettisen urheilun periaatteisiin ja häirinnän vastaiseen työhön.

– Oletamme, että seura pitää näistä kiinni. Tärkeää on, että ylipäätään huolehditaan naisurheilun tukemisesta ja edellytyksistä kaupungissa jatkossakin. Jos jotain uutta on ilmaantunut, meidän täytyy erittäin vakavasti niihin perehtyä.

Avaa kuvien katselu Kaupunki tulee Lentiskerhoa tänä vuonna 18000 eurolla. Vastineeksi kaupunki toivoo positiivista näkyvyyttä. Kuva: Dani Branthin / Yle

Parviainen myöntää, että tällaiset asiat ovat kaupungin kannalta hankalia ja usein ne resonoivat koko yhteisöön eivätkä ole hyväksi kaupungin maineelle.

– Meillä on näissä asioissa erittäin tiukka linja ja toisaalta meidän on turvattava lajin edellytykset olla elinvoimainen kaupungissa.

Seuran huolehdittava itse asioistaan

Parviainen vaatii, että seura ensisijaisesti itse huolehtii, ettei tämänkaltaisia uutisia enää tule. Kaupunki aikoo perehtyä esille tulleisiin asioihin vakavasti ja olla yhteydessä seuraan.

– Me odotamme seuralta selvitystä, mistä on kyse ja haluamme varmistaa, että seura sitoutuu siihen, mitä on yhdessä sovittu. Vanhoihin asioihin on vaikea vaikuttaa, mutta mikään tällainen ei saa toistua.

Hämeenlinnan kaupunki tukee Lentiskerhoa 18 000 eurolla. Sopimuksessa on sanktioklausuuli, jolla osa tuesta voidaan periä takaisin, mikäli aihetta on.

– Rahalla pitää saada vastineeksi laadukasta naisurheilua ja yhteistyön tavoite on saada positiivista kaupunkikuvaa ja mainehyötyjä kaupungille. Me olemme tarkkoja siitä, että kumppani toimii moitteettomasti, sanoo Parviainen.

