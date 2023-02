Bulgariassa 18 siirtolaista löydetty kuolleena kuorma-autosta

Kahdeksantoista siirtolaista on löydetty kuolleena hylätystä kuorma-autosta Bulgariassa, maan sisäministeriö kertoi perjantaina. Siirtolaisten epäillään kuolleen hapenpuutteeseen. Asiasta kertovat uutistoimistot AFP, AP ja Reuters.

Ajoneuvon kerrotaan kuljettaneen laittomasti noin 40 siirtolaista puutavaralastin alle piilotettuna. Hylätty kuorma-auto sijaitsi lähellä Lokorskon kylää, 20 kilometriä koilliseen Bulgarian pääkaupungista Sofiasta. Viranomaisten mukaan siirtolaiset olivat olleet autossa ainakin päivän.

Viranomaiset eivät ole kertoneet kuorma-autossa olleiden siirtolaisten kansallisuuksia, mutta bulgarialaismedioiden mukaan siirtolaiset ovat kaikki kotoisin Afganistanista.

Osa siirtolaisista on yhä elossa ja heidät on toimitettu sairaalahoitoon. Bulgarian terveysministerin Assen Medzhidievin mukaan suurin osa eloonjääneistä on erittäin huonossa kunnossa.

– He ovat kärsineet hapenpuutteesta, heidän vaatteensa ovat märkiä, he palelevat, eivätkä ilmeisesti ole syöneet päiväkausiin, Medzhidiev sanoi.

Tutkinnanjohtaja Borislav Sarafovin mukaan kolme ihmistä on pidätetty tapaukseen liittyen.