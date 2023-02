Venäjä on järjestelmällisesti tyhjentänyt museoita miehitetyillä alueilla Ukrainassa. Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on suurin taideryöstö toisen maailmansodan jälkeen.

HERSON Ihor Valentinovitš purskahtaa lähes itkuun, kun häneltä kysyy ryövättyjen taideaarteiden merkityksestä Ukrainalle. Hän on Hersonin alueellisen taidemuseon varajohtaja.

– Olo on lohduton ja surullinen. Miten elää ilman kansallista taidetta? Kokoelmamme oli maan tärkeimpiä. Mitä lapset nyt pääsevät katsomaan.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjä pyrkii tuhoamaan Ukrainan kulttuuriperinnön. Ainakin kolmekymmentä museota on ryövätty tai tuhottu Ukrainan miehitetyillä alueilla.

Venäjän valtionjohdon mukaan hyökkäyssodan tavoitteena on Ukrainan tuhoaminen itsenäisenä valtiona.

Jopa eläimiä viety eläintarhasta

Pelkästään Hersonista on viranomaisten mukaan viety 15 000 taide-esinettä. Muun muassa kirjastoja ja arkeologinen museo on ryövätty. Puistoista on viety patsaita ja jopa Hersonin eläintarhasta vietiin eläimiä.

Yksi ryövätyistä museoista on Hersonin alueen kansallinen taidemuseo. Se sijaitsee upeassa rakennuksessa, Hersonin entisessä kaupungintalossa.

Hersonin alueen taidemuseo sijaitsee entisessä kaupungintalossa. Museon remontin takia taide-esineet oli siirretty kellariin, mutta venäläiset löysivät ne sieltä.

Museonjohtaja kertoo, että venäläiset tulivat lokakuun lopussa kuorma-autoilla museolle. Heitä oli suuri määrä, ja operaatio vaikutti hyvin suunnitellulta.

Museon tyhjentäminen kesti neljä päivää. Sinä aikana venäläiset veivät tuhansia taide-esineitä.

– Kuvataide oli kaikkein arvokkainta tässä museossa. He veivät Shabanovin ikoneita, kansallistaidetta 1800-luvulta… Kaiken.

Valentinovitš kertoo, että venäläiset kantoivat ulos korvaamattoman arvokkaita taide-esineitä ja viskasivat niitä kuorma-autoihin. He eivät suojanneet tauluja, parhaassa tapauksessa kietoivat maalauksia viltteihin.

Taidemuseon kokoelmat olivat kellarissa, koska museota remontoidaan.

Hersonin taidemuseossa näkyy venäläisten jälkeensä jättämiä raskaita kehyksiä. Lähes kaikki muu varastettiin.

Ihor näyttää tyhjät hyllyt. Mitään ei ole jäljellä, paitsi jonkin verran raskaita taulun kehyksiä ja veistoksia.

– Ilmeisesti nämä olivat liian raskaita tai veivät liikaa tilaa.

Lenin-taulut jätettiin

Kaikki kuvataide vietiin, paitsi Vladimir Leniniä esittävät neuvostotaulut.

– Se osoittaa kuinka tyhjää heidän ideologiansa on.

Josif Stalinin muistoa on kunnioitettu paljon viime aikoina Venäjällä. Hyökkäyssota on Venäjän propagandassa yhdistetty Neuvostoliiton palauttamiseen.

Silti venäläisille kelpasi ukrainalainen taide, mutta Leniniä ja neuvostoaikaa ylistävät propagandateokset jätettiin jälkeen.

Venäläiset jättivät neuvostotaiteen, kuten tämän Leniniä esittävän taulun.

Ukrainan viranomaiset arvioivat, että venäläiset ovat tyhjentäneet tai tuhonneet noin kolmekymmentä museota miehitetyillä alueilla.

Menetetyt esineet ovat korvaamattomia Ukrainalle. Esineitä on Ukrainan esihistoriasta tähän päivään.

Lasivitriinit hakattiin rikki

Kadun toisella puolella on Hersonin alueen historiallinen museo. Sekin ryövättiin.

Hersonin kansallismuseosta vietiin arvokkaimmat arkeologiset esineet ja esimerkiksi historiallisia aseita.

Kaikki viittaa siihen, että museoiden tyhjentämiseen on osallistunut asiantuntijoita, koska aina on onnistuttu viemään arvokkaimmat esineet.

Museoiden ryöväämisessä ei ole kyse yksittäisten sotilaiden tempauksista.

Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on harkittu valtiollinen operaatio, jonka tavoitteena on Ukrainan kulttuuriperinnön tuhoaminen.

– Tässä ei ole kyse siitä, että sotilas tunkee hopeaesineitä reppuunsa. Tämä on jotain paljon, paljon suurempaa, sanoi James Ratcliffe New York Times -lehdelle. Ratcliffe työskentelee brittiläisessä järjestössä, joka jäljittää varastettua taidetta.

Tästä museosta anastettu taide vietiin ilmeisesti Venäjän miehittämälle Krimille Simferopolin taidemuseoon.

Ihor ei osaa sanoa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Ovatko taideaarteet edelleen Krimillä vai onko ne viety Venäjälle.

– Venäläiset kutsuvat itseään vapauttajiksi. Totta, he vapauttavat meidät kaikesta siitä, mitä meillä oli. Jälleen kerran. Miksi he tekevät niin? Uskoisin, että syitä on etsittävä ennen kaikkea lääketieteestä, Ihor hymähtää.

Hersonissa sota jatkuu. Venäjä tulittaa kaupunkia Dniprojoen toiselta laidalta. Museoonkin on osunut sirpaleita.