Ruuhkabusseilla ei ole toivoakaan pysyä aikataulussa – ihmiset haluaisivat ajaa julkisilla, mutta niiden kehitys sakkaa kaupungeissa

Oululaisille bussimatkustajille ja -kuljettajalle linja-autojen myöhästely on tuttua.

Esimerkiksi Oulun joukkoliikenteen bussit ovat usein niin täynnä, että ne eivät pysy aikatauluissa. Vuoroja lisättäisiin, jos kuljettajia olisi, mutta heistä on pula kaikkialla.

Suomalaiskaupunkien joukkoliikenteen kehittäminen tyssää nyt ympäri maata samaan ongelmaan: työntekijäpulaan.

Esimerkiksi Oulussa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat jo hyvin lähellä sitä, mitä ne olivat ennen koronaa. Tammikuun matkustajamäärät olivat 60 prosenttia vuodentakaista korkeampia. Bussivuorojen käyttäjämäärät ovat siis kasvaneet nopeasti, mutta vuorojen määrää ei voida tällä hetkellä kasvattaa.

Jos kuljettajia olisi enemmän, vuoroja voitaisiin lisätä, sanoo Oulun joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho.

Oulussa ruuhka-aikaan osa vuoroista kulkee etenkin huonolla säällä myöhässä eikä välttämättä kaikkia matkustajia voida ottaa kyytiin. Matkustajille se tarkoittaa myöhästymisiä, kuskeille myös päätepysäkkien levähdystaukojen lyhentymistä, kun aikataulussa on koko ajan kirittävää.

Tilanne on hyvin samankaltainen ympäri maata ja jopa koko Eurooppaa, kertoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä. Työntekijäpula koskee laajemminkin linja-autoalaa eikä vain paikallisliikenteen kuljettajia: pulaa on myös esimerkiksi tilausliikenteen kuljettajista ja mekaanikoista.

”Ilman maahanmuuttoa isojen kaupunkien joukkoliikenne ei olisi mahdollista”

Linja-autoliikenteen työntekijäpulan taustalla on monia syitä.

Työntekijöiden keski-ikä on ollut korkea, ja moni on jäänyt eläkkeelle viime vuosina. Lisäksi korona-aikaan monet vaihtoivat alaa esimerkiksi lomautettuna ollessaan.

Uuden linja-autonkuljettajan palkka pääkaupunkiseudun ja Turun ulkopuolella on vajaa 15 euroa tunnilta, minkä lisäksi tulee lisiä.

Peruskoulun päättävien nuorten silmissä ala ei välttämättä ole erityisen houkutteleva, koska linja-auton kuljettamiseen vaadittavan ajokortin saa vasta 21-vuotiaana.

Mika Mäkilän mukaan suuri osa uusista kuljettajista onkin alanvaihtajia tai maahanmuuttajia.

– Ilman maahanmuuttoa isojen kaupunkien joukkoliikenne ei olisi mahdollista.

Oululaisen Oubusin liiketoimintajohtaja Ronja Lindeman on itsekin ajanut bussia ja sanoo, että alalla on liian huono maine. Hän ei ole ikinä pelännyt työssään, vaikka median perusteella ala saattaa vaikuttaa vaaralliselta.

Työnantajat kouluttavat itse työntekijöitä kovaa vauhtia

Oulussa Oubus on yhdessä muiden kaupungin liikennöitsijöiden kanssa järjestämässä yhteistä koulutusta, jossa kaikille opinnot suorittaville luvataan työtä linja-auton kuljettajana. Aloituspaikkoja on viisitoista. Tämän lisäksi Oulussa on menossa esimerkiksi Koskilinjat-yhtiön oma koulutus.

Ronja Lindeman arvioi, että kuljettajien koulutus helpottaa vähän, mutta ei ratkaise ongelmaa. Hänen arvionsa mukaan Ouluunkin tarvittaisiin kymmeniä uusia kuljettajia nopeasti.

Linja-autoliiton Mika Mäkilän mukaan erilaisia koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Hänen mukaansa myös esimerkiksi Puolustusvoimissa on järjestetty rekrytointitilaisuuksia.

