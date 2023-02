Espoossa mittelöitiin kisassa, jossa pärjäävät kuvanveistäjät ja kokit: Katso videolta jäänveiston SM-kisojen upeat teokset

Tuomo Jantunen on osallistunut lumi- ja jäänveistokilpailujen järjestämiseen jo 43 vuotta. Oittaan kisat jäivät hänen viimeisiksi.

Kaksi tuhatta kiloa jäätä ja noin 16 tuntia aikaa.

Näillä eväillä kymmenen jäänveiston Suomen mestaruuskilpailijaa ryhtyivät urakkaansa perjantaina Espoon Oittaalla.

SM-kilpailujen teemana oli tänä vuonna eläinsadut. Oittaan ulkoilukeskuksen kupeeseen oli sunnuntaihin mennessä noussut toinen toistaan upeampia jääveistoksia, joissa satumaisuus ja hioutunut tekniikka paiskasivat kättä.

Iltapäivän palkintojenjakoa oli seuraamassa satoja ihmisiä. Palkintoraati arvioi kisaajien veistosten taiteellisuutta, veistotekniikkaa ja teeman mukaista toteutusta.

Lisäksi palkittiin yleisöäänestyksen voittaja.

Suomen mestaruuden voitti porvoolainen Timo Koivisto. Hän kuvasi teoksellaan satua rumasta ankanpoikasesta.

Avaa kuvien katselu Timo Koivisto Porvoosta voitti tämän vuoden jäänveiston SM-mestaruustittelin Ruman ankanpoikasen satua kuvaavalla teoksellaan. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Moottorisahasta lämpöpuhaltimeen

Mestaruusvoittaja Koiviston työ alkoi perjantaina 400–500-kiloisten jääkuutioiden asettelulla alustalle. Lauantaina esiin kaivettiin moottorisaha, jolla karsittiin isoimmat turhakkeet pois.

– Tämä alkaa aina isoista työkaluista. Työn edetessä työkalut pienenevät, ja lopussa vain puhallellaan kuumaa ilmaa, jotta kiiltävyys ja läpinäkyvyys tulevat esille, Koivisto kertoo.

Koivisto on harrastanut lumen ja jään veistoa jo 25 vuotta. Muutama viikko sitten hän voitti myös lumenveiston Suomen mestaruuden.

Jäässä Koivistoa kiehtoo sen haastavuus.

– Jää on erittäin vaikea materiaali. Jos on kova pakkanen, se on haurasta kuin lasi. Lähempänä nollakeliä jää kestää ja tavallaan venyy paremmin.

Läpinäkyvän jään 3D-hahmottelu voi myös joskus olla todella haastavaa.

– On mukavaa tehdä taidetta, jota ei moni osaa. Meitä on Suomessa nyrkillinen.

Avaa kuvien katselu Tänään kullalla palkittu Timo Koivisto voitti muutama viikko sitten myös lumenveiston Suomen mestaruuden. Kuva: Jouni Immonen / Yle

43 vuotta lumen ja jään veistoa

Jääveistosten lisäksi etenkin lapset arvostivat Oittaan ulkoilukeskuksen viereen rakennettua 16 metriä pitkää jääliukumäkeä. Sen eteen oli muodostunut kymmenmetrinen jono.

Liukumäen rakentaneelle Tuomo Jantuselle Oittaan kilpailut ovat erityiset. Hän ja kilpailujohtaja Kaj-Erik Fohlin ovat kisajärjestäjinä viimeistä kertaa.

Lähes 80-vuotiaat miehet ovat molemmat jäämässä eläkkeelle. Jäälinna ry:n järjestötoimikunnan puheenjohtaja Jantusella on takanaan jo 43 vuotta lumi- ja jäänveistokilpailuja.

– Paljon hyviä muistoja näiltä vuosilta. Tämä oli jääliukumäki numero 52, Jantunen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kaj-Erik Fohlin (vasemmalla) ja Tuomo Jantunen jakoivat jäänveiston SM-kilpailujen palkinnot viimeistä kertaa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Veistojäätä ei kotioloissa tehdä

Jantusen mukaan tämän vuoden veistojään valmistaminen aloitettiin Savonlinnan Puruvedellä lokakuussa.

Siellä jäätä on puhdistettu päivittäin, jotta se pysyy kirkkaana ja kovana kristallijäänä, eikä sen pinnalle muodostu lumen ja sohjon sekaista kohvajäätä.

Veistettävä jää on nostettu Puruveden järvestä. Kotioloissa veistämiseen sopivan jään valmistaminen ei onnistu.

– Jos jäädyttää vettä vaikka sangossa, se muuttuu kohvajääksi eikä sovellu tähän, Jantunen kertoo.

Puruvedeltä Espooseen tuotiin rekalla yhteensä 30 000 kiloa veistojäätä.

Siitä 10 000 kiloa käytettiin kisojen järjestelyihin, kuten jääliukumäkeen ja oheiskoristeisiin. Loput 20 000 kiloa käytettiin kilpailussa, eli jokainen kisaaja sai käyttöönsä kaksi tonnia jäätä.

Avaa kuvien katselu Eläinsatuteeman mukaisesti monet jääveistokset kuvasivat eläimiä. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Kuvanveistäjiä ja kokkeja

Oittaan kisaveistäjistä monet ovat ammattitaiteilijoita. Jantusen mukaan etenkin kuvanveistäjät pärjäävät kisassa hyvin.

– Toinen iso ryhmä on kokit. He muotoilevat voista ja taikinasta taidetta ravintoloissaan, ja sitä kautta tietotaito on levinnyt jäänveistoon.

Jantusen mukaan jään veistäminen on helpompaa kuin puun tai kiven käsittely. Olennaista on käyttää oikeanlaisia välineitä.

Käytössä on erilaisia talttoja, levyjä ja nykyään myös akkusahoja. Välineistön lisäksi myös veistäjien taso on kasvanut.

Suomalaisia veistäjiä pyydetään nykyään eri puolille maailmaa sekä kilpailuihin että tilaustyötehtäviin. Kisoja on paljon Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa.

Jantunen arvioi, että maailman parhaat jäänveistäjät tulevat Mongoliasta.

– Moninkertainen jäänveiston maailmanmestari, mongolialainen Lkhagvadorj Dorjsuren on myös innokas Suomen-vierailija.

Avaa kuvien katselu Kahden tonnin veistojääpalasta muodostui jänis ja kilpikonna. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Sää suosi kisaajia

Oittaalla oli sunnuntaina veistokisoja ajatellen ihanteellinen sää. Pakkasta oli riittävästi, mutta ei liikaa.

– Myöskään vesisadetta tai kovaa auringonpaistetta ei ole ollut. Ne olisivat haitallisimpia veistoksille, Jantunen sanoo.

Hän arvioi, että jääveistokset pysyvät Oittaalla ehjinä säästä riippuen noin viikon.

Tämän jälkeen ne jäävät elämään enää valokuviin ja muistoihin, samoin kuin Jantusen vuodet jäänveiston parissa.

– Haikeaa tämä on jättää, mutta upeita vuosia on takana, hän summaa.

Voit keskustella aiheesta 20. helmikuuta kello 23 asti.