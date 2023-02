Maanjäristyksen runtelemassa Syyriassa tarvitaan kiireesti lisää apua, lääkärijärjestö sanoo

Turkin ja Syyrian raja-alueella tapahtuneen maanjäristyksen uhriluku on kivunnut yli 44 000:n.

Syyriassa tarvitaan kiireellisesti lisää apua maanjäristyksen pahentaman humanitaarisen katastrofin keskelle, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Järjestön mukaan maahan saadut avustustarvikkeet eivät tällä hetkellä riitä kattamaan edes maanjäristystä edeltävää tarvetta.

Lääkärit ilman rajoja vei Syyrian luoteisosaan sunnuntaina 14 kuorma-autollista avustustarvikkeita. Kuormassa oli mukana yli 1 200 telttaa.

Järjestön mukaan Luoteis-Syyriassa terveysasemat ja sairaalat kärsivät pahasti kahden viikon takaisessa maanjäristyksessä.

Tilanne on vaikea, sillä avustusten perille pääsemisessä Syyrian luoteisosan kapinallisalueille on kestänyt kauan. Alue on jo valmiiksi sodan riepottelema.

Ennen maanjäristystä lähes kaikki välttämätön humanitaarinen apu alueen yli neljälle miljoonalle ihmiselle kulki vain yhden rajanylityspaikan kautta. Ainoan rajanylityspaikan toiminta keskeytettiin muutamaksi päiväksi järistystuhojen vuoksi.

Syyrian hallinto salli sittemmin YK:n avata kaksi uutta rajanylityspaikkaa avustusten viemiseksi perille.

Turkki lopettaa pelastusoperaatioita

Turkin ja Syyrian rajaseutua ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen ja sitä seuranneiden jälkijäristysten seurauksena on kuollut yli 44 000 ihmistä. Uhreista valtaosa on kirjattu Turkissa.

Turkki ilmoitti sunnuntaina lopettavansa pelastusoperaatiot kaikkialta paitsi kahden provinssin alueelta. Voimakkuudeltaan 7,8:n järistyksestä tulee kohta kuluneeksi kaksi viikkoa, ja toivo ihmisten löytämisestä elossa on lähes hiipunut.