Teurastamot ymmällään: Rituaaliteurastukset poikkeavat tavallisesta vain siltä osin, kuka laskee veret eläimestä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta otti äskettäin kannan, jonka mukaan laissa on yhä sallittava eläimen samanaikainen tainnutus ja verenlasku uskonnonvapauden vuoksi.

Vireillä oleva lakiesitys eläinten hyvinvoinnista edellytti, että teurastettava eläin olisi aina tainnutettava ennen verenlaskun aloittamista. Näin vältettäisiin eläimen kärsimystä.

Lakiesitys kieltäisi esimerkiksi juutalaisen ja islamilaisen uskonnon mukaisen teurastustavan.

Nykyinen laki sallii yhtäaikaisen tainnutuksen ja verenlaskun, jos paikalla on eläinlääkäri.

Lakiesitys ihmetyttää teurastamoja

Uuden lakiesityksen vaatimus on ihmetyttänyt teurastamoja, koska suomalaisissa teurastamoissa ei teurastuksia käytännössä toteuteta niin, että tainnutus ja verenlasku aloitettaisiin samaan aikaan.

Käytäntö on, että eläin tainnutetaan ensin ja verenlasku aloitetaan vasta sitten, kertoo pienteurastamoja edustavan Suomen teurastamoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kaarin Knuuttila.

Eläin tainnutetaan sähköllä tai pulttipistolilla, minkä jälkeen siltä leikataan kaulavaltimot veitsellä poikki.

Halal-teurastus poikkeaa tavallisesta teurastuksesta vain siinä, että veret eläimestä laskee siihen vaadittavan koulutuksen saanut muslimi, Vainion teurastamon toimitusjohtaja Henri Vainio kertoo.

Muslimia tarvitaan, koska hän siunaa toimituksen islamilaiseen tapaan.

Uskonnollisia teurastuksia tehdään vain muutamissa suomalaisissa teurastamoissa, kuten Vainion teurastamossa Orimattilassa ja Lallin Lampaassa Säkylässä. Yleensä kyse on lampaiden teurastuksesta. Liha menee pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Suomalainen halal-teurastustapa kelpaa yleensä muslimeille

Suomen muslimit ovat tietoisia siitä, että eläimien halal-teurastus toteutetaan Suomessa niin, että eläin tainnutetaan ensin ja verenlasku aloitetaan vasta sitten, Suomen muslimifoorumin pääsihteeri Pia Jardi kertoo.

Oikeaoppinen halal-teurastus tehdään ilman tainnutusta. Oleellista muslimeille on, että tainnutuksen jälkeen eläin on hengissä, jotta sydän pumppaisi siitä veret pois. Islam kieltää veren syömisen.

Pia Jardi sanoo, että halal-ruoka korostaa eläinten hyvinvointia. Eläintä on kohdeltava hyvin, ja eläin ei esimerkiksi saa nähdä toisen eläimen teurastusta ja verta.

Muslimeilla on oikeaoppisen teurastuksen toteutuksesta kuitenkin myös erilaisia näkemyksiä. Jardin mukaan osa muslimeista ei pidä Suomessa teurastettuja eläimiä halal-lihana.

He ostavat ulkomaista halal-lihaa, koska haluavat olla varmoja siitä, että eläin on teurastettu oikeaoppisesti eli eläin on elossa kun veret lasketaan siitä pois. Muuten liha on heille syömäkelvotonta.

Myös muslimit toivovat kuitenkin saavansa kotimaista puhtaasti tuotettua lihaa, Pia Jardi sanoo.

Kosher-teurastuksessa eläimen pitää olla vahingoittumaton

Juutalaisten mukaan eläimen pitää olla vahingoittumaton, kun se tapetaan. Kosher-teurastuksessa ei siis ole mahdollista tainnuttaa eläintä ennen kaulavaltimon viiltämistä.

Näin sanoo Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja, Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornik.

Nadbornikin mukaan myös kotimaisissa teurastamoissa tehdään kosher-teurastuksia eläinlääkärin valvonnassa. Se on kuitenkin melko harvinaista.

Iso osa kosher-teurastetusta lihasta tilataankin Suomeen ulkomailta. Myös Nadbornik kertoo ostavansa pääosin sellaista lihaa.

Pia Jardi ja Yaron Nadbornik ovat tyytyväisiä perustuslakivaliokunnan kannanottoon.

– Laki olisi toteutuessaan ollut vahva merkki siitä, että kaikilla ihmisillä ei ole oikeutta syödä oman uskontonsa mukaista ruokaa, Nadbornik sanoo.