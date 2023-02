Vastaavalta päätoimittajalta: Miksi Ylen koulukone huolestuttaa?

Yleisradion tehtävä on tarjota faktoihin perustuvaa tietoa mielipiteiden ja päätöksenteon pohjaksi, kirjoittaa Jouko Jokinen.

Mikä on Yleisradion uutistoiminnan keskeisin tehtävä? Vastaus on kirkas: tuottaa uutta ja merkityksellistä tietoa.

Selvitimme 16. helmikuuta julkaistuissa uutisissa, kuinka paljon Suomen peruskoulussa on suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevia oppilaita (ns. S2-oppilaat). Tulos oli kiinnostava. S2-koululaisia on Uudellamaalla 26 000. Muualla Suomessa vain 16 000.

Kaksi havaintoa.

Määrä on erittäin pieni. Ilmiö on näkyvä vain pääkaupunkiseudulla sekä Tampereella ja Turussa. Muutamat yksittäiset kunnat ovat poikkeuksia – esimerkkinä vaikkapa Närpiö. Yli 80 prosentissa suomalaisia kouluja S2-oppilaita on alle 10 prosenttia ja 40 prosentissa ei lainkaan.

Kirjoitan tätä tekstiä Vilppulassa pohjoisella Pirkanmaalla. Haen koulukoneestamme kunnan viisi peruskoulua. Vilppulan kahdessa alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa ei ole ainuttakaan S2-oppilasta. Mäntän kahdessa koulussa S2-oppilaita on 8,2 prosenttia eli 27. Luultavasti he ovat ukrainalaisia, joita kuntaan on sijoitettu pari sataa.

Teen hakuja myös naapurikuntiin. Vertailen paitsi S2-oppilaiden määrää myös koneen antamia muita tietoja. Lapsuudenaikaisen kotikuntani työllisyysaste on 47, vaikka työpaikkaomavaraisuus on yli 100. Eläkeläisiä on siis paljon. Korkeasti koulutettuja on 7 prosenttia. Miten asiat ovat täällä ja vastaavissa kunnissa 20 vuoden kuluttua, jos maahanmuutto ei merkittävästi kasva?

Uutisemme S2-oppilaiden osuuksista on herättänyt runsaasti reaktioita ja virkeää keskustelua alueellisista eroista. Jotkut ovat myös olleet kovasti huolissaan, kun Yle tekee faktoihin perustuvaa uutisointia. Faktat löytyvät Opetushallituksen avoimesta Vipunen-tietokannasta. Koulukoneen tietoja tarkastelemalla huomaa, että kouluissa, joissa on määrällisesti eniten S2-oppilaita, päästötodistusten keskiarvo on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Alueen sosioekonomisella taustalla näyttää olevan suurempi vaikutus keskiarvoihin.

Koulukonetta on kritisoitu sillä perusteella, että sitä saatetaan käyttää ”koulushoppailuun”. Mitä se kertoo yhteiskunnastamme, jos koulushoppailua tehdään tältä pohjalta?

Olen lukenut sosiaalisesta mediasta jopa päättäjien kommentteja, että nyt Yle on rankannut kouluja ja asuinalueita paremmuusjärjestykseen ja nyt asuntojen hinnat putoavat. Niin kuin tällaisilla asioilla olisi jotain merkitystä Helsingin Meilahden (kolmanneksi eniten S2-oppilaita) tai Vilppulan (0 %) maineeseen tai asuntojen hintoihin!

Kuinka vaikea Suomessa on puhua maahanmuuton vaikutuksista tai sosiaalisesta eriytymisestä, jossa maahanmuutto on vain yksi osatekijä? Puhutaan vain ääri-ilmiöistä tai sitten halutaan hyssytellä ja jopa tehdä kaikkein suurin virhe eli vaieta. Kun muuta ei keksitä, ryhdytään ammuskelemaan viestintuojaa.

Suomessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön oppimiserot ovat OECD-maiden suurimmat. S2-oppilaiden kasvava määrä ei ole hyvä tai huono asia, mutta se pakottaa peruskoulun muuttumaan. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella tilanne on jo päällä, Vilppulassa on vielä aikaa miettiä.

Jutussamme haastateltu Vantaan Lehtikuusen koulun rehtori Elina Kuosmanen pitää koulunsa monikulttuurisuutta rikkautena. Koulussa puhutaan yli 70:tä kieltä. En ymmärrä, miksi globaalissa maailmassa moniääninen koulu olisi ensisijaisesti vain ongelma. Kannattaa myös muistaa, että kun puhumme 40 000 S2-oppilaasta, puhumme 40 000 yksilöstä, emme yhdestä ryhmästä.

Yleisradion tehtävä on tarjota faktoihin perustuvaa tietoa mielipiteiden ja päätöksenteon pohjaksi. Kansalaisilla on oikeus tietää. Tällaiset selvitykset ovat myös hyviä happotestejä omille asenteille, olivat ne sitten keskellä tai kaikilla mahdollisilla laidoilla.

Kiitän runsaasta palautteesta ja esitän kaksi toivetta yleisölle. Lukekaa alkuperäinen juttu. Kommentoikaa vasta sitten. Ja miettikää, mistä kommentti oikeasti kumpuaa.

Seuraavaksi pureudumme päiväkoteihin. Luvassa on lisää kiinnostavaa ja merkityksellistä faktaa.

Jouko Jokinen

vastaava päätoimittaja

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta