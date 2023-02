Ennennäkemätön sotku koulutusviennissä: Kenialaisopiskelijat ovat pulassa Suomessa, mutta uusia tilauskoulutuksia neuvotellaan jo lisää

Kenialainen Uasin Gishun maakunta on antanut väärää tietoa sekä opiskelijoille että suomalaisille kouluille. Nyt opiskelijat saattavat jäädä tyhjän päälle.

Ammattikorkeakoulu Laurea on antanut lisää maksuaikaa kenialaisopiskelijoiden lukukausimaksuihin maaliskuun loppuun asti.

Kyse on ennennäkemättömästä sotkusta tilauskoulutusten kanssa. Satojen kenialaisopiskelijoiden opiskeluoikeus sekä maassaolo-oikeus Suomessa saattaa päättyä, jos heidän lukukausimaksujaan ei makseta määräaikaan mennessä.

Laureassa näin on käymässä maaliskuun lopussa 139:lle kenialaisopiskelijalle. Ongelmia on myös Tampereella ja Saimaan ammattiopistossa.

Sopimusten mukaan kenialaismaakunnat maksavat kaikki tilausopiskelijoidensa lukuvuosimaksut, sekä asumisen ja elämisen Suomessa. Uashin Gishun maakunta ei ole noudattanut sopimusta, vaan peri maksut suoraan opiskelijoilta tai heidän vanhemmiltaan. Elinkustannuksia ei myöskään maksettu.

Aiheesta enemmän: Tästä kenialaisopiskelijoiden tragediassa on kyse

– Tämä on ollut opiskelijoille niin traumatisoivaa, että osa on sanonut antavansa periksi, Laureassa kenialaisten tutor-oppilaana toiminut Niina Nieminen kertoo.

Niemisen mukaan osa opiskelijoista käy nyt päivät koulussa ja yöt töissä. Hän on huolissaan heidän jaksamisestaan.

Laurean laskujen viimeinen maksupäivä oli aiemmin helmikuun lopussa. Jos rahoja ei saada siihen mennessä, opiskelu keskeytetään.

Jos rahoja ei saada maaliskuun loppuun mennessä, opiskeluoikeus lakkaa kokonaan. Myös vuokrat ovat heillä rästissä.

Kenialaisten tilanteesta uutisoi aiemmin Suomen kuvalehti (siirryt toiseen palveluun).

Suomalainen tilauskoulutus Avaa Lakimuutos salli tilauskoulutusten järjestämisen ammattikorkeakouluille vuonna 2019 ja ammattikouluille vuonna 2022. Taustalla on tavoite kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Koulutusviennissä ulkomainen valtio tai maakunta, kansainvälinen säätiö, yritys tai järjestö tilaa suomalaiselta oppilaitokselta tutkintokoulutuksen kokonaiselle opiskelijaryhmälle. Koulutuksesta saatava tulo on oppilaitoksille ja Suomelle vientituloa. Koulutuksen tilaaja valitsee opiskelijat. He eivät osallistu Suomen yhteishakuun vaan heille pidetään omat pääsykokeet. Tilauskoulutukseen osallistuvista opiskelijoista maksetaan lukuvuosimaksu, kuten kaikista EU:n ulkopuolisista maista Suomeen opiskelemaan tulevilta. Koulutus on Suomessa ilmaista vain EU-kansalaisille. Koulutusvientiä säätelevien lakien mukaan tutkintoja voidaan myydä vain ryhmille, ja maksajana pitää olla esimerkiksi toinen valtio, kansainvälinen järjestö tai säätiö. Ajatuksena on, että tutkintokoulutusta tilaava taho on vakaa yhteistyökumppani, joka pystyy takaamaan lukukausimaksut monenkin vuoden ajaksi. Tulkinnan mukaan esimerkiksi yksittäiset perheet eivät voi tällaista takausta antaa. Lisäksi tällä yritetään välttää, että tilauskoulutuksella ei kierretä suomalaista yhteishakujärjestelmää. Tilauskoulutuksella pyritään myös vähentämään Suomessa vallitsevaa työvoimapulaa. Ainakin yksitoista suomalaista ammatti- ja ammattikorkeakoulua on sopinut useiden miljoonien eurojen tilauskoulutussopimuksista, jotka toisivat lähes 800 opiskelijaa Suomeen sosiaali- ja terveys-, hoito-, siivous- ja insinöörialoille.

Opiskelijat ovat aivan loppu

Laurean Lohjan kampuksen tutor-oppilas Niina Nieminen kertoo, että opiskelijat ja perheet ovat tehneet valtavasti töitä saadakseen rahat kasaan.

– Opiskelijat kertoivat, että ennen Suomeen tuloa Kenian maakuntahallinto kielsi heitä kertomasta, että raha on tosiasiassa kerätty opiskelijoilta itseltään, Nieminen sanoo.

Yle on nähnyt Niemisen ja kenialaisopiskelijoiden käymää Whatsapp-keskustelua aiheesta.

Monet opiskelijoista ovat henkisesti loppu. He eivät uskalla antaa asiasta haastatteluja, sillä Uasin Gishun maakunta on opiskelijoiden mukaan väittänyt heitä valehtelijoiksi ja on uhannut haastaa heidät oikeuteen.

– Osa jo sanoi, että he mieluummin lähtevät takaisin Keniaan, kun tulevat hulluiksi Euroopassa. Heistä aistii hädän, Nieminen sanoo.

Opiskelijat raapivat rahoja kasaan

Opiskelijat aloittivat Laurean järjestämät siltaopinnot Uasin Gishussa viime loppukesästä. Heistä yli 200 aloitti opiskelut Suomessa syyskuussa.

Sekä koulut että opiskelijat ovat saaneet Uasin Gishusta ristiriitaista tietoa.

Opiskelijoille on ollut epäselvää, kattaako maksu lukukauden vai lukuvuoden. Heitä ei otettu Kenian päässä mukaan keskusteluihin maksuista.

He ovat maksaneet noin 8 000 euroa lukuvuodesta.

– Osa on luullut, että lukukausimaksu vaaditaan vasta kesäkuussa, vaikka sitä vaaditaan Laureassa jo nyt, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan opiskelijat yrittävät nyt vimmatusti saada töitä, jotta lukukausimaksut ja vuokrarästit saataisiin kasaan. Osa heistä on saanut Suomesta osa-aikaisia töitä, osa ei.

Laurea antoi lisäaikaa

Laurean rehtorin Jouni Kosken mukaan Laurean hallitus päätti eilen keskiviikon kokouksessaan maksuajan jatkosta.

– Lisäksi edellytimme, että saamme nähtäväksi sopimukset, joita Uasin Gishun maakunta on tehnyt opiskelijoiden kanssa, jotta epätietoisuutta vähennetään, Koski sanoo.

Uasin Gishun nykyinen varakuvernööri John Barorot myönsi Laurealle viime perjantaina, että rahoja peritään opiskelijoilta tai heidän vanhemmiltaan.

Aiemmin Laurealle kerrottiin toisin.

Laurea järjesti ja valvoi kenialaisten valintakokeet Keniassa, joten Kosken mukaan toiminnassa ei kierretä suomalaista yhteishakujärjestelmää.

– Sen sijaan todellisuus on erilainen, kuin mitä Uasin Gishusta vakuutettiin sopimusten teon yhteydessä.

Koskella ei ole tiedossa, missä vaiheessa opiskelijoille on valehdeltu ja mitä.

– Jos itse maksaminen ei olekaan ollut opiskelijoiden oma valinta, on tilanne todella raskas heille.

Uusia sopimuksia neuvotellaan jo

Ongelmista huolimatta Laureassa neuvotellaan jo uusista tilauskoulutussopimuksista muiden kenialaismaakuntien, muiden Afrikan maiden sekä Intian kanssa.

Tutor-oppilas Niina Nieminen ei voi käsittää, miten Laurea neuvottelee jo uusista sopimuksista, kun nykytilanne on tämä.

– Onko koulujen edustajilla riittävää tietoa ja ammattitaitoa tällaisten sopimusten tekemiseen korruptoituneiden maakuntien kanssa, Nieminen kysyy.

Rehtori Koskella on luottoa Laurean neuvottelijoihin. Nykytilanne pyritään välttämään lisäämällä sopimusten läpinäkyvyyttä.

– Meidän on jatkossa tiedettävä etukäteen, mitä maakuntien ja opiskelijoiden välillä sovitaan, Koski sanoo.

Laurealta maakuntiin lähtevien neuvottelijoiden on Kosken mukaan vastaisuudessa haastateltava opiskelijoita myös elinkustannuksiin liittyvistä asioista. On varmistettava, että opiskelijat tietävät, mihin ryhtyvät.

– Etupainotteisen maksun lisäksi on harkittava, edellytämmekö koulutuksen tilaajalta vakuuksia rahoille.

Koski toivoo, että tilauskoulutuksen säännöt kehittyvät, jotta vastaavia ongelmia ei syntyisi.

Vaikka jatkossa ongelmat vähenisivät, nyt Suomessa olevat kenialaiset ovat traagisessa tilanteessa.

Jos rahoja ei saada ja opiskeluoikeudet päätetään, ei korkeakouluilla ole lakisääteistä velvoitetta auttaa tyhjän päälle jääviä opiskelijoita. Myöskään sosiaaliturva ei heille kuulu.