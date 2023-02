Kun energiakriisi iski, sähkönkulutus laski koko Suomessa – kulutustapojen pysyvä muutos jää silti nähtäväksi: ”Ihmiset ovat myös laiskoja”

Moni kuluttaja on jatkanut jo syksyllä aloittamaansa sähkönkäytön vähentämistä.

Suomalaisten säästöinto on vaikuttanut sähkönkulutuksen vähenemiseen viime kuukausina. Muutos ei kuitenkaan välttämättä ole pysyvää, arvioivat pohjalaiset energiayhtiöt.

Suomalaisten into säästää sähkönkulutuksesta ei ole vielä näyttänyt suuria merkkejä hidastumisesta.

Vaasalainen Jari Pakkanen on yksi heistä, jotka ovat onnistuneet leikkaamaan kulutuksestaan pitkän pennin.

Keskustassa asuva Pakkanen lämmittää 90 neliön asuntonsa kaukolämmöllä.

Viime kuukausien aikana hän on puolittanut kotitaloutensa sähkönkulutuksen.

– Hintojen nousu loka–marraskuussa herätti ajattelemaan sitä, mihin kaikkeen meillä sähköä oikeastaan menee.

– Menin sähköyhtiön verkkosivuille katsomaan tuntikohtaista sähkönkulutustamme ja huomasin, että meillä kuluu jatkuvasti 600 wattia sähköä, vaikka meillä on kotona vain muutama led-lamppu päällä.

Oivalluksen jälkeen Pakkanen alkoi mitata kannettavalla kwh-mittarilla eri sähkölaitteita kodissaan.

Mistään ei kuitenkaan tuntunut löytyvän kohdetta, joka kuluttaa arvoitukselliset 600 wattia.

– Sunnuntain-maanantain välisenä yönä sitten tajusin, että meillähän on lattialämmitys pesuhuoneessa koko ajan käynnissä.

Pakkanen kävi sulkemassa lämmityksen, ja seuraavana päivänä kulutus oli tippunut jo 200 wattiin.

Pian Pakkanen alkoi löytää kodistaan myös muita säästökohteita.

Esimerkiksi tietokoneen näytöt kuluttivat aktiivisesti 50 wattia silloinkin, kun kone oli pois päältä. Vanhat näytöt eivät menneet enää stand by -tilaan, kuten pitäisi.

Jatkossa Pakkanen aikoo pitää kiinni nykyisestä kulutustavastaan.

– Emme missään vaiheessa ole pihtailleet kulutuksesta. Olemme vain miettineet uudelleen sen, mihin kaikkeen sähköä meillä menee ja tarvitaanko sitä todella, Pakkanen toteaa.

Avaa kuvien katselu Energiakriisi herätti vaasalaisen Jari Pakkasen miettimään sähkönkulutustaan pysyvästi. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Kulutustavat eivät välttämättä muutu pysyvästi

Useat energiayhtiöt arvioivat, että suomalaisten säästöinto on vaikuttanut sähkönkulutuksen vähenemiseen viime aikoina.

Toisaalta myös poikkeuksellisen lauha tammikuu on vaikuttanut kulutukseen.

Energiakriisi ja julkinen keskustelu ovat lisänneet myös esimerkiksi sähkönkulutusta mittaavien palveluiden käyttöä.

Fortumin kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiaho sanoo, että Fortumin asiakkaat ovat syksyn ja talven aikana säästäneet noin 10 prosenttia keskimääräisestä sähkönkulutuksesta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaa.

– Sähkön säästäminen on ollut suhteellisen tasaista syksyn ja talven aikana, mutta eniten asiakkaat säästivät sähköä loppuvuodesta, jolloin myös julkista puhetta säästämisestä oli eniten, Yrttiaho sanoo.

Myös Kokkolan Energiaverkkojen asiakkaat ovat laskeneet sähkönkulutustaan sekä joulu- että tammikuussa yli 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Avaa kuvien katselu Kulutustapojen pysyvää muutosta on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Kuva: Taneli Kärki

Sama suuntaus näkyy keskipohjalaisen Verkko Korpelan sähkönsiirrossa: kulutus on pienentynyt.

Kokkolan Energian toimitusjohtaja Mikko Rintamäki ei silti lähtisi vielä ennustamaan kulutustapojen pysyvää, radikaalia muutosta.

– Toivottavasti säästöinto jatkuu, mutta ihmiset ovat myös laiskoja. Kriisitietoisuus säilyy ainakin niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä energiakriisi jatkuvat, hän arvelee.

Myös hinnat ovat normalisoitumassa, arvioi toimitusjohtaja Rintamäki.

Tämän hetken markkinahintojen mukaan Kokkolan Energian sähkön arvonlisäveroton myyntihinta on tippumassa noin 10 senttiin kilowattitunnilta huhtikuun alussa. Hinta on selvästi halvempi kuin yhtiön lanseeraama hintakatto.

Fortumin asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiahon mukaan asiakkaat ovat edelleen säästäneet sähköä verrattuna vuoden takaiseen, mutta hieman maltillisemmin kun vielä muutama kuukausi sitten.

Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläisen mukaan vielä on liian aikaista ennustaa ihmisten kulutustapojen muutosta.

– Jää nähtäväksi, palautuuko sähkökulutus koskaan ”vanhalle” tasolle. Vaikka sähköpula ei toteutunut, kannustamme edelleen säästämään sähköä, Jääskeläinen sanoo.

Sähkökriisi on talven osalta todennäköisesti ohi

Vaasan sähköverkon asiakkailla tammikuun kokonaiskulutus oli jopa 18 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Suurin syy sähkönkulutuksen vähentymisen taustalla on se, että kasvihuoneviljelijät ovat vähentäneet tuotantoaan.

Vaasan sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin ei usko, että sähkökriisiä tulee enää tässä vaiheessa talvea, vaikka sähkön hinta reagoisikin ylöspäin kovien pakkasten sattuessa.

– Kaasuvarastot Euroopassa ovat paljon korkeammalla tasolla kuin syksyllä ja alkutalvesta oletettiin. Alkutalvi on myös ollut tuulinen, mikä on varmistanut sen, että vesitilanne on parantunut varastoissa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

– Jos Olkiluoto 3 saadaan nyt mukaan tuotantoon, se varmistaisi tilannetta vielä lisää, Damlin lisää.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva. Energian hinnanousua protestoidaan Lontoossa. Kuva: Matthew Chattle/Shutterstock/All Over Press

Myö Seinäjoen energian sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos näkee, että sähkökriisi on tämän talven osalta ohitse.

– Kyllä tämän talven kriisi on ohi. Paljon säästön takia, ehkä myös lauhan talven takia.

Hän ei ota kantaa huoltovarmuuteen, mutta toteaa, että vielä joulukuussa talvelle kaavaillut pahimmat uhkakuvat sähkömarkkinoilla eivät toteutuneet.

Myös Roos toivoo Olkiluoto 3:n valmistumisen tuovan varmuutta yhtälöön.

– Kesä on tulossa ja sähkömarkkinajohdannaishinnat ovat menossa terveeseen suuntaan. Jos vielä yksittäisiä, jopa viikkoja korkeita hintapiikkejä tulee, niin ei se sähkömarkkinoiden kannalta ole mikään katastrofi, hän arvioi.

