Olvin tytäryhtiölle miljoonasakot Valko-Venäjällä, antoi tulosvaroituksen

Panimokonsernin valkovenäläinen tytäryhtiö on saanut Valko-Venäjällä 12 miljoonan euron sakot.

Iisalmelainen panimokonserni Olvi on antanut tulosvaroituksen. Olvi peruu toissa viikolla osavuosikatsauksen yhteydessä antamansa tulosohjeistuksen eikä anna nyt uutta ohjeistusta.

Syynä on Olvin Valko-Venäjän tytäryhtiön tytäryhtiön Lidskoe Pivon saama 12 miljoonan euron sakko. Sakon on asettanut Valko-Venäjän valtion valvontakomitea sen jälkeen, kun se oli tehnyt yhtiössä tarkastuksen. Olvi kertoo, että yhtiö on valittanut asiasta asianmukaiseen oikeuteen ja että valitusprosessin odotetaan kestävän kuukausia.

Olvi arvioi aiemmin tämän vuoden oikaistun liikevoiton laskevan edellisestä vuodesta. Tuolloin epävarmuudeksi mainittiin Valko-Venäjän liiketoiminta ja liikevoiton oletettu aleneminen Ukrainan sodan ja erityisesti valuuttakurssin vaikutuksesta.