Suon pitkä matka takaisin luonnontilaan: näin 130 hehtaarin suon ennallistaminen jatkuu Hämeessä

Tavoitteena on, että suon vedenpinta nousee luontaiselle tasolle, jonka jälkeen suo palautuu pikkuhiljaa kohti luontaisenkaltaista tilaa.

Metsähallituksella on käynnissä soiden ennallistamistöitä muun muassa Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kanta-Hämeessä kohteena on ollut jo vuosia Tammelassa Liesjärven kansallispuistossa sijaitseva, noin 130 hehtaarin kokoinen Tervalamminsuo.

Liesjärven kansallispuiston suot kuuluvat kilpikeidasvyöhykkeeseen. Valtaosa kansallispuiston soista ojitettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja niiden ennallistaminen aloitettiin vuonna 1995.

Ennallistamisen tavoitteena on, että suo alkaa vettymään uudestaan.

– Vesitalouden palauttaminen on suon ennallistamisen perusedellytys. Kun vedenpinta nousee, niin rahkasammalet, rämevarvut ja esimerkiksi lakka yleistyvät. Avoimemmalla rämeellä viihtyvät myös rämelajeja hyödyntävät perhoset, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ari Lahtinen Metsähallituksesta.

Lahtinen muistuttaa, että Tervalamminsuo on merkittävä ja monipuolinen suo, missä on iso avosuo-osa. Sen reunoilla on korpi- ja reunarämeitä, jotka ovat ennallistamiskohteita. Työt tehdään osana HELMI-elinympäristöohjelmaa.

Vedenpintaa nostetaan luontaiselle tasolle

Tervalammensuon muita ojitettuja alueita on ennallistettu vuosien mittaan, viimeksi vuonna 2016. Muutaman vuoden tauon jälkeen ennallistamistyöt alkoivat suon viimeisellä suojelussa olevalla alueella maanantaina 20. helmikuuta 2023.

– Ennallistamistöitä tehdään tämän ja ensi vuoden aikana riippuen siitä, miten työt etenevät. Tämä kohde on pinta-alaltaan noin 13 hehtaaria, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ari Lahtinen.

Aluksi suolta harvennetaan ojituksen vaikutuksesta runsastunutta puustoa haihdunnan vähentämiseksi. Puita poistetaan myös ojalinjoilta.

Hakkuissa pyritään epätasaiseen puustotiheyteen eri osissa suota. Lahtisen mukaan myöhemmin, ehkä jo tulevana syksynä, ojat tullaan tukkimaan joko kokonaan täyttämällä tai patoamalla.

Harvennustyöt tehdään talvella, jotta routa ja lumi ovat suojaamassa maastoa.

– Jos joku näkee työmaan, niin se saattaa särähtää silmään. Aina, kun työmaalla tehdään töitä koneella, niin se näyttää hakkutyömaalta, vaikka tavoitteet ovat luonnonsuojelulliset, Ari Lahtinen sanoo.

Milloin ennallistamisen vaikutukset sitten näkyvät suolla?

– Suon toipuminen on hidasta ja siihen menee vuosikymmeniä. Tokihan vedenpinnan noustessa näkyy jo muutamassa vuodessa, että suokasvillisuus alkaa lisääntyä.