Nyt kirjoitetaan nuoremmille lukijoille kauhua: pääosassa ovat öklöt hirviöt ja modernit vampyyrit, joista löytyy yllättäviä piirteitä

Kauhua on nyt runsaasti tarjolla nuortenkirjallisuudessa, ja osa siitä heijastelee epävarmoja ja yllätyksellisiä aikoja: ensin tuli korona, sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

J.S. Meresmaan tuoreen Kunnes tapamme taas -romaanin pääosassa ovat ihmiskuntaa jo vuosisatojen ajan kiehtoneet ja kalvaneet olennot, nimittäin verta himoavat vampyyrit. Kirja on jatkoa viimevuotiselle Kenties tapan sinut vielä - teokselle. Yllätyksellisyyttä tihkuvaa vampyyrisaagaa ei ole rakennettu perinteisen kaavan mukaan.

– Minua alkoi aikuisena tympiä vampyyritarinoissa se, että yleensä tyttö on ihminen ja romanttisen kiinnostuksen kohde eli vampyyri taas poika. Tällaisen suhteen valtadynamiikka heijastelee lähisuhdeväkivalta: voimakkaammalla osapuolella on koko ajan mielessä toisen tappaminen, Meresmaa toteaa.

Tutut roolit ovat nyt nyrjähtäneet ylösalaisin: keskeisenä toimijana ja potentiaalisena mustana enkelinä toimii J.S. Meresmaan kirjoissa goottityttö Nora, jonka verenjano muuttaa amista käyviä teinipoikia vampyyreiksi. Lisäksi selviää, että Nora on haka pelaamaan videopelejä, mikä on teinijunnujen mieleen.

– Tällainen tuntui hyvin luontevalta ja raikkaalta vaihtoehdolta. Lähdin ammentamaan ihailusta ja kunnioituksesta ja mietin myös, millaisia elementtejä vampyyyritarinaan voisi poimia nyky-yhteiskunnastamme.

Sekin on uutta, että päärooleissa seikkailee amislaisia.

– Nuorten kirjallisuudessa seikkailijat ovat useimmiten lukiolaisia, vaikka iso nuorista käy ammattikoulua, itsekin amislainen Meresmaa huomauttaa.

Avaa kuvien katselu Kunnes tapamme taas -kirjan nimi tarjoaa mahdollisuuksia hauskaan sanaleikkiin. Kuva: Otava

Vampyyrista tulee aseksuaalinen

Kuten jo edeltä voi huomata, J.S. Meresmaa on lähtenyt kirjoittamaan nimenomaan modernia vampyyrikaanonia. Vampirismin syitä kirjoissa määrittelee eräänlainen lääketieteellinen selitys: Balkanilta löytyvä maabakteeri strix täyttää ihmisen elimistön ja saa tämän janoamaan verta. Balkanilainen bakteeri nyökkää luonnollisestikin vampyyreiden historialliseen kotosijaan. Populaarikulttuuriin lähtemättömän jäljen jättäneen Kreivi Draculan esikuva, 1400-luvulla elänyt, julmuudestaan tunnettu Vlad Seivästäjä asui Valakiassa, nykyisen Romanian eteläosassa.

Hauskan sivujuonteen kirjasarjaan tuo yhden vampyyriksi muuttuneen henkilön hematofobia eli verikammo.

– Eräällä läheiselläni on hematofobia, eikä hän pystynyt lukemaan käsikirjoitusta, koska tuli siitä niin huonovointiseksi. Pyörittelin mielessäni, mikä tekee vampirismista astetta mielenkiintoisemman, sehän on tietenkin verikammo.

Avaa kuvien katselu J.S. Meresmaa on kirjoittanut muun muassa fantasiakirjallisuutta ja novelleja useisiin antologioihin. Kuva: Outi Puhakka

J.S Meresmaata kiinnostaa vampyyreissa myös hahmon radikaali, populaarikulttuurin edesauttama muutos.

– Alun perin vampyyrit ovat olleet ällöttäviä mätäneviä ruumiita – kammottavia yön olentoja, joita oikeasti pelättiin ja joissa ei ollut mitään kiehtovaa. Uskottiin, että jos kuolemanjälkeiset prosessit hoidetaan väärin, vainaja nousee haudasta. Moderni vampyyri taas eroaa ihmisestä hyvin vähän ja sen hahmoa leimaa eroottisuus.

J.S. Meresmaan kohdalla vampirismiin liittyy homo- ja biseksuaalisuutta sekä aseksuaalisuutta, jolla tarkoitetaan sitä, ettei ihminen tunne seksuaalista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan.

– Aseksuaalisuus kuulosti hirveän luontevalta vampyyrille. Verenhimo on se kaikkein määräävin tekijä, ja jos elät yli 130-vuotiaaksi kuten Nora, veikkaan että erotiikan viehättävyys on jo karissut matkan varrella. Young adult -kirjallisuudessa on ollut paljon seksuaali-identiteetin tutkintaa, mikä on hyvä ja toivottava asia. Halusin kuitenkin tuoda Kunnes tapamme taas -kirjassa esille sitäkin puolta, että entäpä jos ei aina halua määritellä itseään: eihän sitä nuorena välttämättä osaa sanoa, millainen oikeasti on.

Avaa kuvien katselu Nordic Horror -sarjasta on tulossa useita uusia osia, Kellopelikuiskaaja ilmestyi viime syksynä. Kuva: Tammi

Hirviöitä ja muita ällötyksiä

Alkuvuoden kauhua edustaa myös Siri Kolun Hereiset-sarjan toinen osa, Aamun kauhut. Koska se on suunnattu jonkin verran nuoremmille lukijoille kuin J.S. Meresmaan vampyyrisarja, seksuaalisuuden käsittely on taka-alalla.

Sen sijaan Aamun kauhuissa lukija kohtaa varsinaisen mörkömaratonin, jonka kammottavista olioista osa on päässyt myös hurmeen makuun. Jynttynen on pulun kokoinen jättihyönteinen, joka pystyy imaisemaan ihmisihoon vesilasinpohjan kokoisen aukon. Siitä se lypsää ihmisparan tyhjäksi verestä – muutamassa kymmenessä sekunnissa.

Siri Kolun mukaan lapsia ja (melkein nuoria) kymmenen vuoden molemmin puolin pelottaa ja kiehtoo etenkin tietynlainen luonnottomuus.

– Jos nelimetrisellä olennolla on pieni ja rusentunut pää, se on todella ällöttävää, kuten myös yli- ja alikokoiset asiat sekä tyypit, joiden naama on jotenkin samea. Myös erilaiset lierut, pierut ja roskiksenhajuiset hirviöt tuntuvat olevan suosittuja.

Avaa kuvien katselu Siri Kolu tunnetaan etenkin Me Rosvolat -sarjasta. Kuva: Niclas Makela

Siri Kolu tunnetaan etenkin Me Rosvolat -kirjasarjastaan, ja kauhua hän ryhtyi kirjoittamaan koulujen kirjailijavierailuilla saamansa palautteen pohjalta.

– Kolmos- ja nelosluokkalaiset pojat arvuuttelivat, että kun Me Rosvoloissa vähän flirttailet jännityksen kanssa, olisiko sinusta all in -toimintaan eli pystyisitkö kirjoittamaan kauhua. Minusta oli aivan ihanaa, että täti sai haasteen.

Kauhun kirjoittaminen ei kuitenkaan heti ottanut tulta alleen. Kun sitten koronavuonna 2020 Kolun poika näki painajaisen ja kertoi siitä äidilleen, palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.

– Unesta huokui nuoren ihmisen suurta epävarmuutta siitä, kuinka isot rakenteet elävät eivätkä aikuiset pystyneet kertomaan miksi. Löin pöytään 300 euroa ja sanoin, että kirjoitan trilogian, jos annat minulle unesi käyttöoikeudet. Poikani katsoi minua todella hämmästyneenä, että nyt on viimeinenkin kuula pudonnut tuon fortunasta.

Avaa kuvien katselu Aamun kauhut -kirjan vauhdikkaasta kuvituksesta vastaa Johanna Lumme. Kuva: Otava

Kauhu jyllää alitajunnassa

Hereiset-sarjan rakennetta leimaa vahva pelillisyyden tunne, mikä on kiinnostavaa: pelit ja kirjallisuus kun asetetaan usein nokakkain.

– Meidät kirjailijat ajetaan usein polarisoituun asemaan, eli että vihaatko peliteollisuutta, sehän vie lukijoiden kaiken ajan. Itse ajattelen, että peliteollisuus on tuottanut todella kiinnostavia rakenteita ja kerrontaa sekä lasten ja nuorten voimakasta yhteisöllisyyttä. Aamun kauhuissa päähenkilö esimerkiksi pohtii, mitä on tiimi ja mitä on olla tiimille uskollinen.

Nuorille suunnatun kauhukirjallisuuden määrä on viime aikoina lisääntynyt Suomessa. Kirjailijanimi A.R.S. Horkan Nordic Horror -sarjasta on julkaistu jo kaksi osaa, ja esimerkiksi Juha-Pekka Koskisen Mysteerijengi-sarjan uusimmassa osassa seikkailee vampyyri. Pian ilmestyy myös Magdalena Hain Sarvijumala, joka edustaa ”hiipivää kauhua nuorille.”

Mutta mistä sitten tämänhetkinen kauhubuumi johtuu? J.S. Meresmaan mukaan kyse on ajastamme: monet kirjailijat purkavat ahdistustaan kauhun kirjoittamiseen. Yksi syy löytyy myös itse genrestä.

– Nuortenkirjailijat saavat hirveästi toiveita ja ohjeistuksia siitä, mitä ja mistä pitäisi kirjoittaa, jotta nuoret lukisivat. Nyt on tullut paljon toiveita, että kauhua kaivattaisiin enemmän kouluihin ja kirjastoihin. Monella kirjailijalla kyseessä voi myös olla alitajuinen prosessi: meillä on yhteinen huoli siitä, että nuoret lopettavat lukemisen, joten kirjoitetaan nyt sitten kauhua ja jännitystä.

