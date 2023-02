Ulkojää on etelässä harvinaista luksusta – siksi entinen NHL-jääkiekkoilija Juha Lind haluaa Malmille uuden luisteluareenan

Helsinkiin Malmille puuhataan kaikille avointa luisteluareenaa. Suunnitelmien takana on rakennusalan konserni Wasa Group ja tukena liuta entisiä ammattiurheilijoita.

Yksi heistä on entinen NHL-jääkiekkoilija, Helsingin Jokereiden kasvatti, Juha Lind. Hän haluaa Helsinkiin jäähallin, joka tarjoaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet yleisöluistelulle.

– Jos ajattelee, että lapsi pääsee koulun kanssa lähihalliin luistelemaan ja innostuu siitä, niin minne hän voi mennä vapaa-ajalla luistelemaan?

Lindin mukaan jäähallit ovat tällä hetkellä täynnä harrastajia, eivätkä jäljelle jäävät ajankohdat yleisöluistelulle ole tarpeeksi houkuttelevia. Samaan aikaan luonnonjäät ovat uhattuna ilmastonmuutoksen myötä.

Tyyliltään Malmin halli olisi Lindin mukaan kuin Oulunkylän tekojäärata, mutta katettu. Halli ei koostuisi erillisistä kaukaloista, vaan erilaiset tarpeet huomioivasta isosta jäätilasta. Myös seurat voisivat hyödyntää hallia, mutta niin, että yleisöluistelu silti mahdollistettaisiin.

Toimintaperiaate olisi kuin uimahallissa, Lind toteaa, eli hallia voisivat käyttää kaikki kilpaurheilijoista satunnaisiin liikkujiin. Hallia voitaisiin pitää auki 7–8 kuukautta vuodessa. Lindin mukaan suunnitelma on, että halli olisi luistelulajien käytössä valtaosan vuodesta. Kesäkuukausina hallissa järjestettäisiin muuta toimintaa. Halli voisi toimia vuoden ajasta riippumatta esimerkiksi konserttien järjestyspaikkana.

Hallin yhteyteen suunnitellaan lisäksi yritystoimintaa.

Hallille on tällä hetkellä tonttivaraus Malmin nykyisen jäähallin vierestä. Tonttivaraus on voimassa jo poikkeuksellisesti kolmatta vuotta.

– Kaupunki on ilmoittanut haluavansa lisäselvitystä. Työn alla on saada paketti sellaiseen muotoon, että se voidaan viedä eteenpäin, Lind toteaa.

Lumisateet ovat haitanneet luistelijoita tänä talvena

Helsingin kaupungin ylläpitämien luonnonjäiden ja tekojäiden riesana ovat olleet tänä talvena sääolosuhteet.

Ulkojäitä on pitänyt jäädyttää jo moneen kertaan, jotta niille pääsee luistelemaan.

– Tekojäät toimivat plussakeleilläkin, mutta luonnonjäiden suhteen haasteellisia ovat sahaava lämpötila ja lumisateet. Lumisateet haittaavat myös tekojäitä, sillä lumisateiden aikana ei voi jäädyttää, kertoo kaupungin liikuntapaikat länsi -yksikön päällikkö Jyrki Inkinen.

Tämä on vaikuttanut myös ihmisten luisteluintoon.

– Kun lunta tulee ja tuulee, niin luistelijoitakin on selvästi vähemmän. Mutta hyvinä päivinä ja nyt kun on talvilomaviikko niin luistelijoita on runsain mitoin.

Uudet hallitkaan eivät yksin riitä ihmisten liikuttamiseen

Malmin lisäksi myös Myllypuroon kaavaillaan jääurheilun monitoimihallia. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan niukka enemmistö ei kuitenkaan kannattanut sen toteuttamista Matokallion alueelle. Lopullisen päätöksen Myllypuron hallin kohtalosta tekee kaupunginhallitus.

Juha Lindin mukaan tämä halli olisi ennemminkin pika- ja taitoluistelijoiden kuin tavallisten sunnuntailuistelijoiden käyttöön.

– Luistelulajien kannalta kuitenkin jokainen katettu jäätila on plussaa, hän sanoo.

Lind huomauttaa, että yksin uudet hallit eivät kuitenkaan kannusta ihmisiä liikkumaan.

– Suurin työ tehdään kodeissa, eli miten lapsia innostetaan ja kannustetaan liikkumaan. Jos myös koululiikuntaa saataisiin piirun verran lisää, niin se ei varmasti olisi pahitteeksi.