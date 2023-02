Lentäjäopiskelijoita on nyt poikkeuksellisen vähän – Suomen Ilmailuopisto on paikannut tilannetta lisäämällä koulutusmyyntiä ulkomaille

Lentäjäkoulutuksen aloitti Porissa poikkeuksellisen pieni kurssi vuoden alussa. Suomen Ilmailuopiston koulutukselle ja simulaattoreille on kuitenkin kysyntää muualla maailmassa.

Suomen valtion ja pieneltä osin myös Porin kaupungin omistama Suomen Ilmailuopisto kouluttaa ammattilentäjiä Porissa. Kaksivuotisen ammattilentäjäkoulutuksen saaneilla on valmius hakea liikennelentäjän töitä Suomesta tai ulkomailta.

Tällä hetkellä Suomen Ilmailuopistolla on poikkeuksellisen vähän opiskelijoita. Opistolla on meneillään neljä lentäjäkurssia ja opiskelijoiden yhteismäärä on noin 60 oppilasta.

– Se on 20–30 prosenttia vähemmän kuin normaalisti, sanoo Suomen Ilmailuopiston toimitusjohtaja Juha Siivonen.

Siivosen mukaan lentäjien työllisyysnäkymät eivät ole Suomessa nyt erityisen hyvät ja kursseja on tietoisesti pienennetty.

Tämän vuoden alussa aloittanut kurssi jäi vielä suunniteltuakin pienemmäksi, koska osa jo valituista opiskelijoista perui kurssille tulonsa.

– Kyllä asia yllätti. Näin pientä kurssia ei minun aikanani ole ennen ollut, sanoo 15 vuotta Ilmailuopistolla työskennellyt Siivonen.

Reservissä iso määrä koulutettuja

Siivonen ei pidä tilannetta kuitenkaan erityisen ongelmallisena. Suomen Ilmailuopiston tarkoituksena on lisätä opiskelijapaikkoja, kun työllisyystilanne paranee.

Kysynnän ja tarjonnan tasapainoittaminen on ilmailualalla kuitenkin erittäin haastavaa. Lentoliikenne on suhdanneherkkää ja tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti.

– Viimeksi lentoliikennettä ravisutti korona, sanoo Suomen Lentäjäliitto ry:n puheenjohtaja Akseli Meskanen.

Meskasen mukaan tilanne on hiljalleen palaamassa normaaliksi, mutta ei ole vielä kokonaan elpynyt.

Suomessa on myös iso joukko jo koulutuksen saaneita lentäjiä reservissä. Meskanen arvioi, että kaikkiaan noin 300 lentäjää tekee työkseen muita kuin lentäjän töitä.

Tilanne ei ole ilmailualalla kuitenkaan uusi. Juha Siivonen muistaa, että vastaavanlainen tilanne oli noin kymmenen vuotta sitten. Asia muuttui, kun Finnair tarvitsi taas suuren määrän uusia lentäjiä.

Koulutusmyynti ulkomaille kasvussa

Suomen Ilmailuopisto on pystynyt paikkaamaan kotimaisen koulutustarpeen vähentymistä sillä, että se on myynyt koulutusosaamistaan ja simulaattoreiden käyttöä ulkomaille.

Jo lentokokemusta omaavat asiakkaat tulevat Poriin pääasiassa Euroopasta, mutta myös esimerkiksi Afrikasta.

– Saksasta ja Italiasta, mutta myös esimerkiksi Libyasta ja Nigeriasta, Siivonen luettelee.

Koulutusmyynti on Siivosen mukaan kasvanut oman työn ohella ja se on hyvää vaihtelua myös Suomen Ilmailuopiston henkilökunnalle.

Viime vuonna koulutusmyynti oli ennätyksellisen suurta. Siitä kertyi yli kaksi miljoonaa euroa, eli noin viidennes opiston koko vuoden liikevaihdosta.

– Se tarkoittaa, että tarvitsemme verorahoja vähemmän, Siivonen sanoo.

Koulutusmyynnin hyvään kasvuun on kaksi syytä. Porissa oleva kalusto ja osaaminen osuvat juuri sellaiseen koulutustarpeeseen, johon ei Suomen lisäksi ole tarjontaa muualla kuin Pohjois-Amerikassa. Toinen syy on Siivosen mukaan koulutuksen asiakaslähtöisyys.

– Emme laske lento- ja simulaattorituntien määrää liian tarkasti. Haluamme varmistaa asiakkaan oppimisen, Siivonen sanoo.