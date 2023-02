Margarita Oll muutti Moskovasta Suomeen – jäi kaipaamaan yhtä asiaa

Margarita Oll on asunut Suomessa kymmenen vuotta.

Venäjän hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan on tällä viikolla kulunut tasan vuosi. Sota on vaikuttanut ukrainalaisten lisäksi myös Suomessa asuviin venäläisiin.

Lasten ja nuorten tuntiopettajana työskentelevä Margarita Oll katselee aavistuksen verran mietteliäästi ympärilleen kuvataideluokassaan Kouvolan kansalaisopistossa. Noin kymmenen lapsen ryhmä alle kouluikäisiä on tulossa askartelemaan illalla. Pitäisi vain vielä keksiä, mitä tänään tehdään.

– Kyllä minä jotain keksin, tässä on vielä monta tuntia aikaa, sanoo Venäjältä Suomeen kymmenen vuotta sitten muuttanut Oll ja nauraa.

Nauru tuntuu olevan olennainen osa Moskovasta kotoisin olevaa Margarita Ollia, tai Margoa, kuten hän itse itseään kutsuu.

Energisyys ja iloisuus huokuvat, kun hän puhuu lasten ja nuorten kuvataide- ja teatteriryhmistä, joita hän vetää.

Avaa kuvien katselu Margarita eli Margo Oll on kotoisin Moskovasta. Asunnon ja kesämökin ansiosta Suomi oli hänelle tuttu jo ennen maahan muuttoa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Kädet viuhuvat ilmassa, kun hän lähes samaan hengenvetoon kertoo perustamistaan venäjänkielisistä Facebook- ja Instagram-ryhmistä, maahanmuuttajanuorten toimintaa esittelevästä Youtube-kanavastaan tai perheille suunnatusta alkukesän puistojuhlasta, jota hän Kouvolaan suunnittelee.

Kun puhe kääntyy vuosi sitten alkaneeseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, Oll vakavoituu silmänräpäyksessä.

Hän on hiljaa ja miettii sanojaan, jotka tulevat pitkien huokausten rytmittäminä. Silmät kostuvat.

– Se on hyvin surullinen asia. Siitä on vaikea puhua. Minulla on sukua sekä Venäjällä että Ukrainassa.

Sodan vaikutuksiin hän törmäsi viime vuonna toimiessaan venäjän kielen tuntiopettajana Kouvolan kansalaisopistossa.

– Ryhmääni ei enää saatu kasaan. Tuntui, että kukaan ei enää halunnut opiskella venäjän kieltä.

Muutto Moskovasta tuttuun maahan

Kun Margarita Oll muutti Venäjältä Suomeen virolaisen miehensä kanssa, oli Suomi heille jo entuudestaan tuttu. Uutta vuotta juhlittiin usein Suomessa, sillä heillä oli täällä asunto ja kesämökki.

Uuteen asuinmaahan houkuttelivat Ollin mukaan siisteys, puhtaus ja ihmisten ystävällisyys. Ajatuksena oli, että perheen lasten olisi parempi olla ja asua Suomessa.

– Toisaalta ajattelimme, että jos asuminen Suomessa ei onnistu, voimme palata takaisin. Kun olimme muuttaneet Suomeen, mietimme, että miksi enää palata.

Avaa kuvien katselu Margarita Oll työskentelee muun muassa tuntiopettajana Kouvolan kansalaisopistossa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Vaikeinta Suomessa on ollut kielen oppiminen.

– Siihen menee aikaa koko elämä, Oll sanoo nauraen.

Kysymys siitä, onko hän törmännyt Suomessa asuessaan venäläistaustastaan johtuviin ennakkoluuloihin, on silmin nähden vaikea.

– Yritän suhtautua elämään positiivisesti, Oll pohtii varovasti, kertomatta asiasta enempää.

Äiti on Venäjällä

Margarita Oll on tullut Suomeen jäädäkseen. Hän on kouvolalainen, Suomen kansalainen ja edelleen myös Venäjän kansalainen.

Tilastokeskuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan venäläiset olivat vuoden 2021 lopussa Suomen toiseksi suurin kansalaisuusryhmä, 30 000 henkeä.

Suomessa Ollille on tärkeää muun muassa maahanmuuttajien asiat, sekä tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Viitisen vuotta sitten hän oli mukana järjestämässä kansainvälistä muotitapahtumaa Kouvolassa.

Lähivuosien haaveena ja unelmana on verkossa toteutettava lasten kulttuurifestivaali.

Paluu Moskovaan tai ylipäänsä Venäjälle ei ainakaan aktiivisesti ole Margarita Ollilla mielessä.

Entisessä kotimaassa on kuitenkin ainakin yksi asia, jota hän silmin nähden kaipaa.

– Äiti asuu Venäjällä, sanoo Oll, ja huokaisee jälleen.