Suosittu näkötorni kansallismaisemassa suljetaan turvallisuussyistä – kaupunki: ”Totaalinen yllätys”

Metsähallituksen laskurin perusteella Vehoniemenharjun tornissa Kangasalla on vieraillut vuosittain noin 25 000 ihmistä.

Metsähallituksen luontopalvelut sulkee Vehoniemenharjun näkötornin Kangasalla turvallisuussyistä. Torni laitettiin kiinni maanantaina aamupäivällä.

Näkötornin rakenteiden tarkastuksessa löytyi tornin kantavuusrakenteiden heikkenemistä.

– Yksi ylätasanteen kannakkeista on ilmeisesti lahonnut ja murtunut. Se voi aiheuttaa merkittävää vaaraa, kertoo Metsähallituksen kenttäpäällikkö Arto Pummila.

Avaa kuvien katselu Vehoniemenharjun näkötornin ovi laitettiin säppiin tänään maanantaina aamupäivällä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tornin suositeltu asiakasmäärä on kymmenen henkilöä kerrallaan, mutta henkilömäärää ei pystytä valvomaan.

Kangasalan kunnan vuonna 1927 rakennuttama näkötorni on suosittu vierailukohde. Metsähallituksen laskurin mukaan siellä vierailee vuosittain noin 25 000 kävijää.

Automuseolla harmistuttiin näkötornin sulkemisesta

Näkötornin vieressä sijaitsevalla Kangasalan Vehoniemen automuseolla ollaan harmissaan tornin sulkemisesta.

Sulkemisesta ei tiedetty etukäteen, vaan maanantaina aamupäivällä tuli heille asiasta puhelu.

– Meillä on tänä vuonna museon 40. juhlavuosi. Se on sääli, jos näkötorni on juuri tänä vuonna kiinni, sanoo Vehoniemen automuseon museonjohtaja Leila Suutarinen.

Avaa kuvien katselu Museonjohtaja Leila Suutarinen kertoo näkötornin olevan todella suosittu pysähdyskohde. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hän tietää, että Metsähallitus teki torniin viime syyskesällä kuntokartoituksen ja korjattavaa oli löytynyt. Silloin oli vielä tieto, että budjetissa löytyisi rahaa korjaustöihin tälle vuodelle.

– Ymmärrän kyllä, että Metsähallituksella on paljon luontokohteita ja kansallispuistoissakin on korjaamisvelkaa aikaisemmilta vuosilta, sanoo Suutarinen.

Torni on ollut auki ympärivuorokautisesti. Suutarinen arvelee, että kävijöitä on vieläkin enemmän kuin mitä Metsähallituksen laskuri on osoittanut.

– Minäkin olen joskus aamuisin kuullut, että paikalle on pysähtynyt bussilasti ja torniin on menty laulamaan Kesäpäivä Kangasalla -laulua.

Leila Suutarinen sanoo olevansa optimisti. Asioilla on tapana järjestyä, jos niiden halutaan järjestyvän.

– Toivon, että kaupunki, kansalaisjärjestöt tai yksittäiset ihmiset yhdessä saataisiin jotakin tornin hyväksi aikaiseksi.

Kaupunki yllättyi sulkemisesta

Kangasalan kaupungin elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala sanoo, että ulkoisesti torni on hyvässä kunnossa.

– Tämä oli totaalinen yllätys meille.

Malvialan mukaan näkötorni on keskeinen matkailukohde Kangasalle. Kesän alkuun sitä tuskin saadaan korjattua.

– Emme todellakaan toivo, että sitä laitetaan kiinni. Yritämme löytää hyvän ratkaisun, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Kangasalan elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala yllättyi näkötornin sulkemisesta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Valtio omistaa näkötornin. Malvialan mukaan voi olla erikoista, jos kaupunki alkaa korjata sen rakennuksia.

Hän väläyttää myös keräyksen mahdollisuutta.

– Olemme löytäneet moniin hankaliin asioihin hyvät ratkaisut, toivottavasti myös tähän.

Rahaa pienempien kohteiden korjauksille ei ole

Metsähallituksella on 40 pienempää näkötornia, jotka vaatisivat enemmän tai vähemmän korjauksia.

Rahaa ei remontteihin ole tarpeeksi. Tällä hetkellä Metsähallitus on pystynyt budjetoimaan tornien remontteihin vain 4 000 euroa vuodessa.

Vehoniemenharjun näkötornin remontti maksaisi muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Tälle vuodelle kunnostusta ei Metsähallitukselta voida luvata.

– Tornien sulkemisella yritetään laittaa vähän painetta valtion suuntaan. Pienetkin kohteet ovat tärkeitä ja vaativat rahoitusta, sanoo Arto Pummila.

Avaa kuvien katselu Vehoniemenharjun näkötornin portaat kunnostettiin vuonna 2019. Kuva: Sari Airas / Metsähallitus

Vehoniemenharjun-Keisarinharjun Natura-alueella sijaitseva torni siirtyi Metsähallitukselle vuonna 1995.

Tornia on kunnostettu vuosien saatossa. Esimerkiksi vuonna 2009 uusittiin ulkoverhoilu ja katto ja 2019 kunnostettiin portaita ja terassin kaiteet.

Tornin tukirakenteita ei ole kuitenkaan kunnostettu lähivuosina.

Torniin johtaa 66 porrasta. 13 metrin korkeudelta avautuu näkymä Roineelle ja Längelmävedelle.

Tornin vieressä sijaitseva automuseo ja kahvila palvelevat edelleen normaalisti.