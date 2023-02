Putin maalannee kuvan täysin normaalista tilanteesta – tämän tiedämme puheesta, jonka Venäjän presidentti pitää tänään

Venäjän presidentti Vladimir Putinin odotetaan pitävän valtion tilaa käsittelevän puheen tänään.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putin tulee käsittelemään puheessaan ”erikoisoperaatiota”, joka vaikuttaa kaikkien elämään, kertoi valtion kontrolloima uutistoimisto Tass (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina.

Putin käsittelee myös ”nykyistä tilannetta, mukaan lukien taloutta ja yhteiskuntaa”, uutisoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Interfax (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tässä kuussa.

Putin lupaa etuja kansalle

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Arkady Moshesin mukaan Putin tulee ainakin maalaamaan kuvan normaalista tilanteesta, jossa on kyse vain ”erikoisoperaatiosta”, ei sodasta.

– Hän saattaa puhua tulevista vaaleista, mutta hyvin normaalina asiana, arvioi Moshes.

Moshesin mukaan odotettavissa on, että Putin lupaa jonkun sosiaalisen etuuden, joka korvaa menetyksiä. Aiemmin rajoitukset yhteiskunnassa on siedetty, kun taloustilanne on pysynyt vakaana.

– Nyt kaikki on vähän vaarallisempaa ja panokset ovat kasvaneet, kun kyse on läheisten hengestä, sanoo Moshes.

Odotettavissa on, että Putin puhuu ”erikoisoperaation” hyvistä puolista ja kertaa, miksi operaatio oli tarpeellinen.

Putin myös puhuu olettavasti Donbasin alueen venäläisten vapauttamisesta ”kansallismielisen tai natsi-hallinnon alaisuudesta”.

Aiemmin Putin on puhunut maayhteyden saamisesta Krimin niemimaalle sekä Melitopolin ja Mariupolin kaupunkien haltuunotoista onnistumisina, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Rauhansopimusta ei Moshesin mukaan vielä kannata käsitellä, sillä se olisi tässä kohtaa alueiden luovuttamista Ukrainalle, mikä osoittaisi heikkoutta.

Tämän Putin jättää käsittelemättä

Putinin virheet Ukrainan sodassa tuskin nousevat esiin.

Putin lupasi vuosi sitten ”vapauttaa Ukrainan”, mutta tätä ei tapahtunut. Venäjä menetti vuoden aikana valtaamiaan alueita Koillis- sekä Etelä-Ukrainassa.

BBC laskee epäonnistumisiksi esimerkiksi Venäjän vetäytymisen Hersonista, Makijivkan ohjusiskun menetykset sekä Moskva-aluksen upottamisen.

Moshesin mukaan on selvää, että tappioista ja virheistä ei tulla puhumaan puheessa.

– Hän ei puhu tappioista. Kaiken todellisesta hinnasta Venäjän taloudelle ja ihmisille, sanoo Moshes.

Venäjältä lähtee ihmisiä ja talouden kehitys näyttää tänä vuonna huonolta.

– Hän ei koskaan myönnä virheitään, hän painaa vain eteenpäin lupaamalla, että menestystä on lopulta tulossa, sanoo Moshes.

Myös laajemman liikekannallepanon julistamista on turha odottaa, sillä edellistä ei koskaan päätetty.

Riippumattoman venäläismedian Meduzan (siirryt toiseen palveluun) mukaan liikekannallepanon pitkittämiselle on nähty useita eri selityksiä.

– Kutsuntatoimistot jatkavat ihmisten palkkaamista, sillä kansalaiset haluavat osallistua sotilaalliseen operaatioon, kertoi presidentinhallinto Meduzan mukaan.

Putin puhuu Venäjän liittokokouksessa, joka kattaa Venäjän parlamentin molemmat kamarit: ylähuoneen eli liittoneuvoston ja alahuoneen eli duuman.

Putin pitää puheensa vain kolme päivää ennen Venäjän hyökkäyksen vuosipäivää. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.