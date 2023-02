Utajärvelle rakennettava Suomen suurin aurinkovoimala saa valtiolta miljoonatuet – vanha turvesuo katetaan sadoilla tuhansilla aurinkopaneeleilla

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Skarta Energyn hankeyhtiölle, Utajärven Solarpark Oy:lle, 13,3 miljoonaa euroa investointitukea aurinkosähkövoimalaitoksen investointiin Utajärvelle.

Uusi aurinkopuisto rakennetaan käytöstä poistetulle Tunturipuiston turvesuoalueelle. Turpeen nosto alueella lopetettiin vuonna 2018. Sitä ei ole tuotannon jäljiltä ennalistettu eikä sinne selvitysten mukaan ole ehtinyt syntyä myöskään uusia luontoarvoja.

Aivan tulevan aurinkovoimalan tuntumaan ollaan toteuttamassa myös tuulivoimalaa sekä suurta teollisuusaluetta, jossa voidaan muutaman vuoden kuluttua hyödyntää kesäisin aurinkoenergiaa ja talvella, kun aurinkopaneelit tuottavat vain vähän sähköä, tuulivoimaa. Tällaisia toisiaan täydentäviä hybridipuistoja on rakennettu tai rakenteilla myös muualla Suomessa.

Utajärven Yrityspuiston toimitusjohtaja Vuokko Paso puhuu vierienergiasta, jossa yritykset saavat tarvitsemansa sähköenergian ilman kalliita siirtomaksuja.

– Tavoitteena on, että energian hinta pysyisi yrityksille kohtuullisena ja se olisi puhtaasti tuotettua vihreää energiaa, Paso kertoo.

Pason mukaan uusi teollisuusalue sopii erityisesti yrityksille, jotka joutuvat käyttämään runsaasti sähköenergiaa. Yhtenä mahdollisuutena on puhuttua myös suuren datakeskuksen sijoittumisesta alueelle, mutta neuvottelut siitä ovat vielä kesken.

Utajärven kunta on hankkinut myös lisää teollisuusaluetta puiston läheisyydestä. Yhteensä alueen tuntumassa on noin 370 hehtaaria teollisuusaluetta.

Aurinkovoimalaa toteuttavan Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen kertoo, että aurinkovoimalan yhteyteen on tulossa myös sähkövarasto, jolla tasapainotetaan puiston tuotannon vaihteluita.

Aurinkovoimalan on määrä tuottaa jatkossa sähköä sekä lähialueen teollisuusalueelle että myös valtakunnalliseen sähkön kantaverkkoon.

Useasta vaiheesta rakentuvan kokonaisuuden ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi on noin 73,7 miljoonaa euroa.

– Ensimmäisen vaiheen jälkeen tulossa on vielä kaksi samansuuruista investointia, Tuominen kertoo.

Rakentamisen on määrä alkaa jo kesällä 2023 ja tavoitteena on, että aurinkopuisto tuottaa energiaa verkkoon jo vuoden 2024 aikana. Aurinkovoimalan rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta ja itse voimala työllistäisi noin 5 henkilöä seuraavat 40 vuotta.