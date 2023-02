Teiden reikiintyminen alkoi Etelä-Suomessa jo tammikuussa – kunnossapitorahaa hupenee ennen kuin kevätsäät ovat edes alkaneet

Alkuvuoden vaihtelevat kelit ovat aiheuttaneet pienessä ajassa runsaasti vaurioita teihin Etelä-Suomessa. Uudenmaan ely-keskuksen mukaan sahaava lämpötila on usein kevään ongelma, mutta tänä vuonna reikiä on jouduttu paikkailemaan jo tammikuussa.

Asfalttiin voi tulla reikiä, kun tien rakenteeseen pääsee vettä, joka vuoroin jäätyy ja sulaa.

– Yhdellä viikolla tammikuussa tuli lyhyessä ajassa todella paljon vaurioita tien päälle, kertoo kunnossapitovastaava Henri Aaltonen Uudenmaan ely-keskuksesta.

Hän arvioi, että Etelä-Suomessa Kehä I ja Kehä III ovat vahingoittuneet eniten.

– Lisäksi muut päätiet, moottoritiet ovat kärsineet pahoin. Kun liikennemäärät ovat isoja, se on omiaan aiheuttamaan päällystevaurioita tällaisten kelien aikana, Aaltonen selittää.

Pienemmätkään tiet eivät ole säästyneet vaurioilta.

Asfalttivaurioista kannattaa ilmoittaa

Urakoitsijoiden on täytynyt tasata pahimpia aukkoja jo talvella, mikä on paljon vaikeampaa kuin kesällä.

– Talvella ensimmäinen toimenpide on yleensä se, että paikalle viedään öljysoraa. Se on hyvinkin väliaikainen ratkaisu, sillä se häviää aika nopeasti autojen renkaiden mukana. Lisäksi on myös jo saatu tämän kuun aikana valuasfalttia, mikä on vähän pysyvämpi paikkaus öljysoran tilalle, kunnossapitovastaava Henri Aaltonen toteaa.

Edessä on vielä kevät, jolloin lämpötilavaihtelut ovat yleisiä ja lisää vaurioita on odotettavissa. Varhaiset paikkaustarpeet nakertavat tämän vuoden budjettia.

– Kyllähän se tarkoittaa sitä, että määrät joita urakoihin on varattu, tulevat täyttymään, ja se on tietenkin jostain muusta pois, Aaltonen sanoo.

Hän kannustaa autoilijoita ilmoittamaan tiessä havaituista vaurioista Liikenteen asiakaspalveluun (siirryt toiseen palveluun) eli esimerkiksi soittamalla Tienkäyttäjän linjalle. Pienemmätkin vauriot huomioidaan, vaikkei niitä tultaisi korjaamaan välittömästi.

– Jos puhelun aikana tulee ilmi, että reikä on iso, siihen reagoidaan nopeasti. Myös pienistä rei'istä on hyvä kertoa, sillä niitä pyritään seuraamaan ilmoituksen perusteella.