Neljä syytä siihen, miksi käsillä on poikkeuksellinen lakkokevät

Tampereen yliopiston sosiologian emeritusprofessori Harri Melin kertoo, miksi AKT:n lakko on harvinainen.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT hylkäsi sovintoehdotuksen sunnuntaina illalla. Pelkästään ahtaajien lakko käytännössä pysäyttää ulkomaankaupan tavaraliikenteen.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti rekkojen purku- ja lastaustöitä koskevan tukilakon torstaina.

Tampereen yliopiston sosiologian emeritusprofessori Harri Melin kertoo neljä syytä, miksi lakkokevät näyttää poikkeukselliselta.

1. Kymmenen vuoden luottamus koetteilla

Lakkojen ja lakonuhkien ilmeneminen ei ole historiassa sinänsä poikkeuksellista. Suomi oli emeritusprofessorin sanoin vielä 1970-luvulla ristiriitoja täynnä oleva lakkoaltis yhteiskunta.

– Tällaista on nähty ennenkin, Melin sanoo.

Suomessa on kuitenkin totuttu kymmenen viime vuotta siihen, että työmarkkinakierrokset ovat sujuneet nopeasti. Jopa vaikeiksi ennakoidut neuvottelut on saatu sovittua hyvässä yhteisymmärryksessä.

Avaa kuvien katselu Emeritusprofessori Harri Melin sanoo, että kuljetusalan sopimus vaikuttaa siihen, mille tasolle tulevat palkankorotukset tulevat. Kuva: Antti Eintola / Yle

Nyt tässä on näkyvissä muutos.

– Vuosi sitten terveydenhuoltoalan riidan yhteydessä tilanne vaikeutui. Superin ja Tehyn työtaistelun jälkeen on eletty huomattavasti tuulisempaa tai myrskyisempää aikaa, Melin kertoo.

Suomessa on pitkät perinteet keskinäisessä luottamuksessa, mutta nyt tämä näyttää hakevan uutta muotoa.

– Kriittiset puheenvuorot sekä työnantajaliittojen edustajien puolelta että ammattijärjestöjen johtajien puolelta ovat merkittävällä tavalla kärjekkäämpiä kuin ne olivat 1900-luvun loppuvuosina. Pitkän rauhallisen kauden jälkeen tämä saattaa monesta tuntua, että nyt työmarkkinoilla myllertää ja myllertää pahasti.

2. Määrittelemätön lakko on harvinaisuus

Lakkokynnys on noussut Suomessa 50:n viime vuoden aikana. AKT:n lakko on harvinainen, koska siinä ei määritetä loppuaikaa.

– Tämänkaltaiset lakot ovat meille hyvin harvinaisia. 2000-luvulla on ollut hyvin vähän lakkoja, ja ammattiliitot ovat toimineet vastuullisesti lakkoaseen kanssa. Toki meillä on ollut lyhyitä, kohdennettuja työtaisteluja.

Melinin mukaan neuvottelujen ulkopuolisten on mahdoton sanoa, kuinka kaukana tai lähellä sopimus on. Pitkittyessään lakolla on vakavia seurauksia.

– Satamalakko tarkoittaa koko yhteiskunnan hiljaista halvaantumista.

3. Vaikuttaa tuleviin sopimuksiin

AKT:n lakko vaikuttaa myös muiden alojen sopimuksiin. Riidan lopputulos vaikuttaa siihen, mille tasolle tulevat sopimukset asettuvat.

– Suomalainen työmarkkina on toiminut niin, että jos jokin toimiala onnistuu neuvottelemaan muita paremmat sopimukset, ruvetaan puhumaan jälkeenjääneisyydestä. Seuraavalla neuvottelukierroksella muut liitot pyrkivät vähintään siihen samaan tasoon, mitä muut onnistuivat saamaan, Melin sanoo.

Merkittävää lakossa on Melinin mukaan myös se, miten AKT irrottautuu yleisestä yhteläisestä linjasta. Suomi on omaksunut siinä Ruotsin mallia. Vientiteollisuuden avainliitot toimivat päänavaajina ja muut toimialat seuraavat sopimusten tasoa.

– Sitä ei ole missään sovittu, että meillä on yleinen yhtäläinen linja. Tämä linja on nimenmaan työnantajien tahto.

4. Inflaation vaikutus

Suomessa on tehty Melinin mukaan hyvin maltillisia ratkaisuja kymmenen viime vuoden aikana. Inflaatio on pitkästä aikaa noussut lähelle kymmentä prosenttia, mikä on merkinnyt selkeää heikennystä palkansaajien ostovoimaan.

Samalla inflaation taso vaikuttaa nyt harvinaisen paljon neuvotteluissa.

– Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopima runsaan kuuden prosentin palkankorotus ei edes kata inflaatiota. Oletus on, että tänä vuonna inflaatio laskee. Se parantaa osaltaan ostovoimaa.