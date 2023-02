18 tutkijaa Suomen yliopistoista pääsi maailman huippujen listalle, mutta listaa on helppo lukea väärin

LUT-yliopiston aurinkotalouden professori Christian Breyer on yksi maailman siteeratuimmista tutkijoista.

Hän ja 17 muuta suomalaisyliopistoissa työskentelevää tutkijaa ylsivät viime vuonna yhdysvaltalaisen analytiikkatalo Clarivaten viitatuimpien tutkijoiden listalle (siirryt toiseen palveluun).

Listalle pääsy tarkoittaa sitä, että he ovat onnistuneet kirjoittamaan tutkimuksistaan artikkeleja, joihin toiset tutkijat ovat viitanneet poikkeuksellisen paljon.

Mutta mitä merkitystä listamenestyksellä on, ja miten listauksia pitäisi tulkita?

Kysyimme tutkija Christian Breyeriltä, LUT-yliopiston vararehtori Jari Hämäläiseltä sekä Tampereen yliopistossa yliopistolistauksiin perehtyneeltä Laura Himaselta.

Breyer: Artikkelit löysivät yleisönsä

Christian Breyer ajattelee, että listalle pääsy on eräänlainen tunnustus pitkäjänteisestä työstä ja toisaalta siitä, että tutkimustiimi on paiskinut viime vuosina reippaasti töitä.

Toisaalta hän katsoo, että listamenestyksen taustalla myös hyvää tuuria.

– Olemme valinneet oikeita tutkimusaiheita, ja toiset tutkijat ovat löytäneet artikkelimme, Breyer sanoo.

Breyer alleviivaa sitä, ettei tutkimuksen tekeminen ole yksilösuoritus.

Hänen tutkimusryhmänsä tekee yhteistyötä niin oman yliopiston muiden tutkimusryhmien kanssa kuin kansainvälisestikin.

Vetoapua rahoitushakuun

Clarivaten listalle pääsy ei muuttanut Breyerin tutkija-arkea yhdessä yössä, mutta jos listamenestyksestä on tulevaisuudessa hyötyä, Breyer toivoo sen liittyvän tutkimusrahoituksen hakemiseen.

– Olisi hienoa, jos voisi keskittyä enemmän tutkimustyöhön ja vähemmän siihen, että juoksee rahoituksen perässä, hän pohtii.

LUT-yliopistossa työskentelee tällä hetkellä kolme Clarivaten listalle päässyttä professoria.

Vararehtori Jari Hämäläisen mukaan listasijoituksia on juhlistettu pullakahveilla – ja tutkimusrahoituksesta keskustelemalla.

Listaus suosii tiettyjä aloja

Projektipäällikkö Laura Himanen kuvailee Clarivaten listaa kenties tunnetuimmaksi yksittäisiä tutkijoita järjestykseen laittavaksi ranking-listaksi.

Hän työskentelee nykyään Tieteen tietotekniikan keskus CSC:llä, mutta tarkasteli korkeakoululistauksia aiemmassa työssään Tampereen yliopistossa.

Himasen mukaan esimerkiksi media käsittelee tutkija- ja yliopistorankingeja usein turhan suoraviivaisesti. Hän korostaa, etteivät listaukset kerro yksiselitteisiä totuuksia.

Näin Clarivate listaa viitatuimmat tutkijat Avaa Yhdysvaltalainen analytiikkatalo Clarivate laatii vuosittain Highly Cited Researchers -listan eli viitatuimpien tutkijoiden listan. Listan pohjana ovat Web of Science -tietokannasta löytyvät artikkelit. Vuoden 2022 listalla oli liki 7 000 tutkijaa 69 maasta tai alueelta. Vuoden 2022 listalle päässeistä tutkijoista 38 prosenttia oli Yhdysvalloista ja 16 prosenttia Manner-Kiinasta.

Esimerkiksi Clarivaten viitatuimpien tutkijoiden lista perustuu yhtiön omasta Web of Science -tietokannasta löytyviin, vertaisarvioituihin ja englanninkielisiin tutkimusartikkeleihin.

Himasen mukaan tietokantavalinta suosii etenkin luonnontieteitä ja lääketiedettä, kun taas humanistiset ja yhteiskuntatieteet ovat tietokannassa huonommin edustettuina.

Hänen mukaansa viittauslistalle pääsyä helpottaa myös esimerkiksi se, jos tutkija on mukana tekemässä kansainvälisen tutkijajoukon yhteistä tutkimusartikkelia. Yhteisjulkaisut keräävät tyypillisesti enemmän viittauksia.

– Tämä ei tietenkään vähennä arvoa vaikkapa siltä, että luonnontieteilijän tai lääketieteilijän julkaisuun tulee paljon viittauksia. Hirveän helposti vain tehdään suoraviivaisia johtopäätöksiä, että listalla oleva on jotenkin parempi kuin monet muut tutkijat, Himanen sanoo.

Määrän lisäksi laatua

LUT-yliopiston vararehtori Jari Hämäläinen kertoo, että yliopisto seuraa listamenestystään tarkasti.

Erilaiset listaukset antavat vararehtorille tietoa esimerkiksi siitä, kuinka oman yliopiston tieteenalat pärjäävät muihin verrattuna.

Pelkän viittausten määrän lisäksi täytyy kuitenkin katsoa laatua – viittauksia voi nimittäin saada myös kehnolla tutkimuksella, jos muut alkavat viitata tutkimukseen siinä tehtyjä virheitä korjatakseen.

Mainehyöty

Tutkijoiden keräämät viittaukset painavat myös yliopistorankingeissa, joissa yliopistoja laitetaan paremmuusjärjestykseen.

Tunnettuja yliopistovertailuja ovat THE, QS ja ARWU. Hämäläinen arvioi, että vertailuihin pääsy voi tuoda yliopistolle mainehyötyä.

– Jos yliopisto ei ole maailmankuulu ja joku harkitsee hakevansa tänne töihin tai opiskelemaan, hän voi tsekata, millaisesta yliopistosta on kyse, Hämäläinen sanoo.

Projektipäällikkö Laura Himasen mukaan yliopistovertailut suosivat tyypillisesti pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevia, ennestään tunnettuja yliopistoja.

Tämä johtuu mainekyselyistä, joissa menestyvät yleensä samat yliopistot kuin aina ennenkin. Ongelma on tuttu myös LUTin Hämäläiselle.

– Lisäksi täytyy muistaa, että rankingyhtiöt ovat kaupallisia toimijoita, jotka tarjoavat yliopistoille myös konsultointia, Hämäläinen lisää.

Laura Himanen on mukana kansainvälisessä More than your rank -aloitteessa, jonka tavoitteena on monipuolistaa yliopistojen menestyksen arviointia laajemmaksi kuin mitä pelkät rankingit kertovat.

