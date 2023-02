Uusi Kuukkeli nousee tuhkasta Saariselän matkailukeskukseen – suunnitelmat ovat loppusuoralla, ja ostoskeskus on määrä avata marraskuussa

Vuosi sitten tapahtuneen tulipalon jälkeen Kuukkelin kauppias ja omistaja Antero Ylävaara vannoi rakentavansa sen tilalle uuden, entistä ehomman Kuukkelin omistamalleen tontille. Alkua viivästytti erimielisyys vakuutusyhtiön kanssa korvauksen tasosta.

Vakuutusyhtiö vaati rakentamaan uuden kaupan vanhan palaneen kaupan perustusten päälle. Ylävaara ei tähän suostunut ja myös rakennusvalvontaviranomainen oli samaa mieltä kauppiaan kanssa. Viimein asiassa saavutettiin kompromissi ja suunnittelu aloitettiin lokakuussa.

– En voinut suostua vaatimuksiin rakentaa vanhan perustuksen päälle, vaan halusin aloittaa suunnittelun täysin puhtaalta pöydältä. Se maksoi minulle reilut 800 000 euroa, mutta nyt voidaan toteuttaa se, mitä tavoiteltiin, kertoo kauppias Antero Ylävaara.

Lopullisen vakuutuskorvauksen määrä ei ole vielä täysin tiedossa, mutta Ylävaaran mielestä nyt on tavoitettu sellainen pohjaratkaisu, että kaupan rakentaminen voidaan aloittaa.

Hiljentynyt matkailurakentaminen saa buustia Kuukkelista

Matkailurakentaminen on jonkin verran vähentynyt Lapissa tällä hetkellä. Se on kauppias Antero Ylävaaran mukaan ollut omiaan herättämään urakoitsijoiden kiinnostuksen Kuukkeli-projektia kohtaan. Suurin rakennustarvikkeiden hintapiikkikin on laantunut, joten kauppias on toiveikas.

– Kiinnostusta on ollut koko Lapissa ja jopa Oulua myöten, joten uskon saavani useampia tarjouksia rakentamiseen, toivoo Ylävaara.

Nyt viimeiset suunnitelmat uutta markettia varten ovat valmiit ja urakkavaiheeseen siirrytään huhtikuussa. Rakentaminen on määrä aloittaa ennen vappua. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, uuden Kuukkelin avajaiset pidetään 23. marraskuuta, juuri joulusesongin alla.

Uuteen rakennukseen tulevat tilat päivittäistavarakauppaa varten, Alkon myymälä, asiamiesposti ja Ravintolamaailma. Lisäksi tilaa on parille kolmelle pienemmälle myymälälle. Yhteensä tilaa on 2800 neliömetriä.

Pikku Kuukkeli täytti tehtävänsä

Heti palon jälkeen Antero Ylävaara alkoi kiivaasti etsiä korvaavia liiketiloja Saariselältä. Monien vääntöjen jälkeen sijaiskauppa Pikku Kuukkeli aloitti Saariselän Siulan tiloissa 31.3. viime keväänä. Entisen 2700 neliön sijaan liiketoiminta piti saada sopimaan Siulan alakerran noin 600 neliön päätilaan ja yläkerran pieniin näyttelytiloihin. Alko otti paikkansa kellaritiloista ja näillä järjestelyillä on menty siitä alkaen.

Avaa kuvien katselu Väistötiloissa Saariselän Siulassa toiminut Pikku-Kuukkeli täyttää tehtävänsä hyvin. Vaikka tilat ovat pienet, asiakkaat ovat löytäneet marketin hyvin Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

– Aluksi näytti siltä, etteivät matkailijat enää tulleet sankoin joukoin Saariselälle, koska menivät taas ulkomaille. Kesän jälkeen vilkastui ja syksy on ollut jo ennätysvilkas. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja kauppa on käynyt hyvin, Ylävaara kertoo.

Pienempien tilojen vuoksi kaupan valikoimaa on jouduttu supistamaan, mutta mistään tuotteista ei ole ollut pulaa kauppiaan mukaan.

– Asiakkaiden kertaostokset ovat pienentyneet, mutta käynnit lisääntyneet, laskee Ylävaara.

Ennätyskevättä eletään

Kaikki matkailijamääriä kuvaavat mittarit sojottavat ylöspäin, niin myös Saariselällä. Ulkomaisten matkailijoiden lisääntynyt määrä on kompensoinut kotimaisten matkailijoiden määrän pienenemistä viime vuodesta. Kauppias Antero Ylävaara näkeekin, että Lapin matkailun tulevaisuus on kansainvälistymisessä.

Avaa kuvien katselu Kauppias Antero Ylävaaralla on riittänyt vilskettä viime aikoina. Joskus mainitulle eläkkeelle hän ei jouda. Ylävaara katsoo velvollisuudekseen saattaa uuden Kuukkelin rakennusprojektin maaliin. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Saariselän tulee tarjota palveluja yhä suuremmalle joukolle ulkomaalaisia. Se tarkoittaa myös jatkuvaa opiskelua sen suhteen, mitä palveluja nämä lomallaan odottavat.

– Haluamme tarjota juuri sitä, mitä lomailija tarvitsee. Otamme huomioon koko kirjon, emmekä laiminlyö pikaruokaakaan, kehuu Ylävaara, joka kertoo uudessa Kuukkelissa panostettavan monipuolisen ravintolamaailmaan.

Saariselän uuden Kuukkelin kustannusarvio on noin seitsemän miljoonaa euroa. Siinä on tilaa marketille, Alkolle, ravintoloille ja muille tukipalveluille. Se rakennetaan osittain puusta. Julkisivuun sisällytetään Lappi-henkisiä materiaaleja ja symboleja.