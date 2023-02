NHL-uran nolo loppu auttoi Ville Leinoa löytämään itsestä uusia puolia: “Rupesin ajattelemaan itseäni muunakin kuin jääkiekkoilijana”

Ville Leino sanoo vuosien jälkeen ymmärtäneensä, että urheilu-uran vaikeat ajat ovat olleet loppuelämän kannalta opettavaisia. Nyt hän pyörittää menestynyttä Billebeino-brändiä ja on padel-yrittäjä.

Entinen ammattilaiskiekkoilija Ville Leino tunnetaan nykyisin yrittäjänä, joka suunnittelee vaatteita ja pyörittää vaatealan Billebeino-yritystä sekä padel-keskuksia Helsingissä, Kuopiossa ja Lahdessa.

Leinon kuutisen vuotta sitten päättynyt jääkiekkoura oli täynnä loistavia onnistumisia, mutta myös suuria pettymyksiä. Leino sanoo, että molempia on tarvittu siihen, että hän on kasvanut tekemään asioita, joita nyt tekee.

Kotimaan kiekkoilusta mieleen on jäänyt erityisesti Hämeenlinnan pallokerhon eli HPK:n SM-kulta vuonna 2006. Valmentajana oli sittemmin leijonakuninkaaksikin tituleerattu Jukka Jalonen.

– Jukka on ollut yksi merkittäviä valmentajia ja ihmisiä tässä matkan varrella. Jukan tyylissä oli hienoa se, että se oli tietyllä tavalla simppeliä ja helppoa ymmärtää. Oli vapaus ajatella ja pelata. Simppeli asia, mutta vaikea pitää mielessä.

NHL-uran kohokohta puolestaan oli kevät 2010 Philadelphia Flyersin riveissä, jolloin tulokas Leino oli joukkueensa kärkipelaajia ja teki tulokkaiden piste-ennätyksen pudotuspeleissä.

”Jokainen peli voi olla viimeinen peli”

NHL-uran ikävä päätös puolestaan oli se, että Leinon peliotteisiin tyytymätön Buffalo Sabres osti pelaajan ulos jättisopimuksesta kesällä 2014. Miljoonakorvaus tuli vuosia peliäkään pelaamatta joukkueessa ja sopimuksesta tuli yleinen naurunaihe. Ilkkumisen kohteena oleminen oli urheilijalle kova paikka.

– Onhan se inhottava tilanne, mutta jälkeenpäin olen tajunnut, että kaikki vaikeat ajat on loppuelämälle oivaltavia ja ovat särkeneet sitä egoa.

Leino kuvailee, että hän oppi ajattelemaan itseään muunakin kuin jääkiekkoilija Ville Leinona. Ja oivaltamaan, mistä muista asioista hän pitää ja nauttii.

– Itseensä tutustuminen tavallaan. Sillä tavalla se oli aika mielenkiintoinen aika.

Leino arvioi, että ilman tuota aikaa ei olisi välttämättä syntynyt myöskään nykyistä vaatebisnestä. Hän perusti ystävänsä kanssa Billebeinon vuonna 2014.

Asiaa auttoi toki myös se, että talous oli turvattu.

– Joo, totta kai. Helppo olisi sanoa, että se olisi tapahtunut ilmankin. Mutta kyllä me myös aika kevyesti lähdettiin, että ei ne satsaukset rahallisesti ole ollut niin kauhean isoja. Totta kai se on helpottanut sitä taustaa ja tekemistä, ettei ole ollut ihan koko elämä kyseessä.

– Joskus on tietysti ihan hyväkin, että on kaikki kiinni jossain. Sellaistahan se on NHL-pelaajan arkikin, että jokainen peli voi olla sun viimeinen peli.

Katso tästä koko Puoli seitsemän -lähetys: