Laajentunut lyijykielto tuli voimaan – aseseppä voi parantaa vanhan haulikon toimivuutta teräshauleille

Metsästäjien pahimmat pelot eivät toteutuneet, ja lyijyhaulien käyttö on edelleen mahdollista. On kuitenkin syytä selvittää, miten oma haulikko toimii korvaavilla materiaaleilla.

Suomalaisen metsästäjän on nyt syytä vilkaista asekaappiinsa. Jos arsenaaliin kuuluu haulikko, on sen käytössä oltava ensi syksynä entistäkin tarkempi.

Helmikuun 16. päivästä alkaen lyijyhaulien käyttö on kielletty kaikilla kosteikkoalueilla. Kiellolla halutaan suojella vesilintuja, jotka syövät ravinnon mukana maastoon jääneitä hauleja.

Metsästäjän on joko vältettävä asetuksen tarkoittamia alueita tai siirryttävä lyijyä korvaaviin materiaaleihin.

Lyijyä on yleisesti korvattu teräksellä, joka on edullinen ja sopivalla latauksella tehokas patruuna. Korkeammat paineet ja teräksen kovuus asettavat aseelle kuitenkin kovemmat vaatimukset.

– Aseesta on hyvä selvittää mahdolliset leimat, jotka kertovat sen teräshaulikelpoisuudesta tai siitä, mille paineille se on koestettu, sanoo liperiläinen aseseppä Pekka Jormanainen.

Jos ase ei sovellu teräshauleille, voi sillä ampua korvaavia pehmeitä hauleja, kuten sinkkiä, tinaa tai vismuttia. Ongelmana on hinta, joka voi esimerkiksi vismutilla olla 5–10 euroa per patruuna, kun lyijy- ja teräshauleilla hinta on alle euron.

Vanhemmilla aseilla voi yleensä ampua myös standard steel -teräspatruunoita, joissa lataukset ja haulien määrä ovat pienempiä.

Puoli miljoonaa haulikkoa

Haulikko on Suomessa yleisin metsästyksessä käytettävä ase. Sitä käytetään pääasiassa pienriistan, kuten lintujen metsästykseen enintään noin 35 metrin ampumamatkoilla.

Suomessa on noin puoli miljoonaa haulikkoa. Yleissääntönä voi sanoa, että vasta 1990-luvulla valmistetut haulikot on suunniteltu kestämään teräshauleja.

Metsästysaseet voivat hyvällä huollolla kestää helposti kymmeniä vuosia. Suomessa on käytössä vielä yleisesti 1960–80-luvuilla valmistettuja haulikoita.

Metsästäjäliitto arvioi vuonna 2015, että vain 10–15 prosenttia suomalaisten haulikoista oli suoraan teräshaulikelpoisia. Osuus sen jälkeen noussut, sillä joka vuosi romutetaan vanhoja ja arvottomia perintöaseita.

Avaa kuvien katselu Aseen piipusta löytyvä ranskanlilja kertoo siitä, että se on käy kaikille teräshaulipatruunoille. Myös esimerkiksi ”steel shot” -merkintä kertoo teräshaulikelpoisuudesta. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Viime hetken muutos tulkintaan

EU:n kemikaaliviraston laatiman asetuksen pelättiin metsästyspiireissä lopettavan lyijyhaulien käytön kokonaan. Alkuperäisessä asetuksessa kosteikon määritelmä oli todella laaja. Mukaan kuuluivat esimerkiksi turvemaat, joita on noin kolmannes Suomen pinta-alasta.

– Jos sitä olisi tulkittu tiukimman mukaan, niin käytännössä koko Suomi olisi mennyt kieltoon, sanoo metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen Suomen Metsästäjäliitosta.

Komissio antoi määritelmään kuitenkin tulkintavaraa, jota Suomessa asetusta valvova Tukes käytti. Sen helmikuussa antaman tulkintaohjeen mukaan kosteikon määritelmä liittyy aina avoimeen veteen tai sen läheisyyteen.

Asetus kieltää lyijyhaulien käytön muun muassa vesistöalueilla, niihin rajoittuvilla niityillä, sekä vaikeakulkuisilla avosoilla. Lisäksi lyijyhaulit on kielletty sadan metrin säteellä näistä alueista.

Perinteinen suomalainen metsäkanalintujen metsästys, jossa kuljetaan metsässä pitkiä matkoja koiran kanssa tai ilman, on periaatteessa mahdollista lyijyhauleilla. On vain vältettävä asetuksen tarkoittamia kosteikkoalueita tai vaihdettava niiden kohdalla korvaavat materiaalit piippuun.

– Teoriassahan se onnistuu, Partanen sanoo.

Tukes aikoo julkaista tänä vuonna karttapalvelun, jossa luvalliset alueet saa helposti näkyviin.

Metsästäjät ovat olleet huolissaan oikeusturvastaan. Pelätään, että pelkkä lyijyhaulien hallussapito voi tuoda seuraamuksia, jos metsästäjä ei pysty todistamaan, ettei aio käyttää niitä kielletyillä alueilla.

Tukesin mukaan ainakin ensi metsästyskaudella lain valvonta painottuu ohjaukseen ja neuvontaan.

Piippua voi avartaa

Vanhan haulikon toimivuutta teräshauleille voi parantaa asesepällä.

– Ikä ei ole olennainen tekijä. Jos haulikko on hyväkuntoinen ja sillä on esimerkiksi tunnearvoa, niin sen muokkaaminen voi olla järkevää, Pekka Jormanainen sanoo.

Vanhan aseen muokkauttamiseen voi kannustaa myös uuden aseen hankkimiseen liittyvä byrokratia. Aseen hankkimislupa maksaa 105 euroa ja edellyttää haastattelua poliisin luona.

Yleisin toimenpide vanhan aseen kohdalla on täyssuppean piipun avartaminen puolisuppeaksi. Avartaminen tapahtuu käyttämällä erilaisia käsikalvaimia.

– Itse työ on varsin yksinkertainen ja nopea. Ase on kuitenkin määräysten mukaan käytettävä tarkastettavana, jos sen paineenalaisiin osiin tehdään muutoksia, Jormanainen sanoo.

Riihimäellä tehtävä tarkastus maksaa 20 euroa, mutta kuljetuksineen ja töineen supistuksen avartaminen tulee Jormanaisen arvion mukaan maksamaan yhteensä noin 200 euroa.

Toinen toimenpide on patruunapesän ylimenokartion loiventaminen, mikä vähentää painetta ja voi parantaa osumakuviota.

Teräshaulipatruunat ovat tehokkaamman latauksen ja suuremman haulimäärän saavuttamiseksi usein 76 tai 89 milliä pitkiä eli niitä ei voi ampua ennen yleisillä 12/70-kaliiberin haulikoilla. Patruunapesän pidentäminen onnistuu asesepältä, mutta aseen kaliiberin muuttuessa on haettava kokonaan uusi aselupa.

Testaa uudet patruunat

Uuden patruunan antama osumakuvio on erityisen tärkeä testata, jos haulimateriaali muuttuu. Kuvion voi testata ampumalla eri etäisyyksiltä isolle pahvin tai paperin palaselle.

Kevyemmät korvaavat materiaalit, kuten sinkki tai matalatehoiset standard steel -teräspatruunat tarkoittavat myös lyhyempiä ampumamatkoja.

Kun lyijyhaulien käyttö vesilinnustuksessa kiellettiin vuonna 1996, lopetti osa metsästäjistä sorsastuksen kokonaan.

Nytkin Metsästäjäliitossa pelätään, että varsinkin harvemmin metsällä käyvät lopettavat harrastuksen.

– Olisi tärkeää kertoa varsinkin vanhemmille metsästäjille, että korvaavia materiaaleja on. Jos metsällä käy muutaman kerran syksyssä, pärjää yhdellä kalliillakin vismuttipatruunarasialla pitkään, Jussi Partanen sanoo.

Voit keskustella aiheesta 23.2.2023 klo 23 saakka.