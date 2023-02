Apteekit lyhentävät aukioloaikojaan, kun farmaseutteja ei saada töihin – avoinna olisi satoja paikkoja

Apteekkari Tuija Hämäläisen viime kesästä muodostui työntäyteinen. Suomea vaivaava farmaseuttipula pakotti yrittäjän turvautumaan erikoisjärjestelyihin.

– Olemme valitettavasti joutuneet supistamaan aukioloaikojamme molemmista päistä päivää saadaksemme toiminnan pyörimään. Viime kesänä en myöskään pystynyt pitämään yhtään lomaa ja mieheni kanssa teimme 50-tuntisia viikkoja, Hämäläinen kertoo.

Tiukasta tilanteesta huolimatta Hämäläinen kokee, että joustaminen kuuluu yrittäjän arkeen ja mielekäs työ auttaa jaksamaan.

Hämäläinen ei ole yksin ongelman kanssa. Apteekkariliiton mukaan jopa 70 prosenttia apteekeista joutuu kamppailemaan työvoimapulan kanssa.

– Pula on kova. Apteekeissa olisi heti tarjolla satoja työpaikkoja farmaseuteille. Toivomme, että saisimme lisää farmaseutteja lähivuosina, jotta lääkeneuvonta saataisiin turvattua. Se on ihan siellä apteekkityön ytimessä, sanoo farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler Apteekkariliitosta.

Koulutusmääriä on pystytty viime vuosina nostamaan maltillisesti, mutta farmaseuttien kysyntä on kasvanut voimakkaammin. Väestön ikääntyessä Suomessa käytetään yhä enemmän lääkkeitä.

Hyvinvointialueet ovat farmaseuttimagneetteja

Farmaseutit työskentelevät yhä useammin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa lääkehoidossa. Farmaseuttien tehtävänä on terveydenhuollossa muun muassa tarkastaa potilaiden lääkitykset ja varmistaa, ettei lääkkeillä ole keskenään haitallisia rinnakkaisvaikutuksia.

– Tämä on tervetullut kehityssuunta, koska tiedämme, että Suomessa on paljon lääkehoidon ongelmia. Lääkealan osaajat voivat omalla panoksellaan edistää hyvää ja turvallista lääkehoitoa. Hyvinvointialueiden nopea rekrytointitahti näkyy kuitenkin työvoimapulana apteekeissa, Sandler toteaa.

Sandler arvioi, että esimerkiksi HUSin palkkalistoilla on jopa 500 farmaseuttia. Hyvinvointialueet ovat palkanneet farmaseutteja niin suuressa määrin, että jopa terveydenhuoltoon alkaa tällä hetkellä olla haastavaa löytää työvoimaa.

Samaan aikaan myös uusia avoapteekkeja perustetaan useita vuodessa, mikä kiristää tilannetta entisestään.

Nuorena vitsa väännettävä

Porissa osalla apteekeista on rekrytointi päällä käytännössä koko ajan. Niin myös Tiina Hämäläisen omistamassa Länsi-Porin uudessa apteekissa.

– Olemme jokusen saaneet palkattuakin, mutta Pori on jokseenkin syrjässä isoista kasvukeskuksista, jotka ovat työmarkkinoiden kannalta vetovoimaisimpia, Hämäläinen sanoo.

Farmaseutteja koulutetaan Suomessa kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Valmistuvat farmaseutit kaapataan nopeasti yleensä opiskelukaupunkiinsa.

Porissa on jo pitkään ollut tapana pyrkiä kasvattamaan uutta farmaseuttisukupolvea oman kaupungin nuorista.

– Me yritämme antaa alastamme mahdollisimman mielenkiintoisen ja todenmukaisen kuvan nuorille. Meillä on ollut monia TET-oppilaita, jotka ovat sitten useana kesänä olleet myös kesätöissä. Osa heistä on jatkanut farmaseuttikoulutukseen, Tuija Hämäläinen kertoo.

Apteekkien toiveissa on, että nämä nuoret palaisivat aikanaan synnyinkaupunkiinsa farmaseuteiksi.