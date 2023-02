Ponsse on pystynyt korvaamaan Venäjän menetyksen liikevaihdossaan, ongelmia Etelä-Amerikassa

Vieremäläisen metsäkoneyhtiö Ponssen jatkuvien toimintojen tulos heikkeni hieman vuonna 2023. Jatkuvissa toiminnoissa ei ole enää mukana myynnissä olevaa ja toimintansa keskeyttänyttä Venäjän tytäryhtiötä.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 150 miljoonalla eurolla 755 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto aleni neljällä miljoonalla eurolla vajaaseen 47 miljoonaan euroon. Tilauskanta oli vajaat 354 miljoonaa euroa.

Ponsse kertoo suorituksensa olleen vaikeassa maailmantilanteessa kohtuullisen hyvä. Liikevaihdon kannalta yhtiö on pystynyt korvaamaan Venäjän tytäryhtiön menetyksen, sillä ennen Ukrainan sotaa vuonna 2021 liikevaihtoa kertyi 750 miljoonaa euroa. Tilauskanta on kuitenkin kaukana vuoden 2021 lopun tilanteesta, jolloin tilauksia oli 439 miljoonalla eurolla.

Venäjän ehti kasvaa suurimmaksi vientimarkkinaksi ennen Ukrainan sotaa

Ponsse keskeytti kaiken viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle maaliskuun 2022 alussa. Venäjä oli juuri kasvanut vuonna 2021 Ponssen suurimmaksi vientimarkkinaksi. Venäjän liiketoiminnot edustivat viidennestä Ponssen liikevaihdosta ja kolmannesta liikevoitosta.

Kannattavuuteen ovat vaikuttaneet raju inflaatio sekä osien ja komponenttien saatavuusongelmat, jotka ovat näkyneet Vieremän tehtaalla kasvaneina lähes valmiiden metsäkoneiden varastona.

Ponssella on ollut etenkin loppuvuodesta ongelmia Brasilian tytäryhtiössään, jonka toiminta- ja maksuvalmiuskyky on heikentynyt. Tytäryhtiön myyntisaamisista on tehty 19 miljoonan euron luottotappiovaraus, mikä heikensi Ponssen liikevoittoa.