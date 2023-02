Psykiatrin epäillään paitsi murhanneen vaimonsa myös ajaneen perheensä tarkoituksella autolla mereen – tässä Ullanlinnan tapaus minuutissa

Vaimonsa murhasta Helsingin Ullanlinnassa epäiltyä 48-vuotiasta lääkäriä epäillään nyt myös viidestä murhan yrityksestä.

Poliisin mukaan murhan yritykset liittyvät tapaukseen, jossa epäilty mies ajoi autolla mereen Helsingin Kauppatorin edustalla elokuussa 2021.

Oletko tippunut jo kärryiltä? Toimittaja Sara Salmi kiteyttää tapauksen käänteet minuuttiin.

Poliisi on ilmoittanut, että se tutkii 15.–16. joulukuuta välisenä yönä tapahtunutta henkirikosta nyt epäiltynä murhana. Tutkinnassa on ilmennyt asioita, jotka tukevat poliisin mukaan teon suunnitelmallisuutta. Aiemmin rikosnimike oli tappo.

Kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin surmattuna, kun hänen miehensä oli siirtämässä ruumista autoon. Ulkopuolinen henkilö oli kiinnittänyt huomiota epäilyttävään toimintaan.

Epäilty on ollut vangittuna joulukuusta lähtien henkirikosepäilyn vuoksi. Mies on ammatiltaan psykiatrian erikoislääkäri, ja hän on työskennellyt aiemmin muun muassa yrityksensä kautta Terveystalossa. Terveystalo on sittemmin päättänyt sopimuksen.