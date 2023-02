Sisäministeriön Pekka Tiainen Turkin uusista maanjäristyksistä: Moni alueen rakennuksista oli tyhjänä edellisten järistyksien jäljiltä

Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen arvioi, että Turkin eilisten maanjäristysten pientä uhrilukua selittää edellinen maanjäristys.

Uusi järistys tapahtui Antakian kaupungin lähistöllä. Kaupunki vaurioitui erittäin pahoin ensimmäisessä maanjäristyksessä.

– Arvioni on, että hyvin paljon rakennuksia on ollut siellä jo valmiiksi tyhjänä. Koska niin iso osa kaupungin rakennuksista on niin pahasti tuhoutuneita, takaisin palanneita ihmisiä ei ole ollut valtavasti. Se osittain selittää tämänhetkistä lukemaa onnettomuuden uhreista, sanoi Tiainen Radio Suomessa.

Tiainen on paraikaa Gaziantepin kaupungissa Turkissa, jossa hän on koordinoimassa kansainvälistä hätäapua.

Maa järisi Turkissa taas eilen maanantaina kahteen otteeseen. Kuolleita on vajaat kymmenen ja loukkaantuneita noin 200. Lisäksi Syyriassa on loukkaantunut ainakin 130 ihmistä, kertovat paikalliset pelastusviranomaiset.

Onni onnettomuudessa oli Tiaisen mukaan myös se, että pelastus- ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä edellisen järistyksen jälkeen. Siksi uuteen järistykseen on pystytty reagoimaan nopeasti.

Ihmiset eivät uskalla palata koteihinsa

Tiaisen mukaan elämä oli pikkuhiljaa palaamassa ennalleen Turkissa.

– Kyllä tämä oli takaisku. Ihmisiä on paljon kaduilla, koska he eivät uskalla palata takaisin rakennuksiin.

Tiainen sanoo, että Turkin viranomaiset ovat luokitelleet, mihin rakennuksiin on turvallista palata. Palaaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, jos asukkaat näkevät, että rakennuksessa on maanjäristyksen jälkiä nähtävissä.

Tilanne elää edelleen. Tiainen viittaa maanjäristystutkimuskeskusten dataan, jonka mukaan on 25 prosentin mahdollisuus, että yli kuuden magnitudin järistys iskee Turkkiin seuraavan kuukauden aikana.

Kahden viikon takaisessa järistyksessä kuoli Turkissa ja Syyriassa ainakin 44 000 ihmistä.