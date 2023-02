Oulun vaalipiirissä jännitetään, kenelle menevät viime vaalien ääniharavan, ex-pääministeri Juha Sipilän äänet

Kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiriin ääniharava oli kempeleläinen Juha Sipilä. Tämän kevään vaaleissa hän ei kuitenkaan ole ehdolla ja kamppailu jaossa olevasta äänipotista on tiukka.

Suurin osa Oulun vaalipiirin nykyistä 18 kansanedustajasta hakee uutta mandaattia seuraavalle vaalikaudelle. Vaaleissa on ehdolla yhteensä 177 ehdokasta 16 puolueesta.

Viime eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirin perinteinen valtapuolue keskusta kärsi rajun vaalitappion, kun puolueen paikkamäärä putosi yhdeksästä kuuteen. Vaalipiiriin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Yhteensä vaalipiiristä valitaan 18 kansanedustajaa.

Vuoden 2019 vaalien voittajia olivat perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit, jotka lisäsivät paikkalukuaan kukin yhdellä. Äänimäärällä mitattuna voittajiin kuuluivat myös vihreät, vaikka puolueen paikkaluku vaaleissa jäikin edelleen yhteen.

Mielipidetiedustelujen mukaan keskustalla on edessään tiukka vaalitaisto koko maassa. Oulun vaalipiirissä keskustan erityisenä haasteena on myös se, onnistuuko puolue pitämään kiinni poisjäävien Juha Sipilän ja Juha Pylvään äänestäjistä. Heidän yhteinen äänimääränsä viime vaaleissa oli yli 22 000, mikä on enemmän kuin esimerkiksi kaikkien vaalipiirin vihreiden ehdokkaiden yhteinen äänimäärä.

Viime vaalien suurin voittaja olivat yhden paikan lisää saaneet perussuomalaiset, joiden kannatus kuitenkin nousi vaaleissa yli 20 prosenttiin, vaikka edellisissä vaaleissa 2015 puolueen ääniharava, muhoslainen Pirkko Mattila jäi pois. Nyt Mattila pyrkii eduskuntaan keskustan listalta.

Mattilan lisäksi entisenä kansanedustajana eduskuntaan pyrkii keskustan listalla myös ylivieskalainen Eija Nivala, joka valittiin viime vaaleissa Arkadianmäelle. Hän kuitenkin luopui tehtävästä heti valinnan jälkeen tultuaan valituksia Ylivieskan kirkkoherraksi.

Puolet Oulun vaalipiirin nykyistä kansanedustajista on Oulusta. Viime kuntavaaleissa 2021 keskusta menetti kiistattoman asemansa Oulun suurimpana poliittisena ryhmänä, kun kokoomus nousi sen kanssa tasoihin (siirryt toiseen palveluun).

Muualla maakunnassa kokoomuksen asema on kuitenkin selvästi pienempi kuin Oulun seudulla. Kuntavaalien ja eduskuntavaalien lähtökohdat ovat kuitenkin erilaisia, joten vaalien tuloksia ei suoraan voi verrata toisiinsa.

Nykyisistä kansanedustajista vaalit jättää väliin Juha Sipilän ja Juha Pylvään lisäksi myös sosiaalidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen. Viime vaaleissa valittu keskustan haapavetinen Antti Rantakangas kuoli tapaturmaisesti kesken kauden ja hänen tilalleen varasijalta nousi kuhmolainen Tuomas Kettunen.

Tässä ovat Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaat vuoden 2023 vaaleissa.