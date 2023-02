Pienet hiihtokeskukset uskovat, että elinkustannusten nousu sataa niiden laariin – yrittäjä: Pitkän ajomatkan sijaan lähdetään lähirinteisiin

Pohjalaiset laskettelukeskukset odottavat, että hiihtolomamatkailu kohdistuu tänä vuonna tavanomaista enemmän lähikohteisiin.

Muun muassa Lapuan Simpsiöllä, Sievin Louekalliolla, Vimpelin Lakikselta ja Vaasan Öjbergetillä uskotaan, että elinkustannusten nousun takia moni vaihtaa pohjoisen hiihtokeskukset paikallisiin.

– Meillä on siihen hyvinkin kova usko, poikkeustilanteet näkyvät meillä. Esimerkiksi parina viime vuonna koronaepidemian takia ei lähdetty kauemmas hiihtokeskuksiin, vaan käytettiin lähirinteitä, kertoo yrittäjä Markku Turja Lapuan Simpiöltä.

– Alkuvuosi on ollut ihan kelienkin takia viime vuotta heikompi, mutta on yhä näkyvissä, että paikallisia rinteitä suositaan talvilomalla, uskoo Lakiksen yrittäjä Jouni Niemelä.

– Uskon, että jonkun verran se voi lisätä meidänkin laskettelurinteiden käyttöä Öjbergetissä, sanoo Vaasan kaupungin liikuntapalvelujen johtaja Mika Lehtonen.

Myös hiihtokeskusten kustannukset ovat nousseet muun muassa sähkön kallistuttua. Sitä ei kuitenkaan suoraan ole laitettu lippujen hintoihin.

– Me emme ole halunneet lähteä korottamaan hintoja. Totta kai hiihtokeskuksilla on aika isot kulut, koska on henkilökuntaa ja sähkönkulutus on suurta, mutta maltillisilla hinnoilla ollaan menossa, ja toivon mukaan lähimatkailu hyötyy siitä, sanoo Simpsiön yrittäjä Markku Turja.

Hiihtolomien toivotaan paikkaavan heikkoa alkuvuotta

Viime talvi oli pohjalaisille laskettelukeskuksille poikkeuksellisen hyvä, mutta nyt kausi on ollut hankala.

Kävijöitä on ollut selvästi viime vuosia vähemmän, ja selityksenä on vähäluminen talvi. Laskettelemaan ei lähdetä yhtä innokkaasti silloin, kun maa on lumeton, vaikka rinteet olisivat hyvässä kunnossa.

– Asiakkailta loppuu usko lasketteluun, jos lunta ei ole pihalla. Ajatellaan, että miten sitä rinteissäkään olisi - ja totuushan on se, että täältä rinteistä se lumi viimeiseksi lähtee, sanoo Sievin Louekallion yrittäjä Kari Niemi.

– Se on jännä ilmiö. Rinteistä tykkilumi ei katoa, mutta sitten kun pellot ovat paljaat ja tiet sulat, mielessä ei ole talvi, eikä harrasteta talviurheilulajeja, vahvistaa myös Simpsiöltä Markku Turja.

Avaa kuvien katselu Simpsiölla Lapualla kausi päästiin aloittamaan jo joulun välipäivinä. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Kotitaloudet säästävät oheispalveluista

Vimpelin Lakiksella yrittäjä Jouni Niemelä uskoo koronan kohottaman laskettelun suosion jatkuvan, mutta on jo huomannut, että perheiden tiukentunut talous on vaikuttanut rahan käyttöön harrastuksissa.

Lasten harrastuksista ei haluta ensimmäisenä tinkiä, mutta moni pyrki nipistämään oheispalveluista.

– Meiltä kysytään esimerkiksi paljon vanhoja suksia, ettei tarvitsisi ostaa uusia tai vuokrata koko talvea.

Myös ravintolapalveluista moni hakee säästöä: yhä useammalla on omat eväät.

– Vähän niin kuin ensimmäisenä koronavuonna meillä meni valtava määrä klapeja kodassa. Kaikki paistoivat makkaraa kun sisällä ei voinut olla.

Nyt puu palaa muista syistä.

– Nyt lasketaan tarkasti. Raha on monella tosi tiukassa, arvelee Niemelä.

Hyvää talvisää on paras markkinoija

Sievin Louekallion yrittäjä Kari Niemi sanoo, että hiihtokeskuksen paras markkinointikeino on lumi ja auringonpaiste.

Vaasan Öjbergetissä kävijöitä on verottanut myös se, että C-rinnettä eli temppurinnettä ei ole vieläkään saatu avattua. Se on vähentänyt kausikorttien myyntiä.

– Toiveissa on saada C-rinne pikaisesti auki, mutta en usko, että sitä luonnonlumella saadaan. Se vaatii tekolunta ja siihen taas tarvitaan pakkasjaksoa. C-rinteen avauksen viivästyminen on menetys, mutta kuinka suuri, se jää nähtäväksi, sanoo Vaasan kaupungin liikuntapalvelujen johtaja Mika Lehtonen.

Hiihtokeskuksissa ei ole kuitenkaan toivoa menetetty tämän kauden osalta, sillä tärkein sesonki on vasta käsillä.

– Kyllä tästä voi vielä tulla hyvä vuosi, kuittaa Louekallion yrittäjä Kari Niemi.