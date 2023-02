Koulun talonmies Keiteleeltä mullisti keksinnöillään latukoneet – Olavi Paananen: ”Ilman sitä se on kuin sikaa vetäisi selällään”

Saksalaisvalmisteinen Pistenbully 100: 6 000 kiloa, 250 hevosvoimaa, 126-sivuinen ohjekirja, pelkästään ohjaimessa yli 20 nappulaa.

Siinä pähkinänkuoreen puristettuna Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden tuorein latukone.

– Aika mörkö se on menijäksi. Ei Laajavuoren mäetkään tunnu missään. Pikkaisen saattaa nytkäistä, jos joku kanto tai kivi jää alle, toteaa liikuntapaikanhoitaja Janne Lääti Jyväskylän kaupungilta.

Jyväskylän kaupungilla on huollettavaa latuverkkoa kaikkiaan noin 500 kilometriä, ja käytössä on tällä hetkellä seitsemän latukonetta. Lopputalveksi vuokrattu uuden tuoksuinen Pistenbully on niistä uusin, vanhin vuosituhannen taitteesta.

– Jyväskylässä on aiemmin ollut tehoiltaan huomattavasti pienempiä koneita, osa niistä kumiteloilla. Kyllähän ne varsinkin tänne Laajavuoreen jäävät kevyeksi, niillä ei pysty nousemaan noita mäkiä tietyillä keleillä. Ne ovat hyviä koneita, mutta enemmän tuonne tasamaille, puntaroi Lääti.

Avaa kuvien katselu Aamu kello kuusi ja liikuntapaikanhoitaja Janne Lääti on työmaallaan. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Latukoneiden suomalainen historiikki vielä kirjoittamatta

Latukoneen historia suomalaisissa maastoissa on pitkälti perimätiedon ja sanomalehtien arkistojen varassa. Esimerkiksi Lahden Hiihtomuseossa latukoneen suomalaistaival on hämärän peitossa.

Se tiedetään, että Lahden Salpausselälle ensimmäinen ajettava latukone tuli vuonna 1971.

Avaa kuvien katselu Lahden Salpausselän ensimmäinen latukone Bombardier J-5. Kuva: Lahden Museot

Esimerkiksi nykyisen kaltaisen ajettavan latukoneen vuonna 1985 Keiteleellä kehittänyt Olavi Paananen on kuitenkin sekä internetille että Ylen arkistoille lähestulkoon tuntematon mies.

Toki hän oli haastateltavana Ylen Kotimaan katsauksessa vuonna 1999, siinä hän muisteli yhdeksän sekunnin ajan pohtineensa kirkossakin papin saarnan aikana latukoneiden kehittämistä.

Paananen kiinnostui latukoneiden kehittämisestä jo puoli vuosisataa sitten.

– 1973 minä rakensin ensimmäisen moottoripyörän moottorilla kulkeneen moottorikelkan, jos sitä latukoneeksi voi kutsua, muistelee Olavi Paananen.

Avaa kuvien katselu Paana-latukoneen kehittäjä Olavi Paananen selaa vanhoja englanninkielisiä esitteitä. Kuva: Petri Julkunen / Yle

Tuohon aikaan latuhöyliä vedettiin moottorikelkan perässä, ja Paananen kehitteli erilaisia latuhöyliä ennen kuin ensimmäinen varsinainen Paana-latukone näki päivänvalonsa vuonna 1985.

– Olin minä nähnyt ulkomaisia koneita, mutta se malli tuli minun omasta mielestäni. Tein sen koulun metallityöpajassa, avaa tuolloin Keiteleen kirkonkylän koulun talonmiehenä työskennellyt Olavi Paananen.

Ensimmäisten koneiden rakentamiseen meni aikaa kolmisen kuukautta, ja ensimmäinen Paana-latukone toimitettiin Keiteleeltä Suolahteen, missä sillä tehtiin latuja yli vuosikymmenen ajan.

Avaa kuvien katselu Ensimmäinen Paana-latukone. Kyydissä Olavi Paanasen poika Jukka Paananen. Kuva: Olavi Paananen

Paanasen keksintöä on muun muassa latujen jäätyneen pinnan rikkova jyrsin, mikä mallisuojan raukeamisen jälkeen löytyi kaikkien toimijoiden koneista, sekä mahdollisuus leventää tarpeen mukaan latua.

– Latu-urajyrän on tärkein työkalu. Keväällä kun laduilla on kova jäinen polanne, niin ilman jyrsintä se on kuin sikaa vetäisi selällään, maalailee Paananen.

Kaikkiaan Keiteleellä ehdittiin rakentaa 347 latukonetta, ennen kuin saksalaiset ostivat liiketoiminnan vuonna 2007. Saksassa on sen jälkeen valmistettu 270 uutta pientä Paana-latukonetta.

Enimmillään latukoneiden rakentaminen työllisti Keiteleellä parikymmentä ihmistä. Keiteleellä toimii edelleen latukoneiden huolto- ja varaosapalvelu.

Luistelutyylin mukaantulo toi uudet vaatimukset

Tammikuussa 1985 kotikatsomoissa ihasteltiin kuinka Kari Härkönen sivakoi 15 kilometrin maailmanmestariksi Itävallan Seefeldissä järjestetyissä hiihdon MM-kisoissa.

Samalla mullistuivat myös latujen, latupohjien ja latukoneiden vaatimukset. Vaikka tyylinä oli toinen suksi latu-urassa hiihdetty toispuoleinen luistelutyyli, eli niin sanottu ”Siitosen sivupotku”, oli luisteluhiihto astunut peruuttamattomasti kuvaan.

– Luisteluhiihdon yleistyminen oli erittäin merkittävä asia latukoneiden kehittymisen ja yleistymisen kannalta. Se vaati aivan toisenlaisia koneita kuin moottorikelkkaa, toteaa Paananen.

Avaa kuvien katselu Olavi Paanen kehitti latua leventävän ominaisuuden tuolloin ampumahiihdon lajipäällikkönä toimineen Immo Kuutsan toiveesta. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Samanlainen kokemus on myös kokeneella latumestarilla.

– Latupohjat olivat aikaisemmin 2–3 metriä leveitä. Luistelutyylin tultua kilpalatujen pitikin olla 6–8 metriä leveitä. Se oli kunnossapidon kannaltakin iso mullistus, ja sillä oli iso työllistävä vaikutus, muistelee Jyväskylän kaupungilta vuosi sitten eläköitynyt latumestari Kari Häkkinen reilun kolmen vuosikymmenen takaisia aikoja.

Monen muunkin arkisen työkoneen tavoin latukoneen ansiot ovat kuitenkin kiistattomat. Latukoneiden kehityksen myötä myös ladut ovat menneitä aikoja paremmassa kunnossa.

Avaa kuvien katselu Reilu vuosi sitten eläköitynyt Kari ”Kaapro” Häkkinen ja käsityönä tehtyä latukalustoa 1980-luvun alkuvuosilta. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Sen sijaan, että sukset olisivat nykyään pelkästään talvinen kulkuneuvo, paremmat ladut ovat mahdollisesti sen takana, että hiihto on edelleen sangen suosittu kuntoilumuoto.

– Näin se on. Kilpahiihtäjien määrä on vähentynyt mutta kuntohiihtäjien määrä on kasvanut. Ja mitä parempia latuja tällä vuosituhannella on tehty, sitä enemmän harrastajien määrä on kasvanut ja hiihtäjien kirjo lisääntynyt, pohtii Häkkinen.

Vaikka Olavi Paanasen moottoripyörän moottorin ympärille rakentamasta moottorikelkasta on kulunut jo puoli vuosisataa ja mies käy jo yhdeksättä kymmentä, kiinnostus latukoneita kohtaan ei ole hiipunut.

– Tottakai minua kiinnostaa. Kyllä minä edelleen katselen hiihtoja, ja arvioin millä koneella ladut on tehty, naurahtaa Paananen.

